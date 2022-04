Guerre - Ukraine Russie : le déclin de la Russie signifie la montée en puissance de la Chine, selon l'expert qui a prédit l'invasion de la Crimée

Fernanda Paúl

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Alexei Druzhinin\TASS via Getty Images Légende image, Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés à Pékin quelques semaines avant le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'invasion russe de l'Ukraine continue de progresser sous les yeux perplexes du monde entier. Les troupes russes ont détruit des villes entières, tandis que des millions de personnes tentent de fuir un pays dévasté.

Le conflit dramatique menace d'être l'événement le plus transformateur et le plus dangereux en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Qu'est-ce qui décidera de cette guerre et comment pourrait-elle se terminer ? L'invasion russe était-elle vraiment prévisible ? Poutine peut-il faire marche arrière face aux sanctions économiques occidentales ? Et dans quelle mesure devons-nous compter sur les négociations de paix ?

Dans une interview accordée à BBC News Mundo, le service d'information en langue espagnole de la BBC, l'universitaire britannique Taras Kuzio, spécialiste de la politique, de l'économie et de la sécurité ukrainiennes, tente de répondre à ces questions et à d'autres.

En 2010, M. Kuzio a prédit l'annexion de la Crimée par la Russie, qui a eu lieu en 2014 et a déclenché l'une des pires crises entre Moscou et l'Occident depuis la guerre froide.

Et quelques semaines avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, il a publié un livre intitulé Russian Nationalism and the Russian-Ukrainian War, dans lequel il explique en profondeur la crise entre les deux pays et évoque l'obsession supposée du président russe Vladimir Poutine pour Kiev.

Crédit photo, Taras Kuzio Légende image, Taras Kuzio est professeur à l'université nationale de Kiev, en Ukraine, et chercheur associé à la Henry Jackson Society, à Londres, au Royaume-Uni.

BBC News Mundo - L'invasion russe de l'Ukraine vous a-t-elle surpris ?

Taras Kuzio - J'ai été très critique envers les universitaires occidentaux et les experts de la Russie parce qu'ils ont minimisé et nié l'existence du nationalisme dans la Russie de Poutine. Et ce n'est pas vrai. Poutine a une forte obsession pour l'Ukraine depuis au moins le milieu des années 2000.

Lorsqu'il est devenu président en 2012, il l'a fait en croyant qu'il entrerait dans l'histoire comme l'agrégateur des terres russes, y compris celles de l'Ukraine et de la Biélorussie. Le nationalisme en Russie se reflète dans le nationalisme tsariste pré-soviétique, qui nie l'existence des Ukrainiens.

M. Poutine soutient depuis longtemps que le sud et l'est de l'Ukraine ont été inclus à tort par Lénine dans l'Ukraine soviétique lorsqu'elle faisait partie de l'URSS. En fait, il est assez critique envers Lénine pour avoir fait cela.

BBC News Mundo - Est-ce la raison principale pour laquelle Poutine a envahi l'Ukraine ?

Kuzio - L'invasion est le produit à la fois de l'évolution de Poutine en tant que nationaliste russe et négationniste des Ukrainiens, et d'une évolution de sa perception de ce qui se passe en Ukraine.

Pour lui, et pour le Kremlin, un nazi aujourd'hui est fondamentalement tout Ukrainien qui soutient une orientation occidentale. Ce n'est pas l'extrême droite. Il s'agit de n'importe quel Ukrainien.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Poutine a ''une forte obsession pour l'Ukraine depuis au moins le milieu des années 2000", déclare Kuzio.

BBC News Mundo- Que veut dire Poutine quand il parle de dénazifier l'Ukraine ?

Kuzio - Il parle d'une identité qui a émergé en Ukraine au cours des 30 dernières années et qui est pro-occidentale. Et il veut la remplacer par une identité russe libérale, similaire à celle de la Biélorussie, un pays dirigé par un dictateur pro-russe qui soutient le même type de mythe historique que la Russie de Poutine et qui est également anti-occidental.

Poutine pensait que le peuple ukrainien l'accueillerait parce que, pour lui, il a été supprimé par ces nazis qui, eux, sont soutenus par les Américains. Poutine pensait arriver pour libérer ces petits Russes des colonialistes américains et des nazis. C'est étrange, mais c'est ce qu'il croyait vraiment.

BBC News Mundo - S'agit-il, à votre avis, d'une erreur de la part de Poutine ?

Kuzio - C'est l'une des trois erreurs de calcul qu'il a faites. Je pense qu'une autre grosse erreur concernait l'Ouest. Il croyait que l'Occident stagnait, qu'il était divisé. Et il a mal calculé sa réponse. Au Kremlin, on pensait que les sanctions qui seraient imposées à la Russie seraient aussi faibles que celles de 2014 (lorsqu'elle a annexé la Crimée).

La troisième erreur de calcul est sa perception erronée des Ukrainiens, qui ne sont pas vraiment des "Russes libéraux". Ce sont des Ukrainiens.

BBC News Mundo- Pensez-vous que les sanctions occidentales feront reculer Poutine ?

Kuzio - Je pense qu'ils auront un effet considérable sur l'économie russe. Le Kremlin a été stupéfait par le large accord de tous les pays occidentaux et la sévérité des sanctions. Ils ne se sont jamais attendus à ce que l'Allemagne, par exemple, le fasse.

La grande sanction qui détruirait l'économie du gouvernement russe serait une interdiction totale du pétrole et du gaz russes, ce que des pays comme l'Allemagne ont déjà déclaré ne pas pouvoir faire immédiatement. Ils ont besoin de temps pour trouver d'autres fournisseurs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les sanctions occidentales "auront un effet considérable sur l'économie russe", selon M. Kuzio.

Mais ces sanctions n'ont pas un impact immédiat. Il faut quelques mois pour voir vraiment le résultat.

BBC News Mundo- Et que pourrait-il arriver ?

Kuzio - La Russie a été coupée de la mondialisation. Cela signifie que la Russie, en tant que grande puissance, va connaître un déclin plus rapide, et cela signifie également la montée de la Chine comme alternative dominante à l'Occident.

L'image internationale de la Russie, qui est très importante, a été sérieusement endommagée. Personne ne veut plus avoir affaire à la Russie. Personne ne veut travailler ou faire des affaires avec eux, 400 entreprises occidentales ont quitté le pays.

Cela permettra à la Chine de s'élever au rang de puissance alternative anti-occidentale dominante.

BBC News Mundo - En parlant de la Chine, quel est le rôle de ce pays dans la guerre ?

Kuzio - La Chine est très heureuse. Le déclin de la Russie signifie son essor. Ils partagent une position contre l'Occident, mais la différence entre les deux pays est que la Chine est une puissance montante, et la Russie une puissance déclinante. Et la différence est aussi que la Chine a une armée très forte. La Russie non.

La Russie était considérée comme une grande puissance militaire. Et maintenant les gens se demandent pourquoi ils n'ont pas été capables de vaincre l'Ukraine.

Je pense donc qu'en fin de compte, cette guerre définira la Chine comme la nouvelle puissance dominante anti-occidentale, car la Russie se sera révélée être un pays en déclin.

BBC News Mundo - Mais pourquoi la Chine n'a-t-elle pas imposé de sanctions à la Russie ?

Kuzio - Ce n'était pas seulement la Chine. Israël et la Turquie n'ont pas non plus imposé de sanctions. La Chine continuera à blâmer les États-Unis et l'OTAN pour cette situation, car elle sera toujours anti-USA et anti-OTAN.

Il y a trois ans, c'était une alliance conjointe de la Russie et de la Chine contre l'Occident. Maintenant, cette guerre confirme que la Russie est un partenaire minoritaire de la Chine.

Poutine a fait un mauvais calcul à cet égard. Il pensait que la Chine l'aiderait, et je ne pense pas qu'elle le fera.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour les experts, le déclin de la Russie signifie la montée en puissance de la Chine.

BBC News Mundo - Pensez-vous que Poutine est irrité par la façon dont les événements se sont déroulés ?

Kuzio - Bien sûr, car le plan initial prévoyait que ce serait très facile. En 2 jours maximum, ils occuperaient l'Ukraine et ils chasseraient ces nazis et leurs sponsors américains.

Poutine n'a jamais pris Zelensky au sérieux parce qu'il était un acteur-comédien. Il n'était pas un vrai politicien. Il pensait qu'il s'enfuirait de Kiev et qu'ils pourraient implanter un Ukrainien (Alexander) Lukashenko. C'était le plan et il a complètement échoué.

BBC News Mundo- Quel espoir devons-nous placer dans les négociations de paix ?

Kuzio - Nous devons toujours garder à l'esprit qu'il y a des menteurs à Moscou. Nous ne pouvons pas croire ce qu'ils disent. Ils mentent depuis huit ans en disant qu'il n'y a pas de militaires russes en Ukraine.

Deuxièmement, l'Occident ne peut accepter de suspendre les sanctions que si l'Ukraine accepte un accord de paix.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Destruction en Ukraine après l'invasion russe

Et l'une des principales demandes est que la Russie retire ses troupes dans la même position qu'avant l'invasion. Et cela, je pense, va être un gros problème pour Poutine.

Je pense que Zelensky va essayer de conclure une sorte d'accord de paix, car c'est mieux que de continuer à tuer des civils. Mais je pense que personne n'est plus naïf à propos de la Russie. Et c'est un facteur.

BBC News Mundo - Qu'est-ce qui définira cette guerre ?

Kuzio - Ce qui définira cette guerre, c'est un divorce complet entre la Russie et l'Ukraine ; 100% de l'Ukraine haïra la Russie pendant les 20, 30 ou 40 prochaines années. Il n'y aura pas de parti pro-russe, pas de religion pro-russe.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Poutine n'a jamais pris Zelensky au sérieux parce qu'il était un acteur-comédien".

Et cela suscitera également la méfiance de tous les voisins à l'égard de la Russie, car ce que Poutine a fait est allé trop loin : détruire des villes et tuer des civils, avec un quart de la population ukrainienne déplacée. Cela a rendu les soldats et les politiciens ukrainiens extrêmement furieux.

C'est le genre de divorce sanglant qui n'a pas eu lieu en 1991, lorsque l'URSS s'est désintégrée. D'une certaine manière, c'est ce qui aurait dû se passer alors.

BBC News Mundo - Comment pensez-vous que la guerre entre la Russie et l'Ukraine va se terminer ?

Kuzio - Zelensky n'est pas un nationaliste fou. Il a toujours été quelqu'un qui est prêt à faire des concessions. Les Russes ont toujours exigé la reddition de l'Ukraine, pas un règlement. Mais peut-être qu'aujourd'hui, en raison de l'état de la guerre, la Russie est plus disposée à renoncer à exiger la reddition de l'Ukraine et à accepter une sorte d'accord.

Les accords porteraient sur quelque chose comme la neutralité de l'Ukraine ou le retrait de la Russie des territoires qu'elle a occupés pendant l'invasion.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des millions de personnes ont dû fuir l'Ukraine.

Mais la Russie n'a pas beaucoup de temps. Les sanctions feront s'effondrer son économie de plus en plus au fil des mois, et cela montrera que c'est un pays en déclin.

L'impact de la guerre, la destruction des équipements militaires et la mort des soldats auront également un grand impact.