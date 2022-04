Médecine : orge, lapin et grenouille : l'histoire des tests de grossesse bizarres (mais efficaces)

André Biernath

De BBC News Brazil à Londres

De BBC News Brazil à Londres

il y a 26 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pendant plusieurs décennies, des amphibiens de l'espèce Xenopus ont été importés d'Afrique aux États-Unis et utilisés pour effectuer des tests de grossesse.

Le deuxième étage du Science Museum de Londres, en Angleterre, est consacré à la médecine et aux innovations qui ont permis de prévenir et de traiter de nombreuses maladies.

Sur une petite étagère qui traite de la grossesse, il est possible de voir une pièce qui, à première vue, semble sans rapport avec le thème : une grenouille conservée dans un bocal en verre.

L'explication de cet objet ne pourrait pas être plus curieuse : jusqu'aux années 1970, lorsque sont apparus les tests de grossesse modernes, ceux que l'on peut acheter en pharmacie et fabriquer à la maison, la principale méthode pour savoir si une femme attendait (ou non) un enfant consistait à injecter son urine dans une grenouille ou un crapaud. Si l'amphibien libère des œufs immédiatement après, cela signifie qu'une grossesse est en cours.

Même si cette procédure ressemble à du charlatanisme, la vérité est qu'elle a été la principale méthode disponible pour découvrir une grossesse pendant plusieurs décennies du 20e siècle, avec un taux d'efficacité assez bon.

Et ce n'est pas le seul exemple non conventionnel de techniques permettant de déterminer le développement d'un bébé dans l'utérus. Au cours de l'histoire, il existe plusieurs épisodes dans lesquels d'autres animaux et même des grains de blé et d'orge ont été utilisés à cette fin. Il est intéressant de noter que beaucoup d'entre eux ont fonctionné raisonnablement bien.

Mais pour comprendre cette histoire depuis le début, il faut remonter 3 000 ans en arrière.

La réponse se trouve dans les grains

Selon un article publié en 2014 par l'endocrinologue Glenn Braunstein, du Cedars-Sinai Medical Center aux États-Unis, les premières traces connues de la recherche d'une méthode de détection de la grossesse datent de 1 350 avant Jésus-Christ et proviennent d'un traité de médecine écrit dans l'Égypte ancienne.

Dans le document, la recommandation est de mélanger l'urine de la femme qui pense être enceinte avec des grains d'orge et de blé. S'ils poussent après un certain temps, cela signifie qu'elle attend effectivement un enfant.

Les Égyptiens croyaient également que si seule l'orge germait, cela indiquait que le bébé était de sexe masculin. Si seulement le blé poussait, c'était une fille.

Bien que cette deuxième partie ne soit qu'une croyance, la relation entre le pipi de la femme enceinte et la germination du grain est même logique - les hormones de grossesse peuvent déclencher le développement de la plante.

Dans un texte sur le sujet, la National Institutes of Health (NIH), aux États-Unis, indiquent qu'en 1963, un groupe de scientifiques a décidé de vérifier si cette théorie en vogue dans l'Égypte ancienne avait une part de vérité.

"Ils ont découvert que dans 70% des cas, l'urine de la femme enceinte favorisait effectivement la croissance des graines, alors que le liquide de celles qui n'attendaient pas d'enfant n'avait pas ce même effet.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mélanger des grains de blé avec de l'urine était une méthode de détection de la grossesse dans l'Égypte ancienne.

Les prophètes de l'urine

Au Moyen Âge en Europe, l'idée s'est répandue qu'il était possible d'analyser l'état de santé d'une personne à partir de ses fluides corporels.

En l'absence d'équipements tels que le microscope, les spécialistes de l'époque devaient recourir aux cinq sens pour réaliser ce type d'étude.

C'est ainsi que sont apparus les "prophètes de l'urine", des hommes et des femmes qui avaient théoriquement la formation et la capacité d'analyser la couleur, l'odeur, la texture et d'autres aspects de cette matière.

Le NIH met en évidence un texte publié en 1552, dans lequel l'urine d'une femme enceinte est décrite comme "de couleur citron pâle, tirant sur le blanchâtre, avec un aspect trouble en surface".

Certains de ces individus allaient même plus loin et versaient du vin dans l'urine pour découvrir la venue d'un bébé. "En fait, l'alcool peut réagir avec certaines protéines dans l'urine, ce qui a permis un taux de réussite modéré [dans ce type d'analyse]", rapporte le NIH.

Toutefois, au fil des siècles et avec l'arrivée des Lumières, ces méthodes empiriques et non standardisées ont été progressivement abandonnées, notamment parce que le moyen le plus fiable de confirmer une grossesse à l'époque était encore l'observation des changements dans le corps (tels que les nausées et les vomissements ou la croissance du ventre lui-même).

La découverte des hormones

À partir des XVIIIe et XIXe siècles, les progrès technologiques et scientifiques ont permis d'observer ce qui se passe réellement à l'intérieur de l'organisme humain.

Au début du XXe siècle, le physiologiste anglais Ernest Starling a été le premier à identifier et à nommer les "messagers chimiques" de l'organisme sous le nom d'"hormones".

Bien que de nombreuses substances répondent à cette définition, la plus importante d'entre elles lorsqu'on parle de grossesse est la gonadotrophine chorionique humaine, également connue sous l'acronyme hCG, identifiée par différents groupes de scientifiques à partir des années 1920.

"La fonction fondamentale de l'hCG est de soutenir la grossesse, principalement pendant les premiers mois", résume le docteur Ilza Maria Urbano Monteiro, vice-président de la Commission nationale spécialisée dans l'anticonception de la Fédération brésilienne des associations de gynécologie et d'obstétrique (Febrasgo).

L'ovule et le spermatozoïde se rencontrent dans la trompe utérine, dans la partie supérieure de l'appareil reproducteur féminin. Après la fécondation, cet embryon doit se déplacer vers l'utérus, un peu plus bas, où il va se fixer et commencer à se développer pendant les neuf mois suivants.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'ovule est fécondé dans la trompe utérine (à droite) et se déplace vers l'utérus (à gauche), où l'embryon se développe.

C'est précisément l'hCG qui crée toutes les conditions permettant à l'embryon de se développer dans ces premiers stades de formation.

Mais existe-t-il un moyen de mesurer correctement la présence de cette hormone typique de la grossesse ?

C'est aux animaux de décider

Les premiers tests de grossesse du XXe siècle ont été mis au point en 1927 grâce aux travaux du duo de scientifiques allemands Selmar Aschheim et Bernhard Zondek.

Lors d'expériences, ils ont observé que l'injection de l'urine d'une femme enceinte dans un rat ou une souris n'ayant pas encore atteint la maturité sexuelle stimulait le développement de l'ovaire et la libération d'œufs chez les rongeurs. Le même effet ne s'est pas produit si on a appliqué l'urine d'une personne qui n'attendait pas de bébé.

La principale différence résidait précisément dans la présence de l'hormone hCG, qui n'apparaît qu'au cours des neuf mois de la grossesse.

C'est ainsi qu'est né le test A-Z, qui fait référence au nom de famille des deux scientifiques allemands. La méthode manquait toutefois de praticité : il fallait injecter l'urine de femmes dans au moins cinq rats et attendre environ une semaine pour obtenir les résultats, selon un article signé par le chercheur Kelsey Tyssowski, de l'université de Harvard (États-Unis).

Des années plus tard, certains spécialistes ont commencé à utiliser des lapins pour ce type de test, ce qui facilitait la visualisation de l'ovaire (en raison de la plus grande taille de cette espèce), mais se heurtait à un autre inconvénient : il était toujours nécessaire de sacrifier l'animal pour obtenir le résultat.

En bref, ce type de test était difficile, coûteux et ne permettait d'identifier que des niveaux plus élevés de hCG, des semaines après que la femme ait retardé ses menstruations. Elle a donc été reléguée à quelques laboratoires et à des cas très spécifiques.

Et c'est ainsi que les grenouilles et les crapauds entrent en scène : ces amphibiens libèrent leurs œufs dans la nature. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de sacrifier et de disséquer l'animal pour découvrir le résultat.

Ils ont ensuite été utilisés comme principale preuve de grossesse : l'urine de la femme qui se soupçonnait d'être enceinte était injectée dans ces animaux et, si elle l'était vraiment, l'hormone hCG stimulait une libération d'œufs chez les grenouilles et les crapauds.

Crédit photo, Arquivo pessoal Légende image, Un amphibien exposé au Science Museum de Londres pour expliquer l'histoire des tests de grossesse

Entre les années 1940 et 1960, la demande d'amphibiens pour les tests de grossesse a généré un commerce international dont les répercussions sur l'environnement se font encore sentir aujourd'hui.

Un article publié dans la revue Nature en 2013 a révélé que l'importation de grenouilles de l'espèce Xenopus laevis d'Afrique vers les États-Unis a apporté en Amérique du Nord un type de champignon qui provoque des maladies graves et menace l'existence même de certaines espèces locales d'amphibiens.

L'utilisation de ces animaux pour les tests de grossesse est devenue obsolète à partir des années 1970, et de nombreuses cliniques et hôpitaux ont relâché leurs "stocks" de grenouilles dans la nature sans aucun soin.

Technique également utilisée au Brésil

Fleury Medicina e Saúde, qui dispose d'un réseau privé de laboratoires de diagnostic ayant plus de 90 ans d'existence, a également proposé des tests de grossesse avec des grenouilles et des crapauds.

La technique utilisée dans le pays, cependant, était légèrement différente. Elle a été développée par le médecin argentin Carlos Galli Mainini et s'est concentrée sur les grenouilles mâles. La proposition était d'injecter l'urine de la femme et de voir si elle expulsait des spermatozoïdes pendant les trois heures suivantes.

"Les grenouilles provenaient du barrage de Guarapiranga à São Paulo et ont voyagé en tramway jusqu'à ce qu'elles atteignent le laboratoire", indique l'entreprise dans un texte envoyé à BBC News Brazil.

"L'obsolescence de cette technique a mis fin à un autre métier : celui d'attrapeur de grenouilles", ajoute la note.

Fort de 60 ans d'expérience, le docteur Jorge Gennari se souvient qu'il a vu des tests de grossesse utilisant des amphibiens au début de sa carrière.

"J'ai pu assister à la fin de cette époque, mais il s'agissait de méthodes très compliquées et qui, pas rarement, donnaient des résultats faussement négatifs", se souvient le gynécologue et obstétricien de l'hôpital et de la maternité Santa Joana, à São Paulo.

"À l'époque, il était très difficile de faire une détection précoce d'une grossesse et nous associions les résultats des tests à des examens cliniques, effectués en cabinet, qui impliquaient une palpation de l'utérus et l'analyse d'autres changements dans le corps de la femme", ajoute-t-il.

Une "révolution privée''

Dans les années 1970, les premiers tests de grossesse pouvant être effectués à domicile sont apparus sur le marché au Canada et aux États-Unis.

La version initiale, mise au point par la publicitaire américaine Margaret Crane, ressemblait à une trousse de chimie : elle comportait des tubes à essai, différents flacons de produits et obligeait la femme à suivre une série d'étapes pour obtenir un résultat fiable.

Le test était présenté dans les pages des magazines comme une "révolution privée", pour la commodité de pouvoir découvrir ou exclure une grossesse dans le confort de son domicile, sans avoir besoin de l'assistance d'un médecin.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme met le premier test de grossesse à domicile, appelé Predictor, dans son sac à main

Ce qui n'a pas changé, c'est le matériau utilisé - l'urine - et ce que l'on cherchait à identifier : l'hormone hCG.

À partir de la fin des années 1980, des tests plus similaires aux tests actuels sont apparus, qui apportent une tige avec un écran, dans lequel l'apparition de bandes ou d'autres symboles d'une certaine couleur déterminent la grossesse (ou non).

Il est curieux de constater que, depuis l'Égypte ancienne, l'urine a toujours été la cible de nombre de ces tests. L'explication moderne de ce phénomène est que l'hCG, produite par le placenta, passe dans le sang de la mère, est filtrée par les reins et éliminée par l'urine.

Mais il faut savoir que plusieurs laboratoires d'analyses cliniques offrent également la possibilité de doser cette hormone directement dans le sang.

Les progrès des dernières décennies dans ce domaine ont été si rapides que le temps d'attente pour le résultat d'un tel test est passé de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, à quelques jours, heures ou minutes.

"Dans certains cas, il est possible de connaître une grossesse lorsqu'il y a un retard menstruel de quelques jours", calcule le gynécologue et obstétricien Marco Antonio Lopes, de Fleury Medicina e Saúde.

Monteiro, de Febrasgo, souligne que la disponibilité de ces méthodes accessibles et fiables représente plus de sécurité pour la femme et le bébé en formation.

"Au Brésil, 52% des grossesses ne sont pas planifiées. Plus la grossesse est détectée tôt, meilleur sera le suivi, sans compter qu'il sera possible de suspendre l'utilisation éventuelle de médicaments qui pourraient affecter le développement du fœtus à ces stades précoces", fait-il valoir.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les tests de grossesse actuellement disponibles utilisent un système de couleurs ou de rubans pour détecter ou exclure un bébé en route.

M. Gennari attire l'attention sur une autre évolution récente dans ce domaine de la médecine : les tests d'imagerie. "Associés aux méthodes d'analyse du sang et de l'urine, nous disposons aujourd'hui d'appareils d'échographie très modernes, capables d'identifier des altérations dans les toutes premières étapes du développement de l'embryon."

Enfin, Lopes souligne qu'il est possible d'innover davantage et que l'avenir promet un suivi précoce encore plus complet et plus sûr pour les futures mères et leurs enfants.

"Nous nous tournons de plus en plus vers la génétique, qui nous permet de faire un diagnostic précoce des problèmes qui peuvent apparaître tard dans la gestation", souligne-t-il.