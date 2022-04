Santé : la thyroïde et les montagnes russes émotionnelles des femmes souffrant de problèmes d'hormones

Crédit photo, Getty Images Légende image, La thyroïde est une glande en forme de papillon qui aide le corps à utiliser l'énergie.

Je veux coucher avec mon partenaire, mais ma libido me dit non. Je veux me lever tôt, faire mille choses, mais je ne peux plus faire les choses comme avant. Je veux lire un livre, mais le brouillard mental m'en empêche. Je veux être calme, mais quelque chose me pousse à crier sur la personne en face de moi, à donner des coups de pied, à avoir la rage. Je veux perdre du poids, j'essaie, je fais des efforts, mais je n'y arrive pas. Je veux être heureux, j'ai des raisons de l'être, mais quelque chose, comme un aspirateur d'énergie et de joie, s'y oppose. Je veux sortir de ces montagnes russes de symptômes et d'émotions.

Laura, Eirene et Loreta vivent dans des pays aussi différents que le Chili, l'Espagne et la Croatie, mais, comme elles le disent à BBC Mundo, le paragraphe ci-dessus résume bien ce qu'elles ont vécu ces dernières années. Elles ont également parcouru un long chemin pour trouver ce qu'elles avaient.

"Quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à avoir des symptômes fous. Des étourdissements, un bourdonnement dans l'oreille, je me sentais très mal quand je m'entraînais. Ils pensaient que c'était de l'épilepsie. Après six mois d'examens, ils ont découvert que c'était ma thyroïde", raconte Loreta.

Le cas d'Eirene a commencé par des problèmes d'estomac en 2009, des endoscopies, des gastroscopies, des coloscopies, un médecin qui lui disait qu'elle inventait une maladie, jusqu'à ce que, dans la décennie suivante, elle reçoive son diagnostic.

Laura a écouté un médecin lui dire qu'elle était grosse parce que "les Vénézuéliens sont gros parce qu'ils mangent trop d'arepas" et a consulté sept ou huit médecins pour trouver un traitement qui n'implique pas de choc hormonal.

Tous les trois ont une hypothyroïdie auto-immune.

Un papillon qui contrôle votre énergie

La thyroïde est une glande en forme de papillon située dans le cou. Son rôle est de produire des hormones essentielles qui aident le corps à utiliser l'énergie, à rester au chaud et à assurer le bon fonctionnement du cerveau, du cœur, des muscles et des autres organes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'hypothyroïdie est plus fréquente et sous-diagnostiquée.

"C'est comme la batterie du corps. Si elle fonctionne trop ou pas assez, il y a des symptômes", explique l'endocrinologue Paloma Gil à BBC Mundo. S'il fonctionne trop peu, l'hypothyroïdie apparaît et on se sent "comme un jouet dont les piles s'épuisent, on se fatigue plus facilement" ; s'il fonctionne trop, l'hyperthyroïdie apparaît et la personne peut se sentir "comme si quelqu'un lui avait donné une dose supplémentaire de caféine, en accéléré".

L'hypo- et l'hyperthyroïdie présentent toutes deux une multitude de symptômes : perte de cheveux, perte d'énergie, sautes d'humeur soudaines, perte ou prise de poids, modifications menstruelles, changements cutanés, oublis et brouillard mental.

"Le problème est qu'ils ne sont pas spécifiques", explique le Dr Francisco Javier Santamaría, membre de la société espagnole d'endocrinologie. Par exemple, dans le cas de l'hypothyroïdie, "on peut la confondre avec une mauvaise passe ou une dépression".

L'hypothyroïdie est plus fréquente et, selon M. Santamaría, elle est sous-diagnostiquée. "L'incidence est de plus ou moins 10% de la population qui en souffre. La moitié d'entre eux ne sont pas diagnostiqués". Il s'agit principalement d'une affection féminine : "80 % des personnes souffrant de la thyroïde sont des femmes".

"Nous ne sommes pas un organe séparé d'un corps".

Un traitement très courant est la lévothyroxine, une pilule qui régule le déséquilibre de la thyroïde. "Une fois que les hormones sont bien réglées, vous pouvez mener une vie normale", explique le Dr Gil.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreuses femmes souffrant d'hypothyroïdie disent qu'elles sont très fatiguées et qu'il leur est difficile d'être à 100%.

Mais ce n'est pas le cas de Loreta, Eirene et Laura, qui, bien qu'elles soient sous contrôle médical et sous traitement, continuent à présenter des symptômes.

"Parfois, je suis déprimé, tout vous fatigue beaucoup. Il est difficile de combiner cette maladie avec le rythme de vie actuel", se plaint Loreta, tandis que Laura, une personne très active, a des jours où elle doit travailler couchée. "J'essaie de faire du mieux que je peux, sans pression. Mais il est très difficile d'être bien à 100%", ajoute Eirene.

Loreta a vu son état s'aggraver, elle a des nodules et pourrait subir une ablation d'une partie de sa thyroïde. "Le médecin (son médecin actuel) m'a dit que certaines choses qui m'arrivaient, comme le fait de ne pas pouvoir me concentrer, de ne pas pouvoir tenir une conversation, étaient dues à cela. Je me dis toujours que je ne suis pas comme ça. C'est ma thyroïde.

"Normalement, la majorité des patients, 80 ou 90 %, se normalisent. Mais il y a des cas qui ne sont pas 100% normaux", dit le Dr Santamaría.

"Il y a des cas qui sont plus complexes. La plupart des hypothyroïdies sont auto-immunes et, même si vous prenez des médicaments, cette auto-immunité continue d'affecter d'autres organes", explique le Dr Santamaría.

Cela signifie que notre système finit par s'attaquer lui-même. "On produit des anticorps et on attaque d'autres choses, on va contre le follicule pileux, on a du vitiligo, des problèmes dans l'intestin...".

De plus, souligne Santamaría, l'hormone thyroïdienne affecte tout, y compris le système nerveux : "Il y a beaucoup de labilité émotionnelle, d'irritation. Même si vous avez corrigé la thyroïde, ces symptômes peuvent persister.

En fin de compte, de nombreux patients ne trouvent pas de réponses.

Un parcours autodidacte

Selon les trois patients interrogés par BBC Mundo, le problème est qu'il n'y a pas autant de médecins à jour, ni de traitement intégratif de la thyroïde. "Tout est lié, nous ne sommes pas un organe séparé du corps", dit Eirene.

Loreta, Eirene et Laura ont eu le sentiment de ne pas obtenir toutes les réponses dont elles avaient besoin. Les trois se sont lancés dans un parcours autodidacte de livres, de vidéos, de cours, plein d'informations contradictoires et de solutions par essais et erreurs.

Toutes les trois se sont rendues chez ce qu'elles savent être un privilège : un médecin privé pour passer plus de temps avec elles et faire leur contrôle de routine. Laura et Eirene ont toutes deux consulté des spécialistes en médecine intégrative pour vérifier tous leurs symptômes et les traiter dans leur ensemble.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les personnes qui se rendent au cabinet du Dr García disent qu'elles "veulent aller à tout" et qu'elles n'y arrivent pas.

Isabel García est un médecin spécialisé en endocrinologie et en nutrition avec une vision intégrative. Elle explique que de nombreuses personnes viennent à son cabinet, fatiguées de tourner en rond et "abîmées par les médecins qui leur disent qu'elles paraissent ne pas se sentir bien malgré le fait que leurs analyses de sang semblent correctes". Il y a d'autres choses à évaluer".

"Les maladies ont une cause, une racine. Souvent, ils ne sont pas résolus par une simple pilule. Il faut voir la personne", explique Mme García, qui souligne que l'un des problèmes est que, dans les écoles de médecine et les consultations, "la composante émotionnelle n'est pas abordée, pas plus que l'importance du régime alimentaire et des habitudes".

Un petit guide

Les trois spécialistes consultés avertissent qu'il ne faut en aucun cas prendre des médicaments ou des compléments sans surveillance médicale.

Dans son cabinet, le Dr García encourage l'élimination des toxines, qui peuvent aller de certains plombages dentaires contenant du mercure au remplacement des baignoires en plastique par des baignoires en verre ou des savons liquides par des pastilles. Il s'agit de changements qui, en raison du rythme de vie, des conditions économiques et du contexte social, ne sont pas toujours à la portée de tous.

Mais elle propose aussi des changements alimentaires beaucoup plus abordables, comme l'élimination du sucre et des aliments ultra-transformés et de tout ce qu'elle considère comme inflammatoire, comme le gluten ou le lait de vache, ainsi que des bains de soleil, essentiels pour la vitamine D, et la pratique de la musculation "mais petit à petit, car l'exercice est quelque chose qui sollicite beaucoup le corps".

Crédit photo, Getty Images Légende image, La conscience de soi, la méditation et l'autocompassion peuvent aider à faire face à une maladie auto-immune.

En raison du type de femmes qui viennent à son cabinet - "des femmes d'âge moyen, qui veulent tout réussir et n'ont pas de vie, avec une lourde charge mentale et émotionnelle" -, Mme García recommande de petits gestes quotidiens : dormir sans téléphone portable dans la chambre, réduire l'utilisation d'internet, déléguer et dire non, faire quelque chose de personnel qui nous motive, comme méditer, suivre une thérapie, apprendre à gérer nos émotions et nous connecter avec nous-mêmes.

"En modifiant certains aspects de notre régime alimentaire et en réduisant le stress, les changements sont spectaculaires", affirme le Dr Garcia.

Apprendre à mieux se connaître et à faire preuve d'autocompassion

Eirene, Loreta et Laura s'accordent sur un processus qu'elles décrivent comme essentiel : la connaissance de soi.

"Il est essentiel de savoir quand quelque chose est mon malaise et quand ce sont les hormones", explique Laura. "Connais-toi toi-même, écris chaque fois que tu ressens un changement d'humeur, apprends de la maladie. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir si vous vous sentez malade simplement parce que la semaine a été mauvaise ou parce que quelque chose ne va pas.

Il est également essentiel de rechercher des réseaux de soutien et d'expliquer le problème à son entourage. "Il y a beaucoup de malentendus. Vous êtes le paresseux, celui qui mange bizarrement, qui ne boit pas d'alcool", explique Eirene, qui a radicalement modifié son alimentation et son mode de vie en éliminant toutes les toxines possibles et en incluant un régime anti-inflammatoire.