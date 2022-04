Ramadan 2022 : les musulmans ukrainiens jeûnent et festoient dans la zone de guerre

Par Swaminathan Natarajan

BBC World Service

il y a une heure

Crédit photo, Niyara Mamutova Légende image, La rupture du jeûne est une partie importante du ramadan qui rapproche les musulmans, même en temps de guerre

"Quand on entend le bruit des sirènes en permanence et qu'on voit des images d'écoles, d'hôpitaux et de maisons détruites, comment peut-on être normal ?", demande Niyara Mamutova. "Voir des cadavres et des maisons incendiées me rend malade. C'est très stressant. Ce ramadan est plein de douleur".

Niyara est une femme de l'ethnie tatare qui a fui vers le nord de la Crimée après annexion par les Russes en 2014. Son point de vue est repris par une autre femme ukrainienne musulmane, Viktoria Nesterenko, de Kiev.

Les deux femmes ont expliqué à la BBC comment elles font face aux défis de l'observation du ramadan dans une zone de guerre.

"Je suis remplie de tristesse"

"Des images de scènes de guerre horribles surgissent constamment dans ma tête", dit Viktoria. "De nombreux civils, dont des enfants, sont morts aux mains des soldats russes près de Kiev. Ce Ramadan, je ne ressens pas l'atmosphère sacrée, je suis remplie de tristesse."

Crédit photo, Viktoria Nesterenko Légende image, Viktoria Nesterenko aide les militaires et les civils par le biais d'une ONG

Une très faible proportion de la population ukrainienne suit l'islam - environ 1 % peut-être, selon des estimations non officielles.

Mais les musulmans du pays attendaient avec impatience le Ramadan, après avoir manqué les deux fêtes précédentes à cause de la pandémie de Covid. La guerre a détruit leurs plans pour cette année.

"Le plus dur est de s'adapter moralement et spirituellement. Je dois lire davantage le Coran et prendre le temps de pratiquer mon culte. Il est très difficile de se concentrer sur les prières, à cause du stress et de la fatigue", explique Viktoria.

Niyara allaite sa petite fille, elle ne jeûne donc pas, mais Viktoria le fait. Toutes deux trouvent qu'il est difficile de se concentrer sur la spiritualité.

"Bien sûr, nous trouvons le temps de prier. Pendant la guerre, certaines concessions nous sont accordées. Les prières peuvent être combinées - le jour avec le soir ou le soir avec la nuit. De cette façon, nous pouvons remplir notre devoir religieux", ajoute-t-elle.

"Nulle part n'est sûre"

Depuis huit ans, Niyara vit dans la ville de Zaporizhzhia, dans le sud-est du pays. Elle dirige une ONG qui participe à toute une série d'activités allant de la sensibilisation à l'écologie à la lutte contre les stéréotypes sur les musulmans.

Crédit photo, Niyara Mamutova Légende image, Niyara (tenant le bébé) a dû quitter la maison familiale trois semaines seulement après le début de la guerre

La guerre a commencé trois semaines seulement après la naissance de son quatrième enfant, alors que la famille pensait à nettoyer et décorer sa maison pour le Ramadan.

"Nous étions trop choqués. Des missiles tombaient sur l'aéroport, le stockage de pétrole était en feu... Les troupes russes s'approchaient de la ville. Nous avons donc décidé de partir."

Contrairement à l'annexion de la Crimée, qui s'est faite presque sans effusion de sang, cette invasion a été sanglante et brutale.

La famille a donc déménagé une nouvelle fois, cette fois à Tchernivtsi, dans l'ouest de l'Ukraine, par sécurité. Ce fut particulièrement stressant pour ses enfants.

"Mes enfants ont été séparés de leurs amis. Ils ont perdu leur maison. Nous ne sommes pas en sécurité, même dans cette ville. Les missiles et les bombes russes peuvent atteindre n'importe quelle ville n'importe où en Ukraine."

Nostalgie

Crédit photo, Niyara Mamutova Légende image, De nombreuses mosquées en Ukraine ont ouvert leurs portes aux réfugiés

Au début, ils se sont réfugiés dans une mosquée, mais ils ont ensuite pu louer un logement par leurs propres moyens. De vieux souvenirs du Ramadan lui rappellent ce qu'elle a perdu.

"Toute la famille avait l'habitude de jeûner ensemble, de prier ensemble et de rompre le jeûne ensemble. Maintenant, nos familles sont brisées et déplacées à cause de la guerre. Certains ont quitté le pays et se trouvent dans différents pays. Ce n'est pas une atmosphère très heureuse", ajoute Niyara.

Son mari travaille comme imam dans une mosquée qui est en fait une maison modifiée. Tchernivtsi est soumise à un couvre-feu nocturne, ce qui signifie que son mari doit parfois rester à la mosquée s'il est retardé. Mais Niyara a réussi à se faire de nouveaux amis dans cet endroit peu familier.

"Nous nous réunissons avec d'autres membres de la communauté musulmane pour rompre le jeûne. Nous nous entraidons. Nous lançons également un appel aux riches résidents musulmans pour qu'ils donnent de la nourriture aux personnes déplacées."

Pénurie de viande halal

Chaque jour, elle aide à préparer de la nourriture pour les personnes déplacées qui s'abritent dans la mosquée.

Crédit photo, Niyara Mamutova Légende image, La pénurie de viande halal est un problème pour les femmes

"Nous préparons presque les mêmes plats qu'avant, mais nous n'avons pas de viande halal ici. Il n'y a que quelques sortes de poulet halal", explique Niyara.

Selon elle, les organisations d'aide musulmanes dans des pays comme la Turquie fournissent la nourriture nécessaire et les musulmans locaux apportent leur contribution en fournissant les ustensiles nécessaires à la cuisine. Viktoria utilise de la viande et du poisson congelés pour contourner le problème.

"Nous essayons de fournir de la nourriture halal. Mais nous avons maintenant un problème de pénurie de viande halal. Les musulmans qui se trouvent dans des endroits reculés n'ont pas accès à la nourriture halal congelée."

Avant le début de la guerre, elle travaillait comme directrice au centre de certification halal de Kiev. Elle espère que la pénurie de nourriture halal sera bientôt résolue.

Efforts de guerre

De nombreux hommes et femmes musulmans se trouvent dans les rangs de l'armée ukrainienne et des bataillons de l'armée territoriale. Certains ont rejoint des groupes armés de volontaires récemment formés.

"Mes parents et mes amis se battent contre les Russes", affirme Viktoria.

Crédit photo, Viktoria Nesterenko Légende image, Viktoria fournit de la nourriture aux soldats et aux civils

"Nous fournissons une assistance humanitaire, aidons à évacuer les gens, collectons des fonds et achetons des munitions militaires pour nos soldats".

La principale mosquée de Kiev ne compte qu'environ cinq pour cent de ses fidèles habituels, ce qui chagrine Viktoria.

Elle pense que de nombreux musulmans sont encore dans la ville mais sont trop occupés à travailler dans les services essentiels ou dans les unités armées pour prier à la mosquée. Elle en reconnaît toutefois la nécessité.

"Je sens que je dois continuer à travailler et à aider mon peuple autant que je le peux. J'ai une responsabilité patriotique. La force du peuple ukrainien réside dans l'unité - nous devons rester ensemble et nous entraider. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons vaincre notre ennemi."

L'épreuve de la foi

Niyara espère que sa foi l'aidera à traverser la période la plus difficile de sa vie.

Crédit photo, Alina Smutko Légende image, De nombreux musulmans ont rejoint les forces armées ukrainiennes ou des groupes de volontaires

"Ma foi est très importante dans un moment aussi difficile. Elle me donne du soutien. Elle me donne des réponses aux questions. Vous comprenez que la guerre est votre test."

Mais Niyara croit que Dieu lui donnera la force de traverser cette crise.