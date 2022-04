Guerre Russie - Ukraine : comment, trois scénarios, le conflit pourrait dégénérer et impliquer l’OTAN

Les ministres de la défense de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) se sont réunis à Bruxelles (Belgique) la semaine dernière pour discuter de la portée de la fourniture d'équipements militaires à l'Ukraine.

Le défi pour l'alliance tout au long de cette guerre a été de trouver comment donner au pays un soutien militaire suffisant pour se défendre sans s'enliser dans le conflit et, par conséquent, se retrouver en guerre avec la Russie.

Le gouvernement ukrainien a été explicite dans ses demandes d'aide. Si elle veut avoir une chance d'éviter la prochaine attaque russe contre la région de Donbas, dans l'est du pays, elle a besoin de toute urgence d'un réapprovisionnement en Javelin (lance-missiles antichars portables), en NLAW (armes antichars légères), ainsi qu'en missiles antichars et antiaériens Stinger et Starstreak que ses forces ont déjà utilisés dans cette guerre.

Les envois arrivent. Mais l'Ukraine veut plus.

Elle veut des chars, des avions de guerre, des drones et des systèmes avancés de défense contre les missiles aériens pour contrer le recours croissant de la Russie aux frappes aériennes et aux missiles à longue portée, qui épuisent progressivement les stocks stratégiques de carburant et d'autres produits essentiels de l'Ukraine.

Alors qu'est-ce qui empêche l'OTAN d'aller plus loin ?

La réponse est la possibilité d'une escalade. Le risque que la Russie ait recours à des armes nucléaires tactiques (c'est-à-dire à courte portée) ou que le conflit s'étende au-delà des frontières de l'Ukraine pour déboucher sur une guerre européenne plus large est constamment présent à l'esprit des dirigeants occidentaux, auquel cas l'enjeu est considérable.

Au début de cette guerre, le président Poutine a rappelé au monde que la Russie était une puissance nucléaire et qu'elle faisait passer sa dissuasion nucléaire stratégique à un niveau de préparation plus élevé.

Les États-Unis n'ont pas fait de même, car ils n'ont pas détecté le déplacement des ogives nucléaires russes hors de leurs bunkers de stockage sécurisés. Mais le message de Poutine a été reçu. Ce qu'il communiquait effectivement, c'était : "La Russie a un énorme arsenal nucléaire, alors ne pensez pas que vous pouvez nous dire quoi faire."

La doctrine militaire russe ouvre la possibilité d'une utilisation précoce d'ogives nucléaires tactiques à faible rendement sur le champ de bataille, face à l'aversion des pays occidentaux pour des armes nucléaires qui n'ont pas été utilisées depuis 77 ans.

Les planificateurs stratégiques de l'OTAN craignent qu'une fois ce tabou nucléaire brisé, même si les dommages sont limités à une cible située sur le champ de bataille ukrainien, le risque d'escalade vers un conflit nucléaire catastrophique entre la Russie et l'Occident augmente inévitablement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La République tchèque a envoyé des chars T-72 à l'Ukraine

Et pourtant, à chaque atrocité apparemment commise par des soldats russes, la détermination de l'OTAN se durcit et ses inhibitions disparaissent. La République tchèque a déjà envoyé des chars T-72 de l'ère soviétique, certes dépassés, mais elle est le premier pays de l'OTAN à le faire. La Slovaquie envoie ses systèmes de missiles de défense aérienne S300.

Ces deux mouvements auraient semblé improbables et risqués au début de cette guerre.

Le député Tobias Ellwood, qui préside la commission de la défense du Parlement britannique, est l'un de ceux qui pensent que Poutine bluffe lorsqu'il évoque le spectre des armes nucléaires et fait valoir que l'OTAN devrait en faire davantage.

"Nous avons été très prudents quant aux systèmes d'armes que nous sommes prêts à fournir", dit-il. "Nous avons besoin d'une attitude plus robuste. Nous donnons aux Ukrainiens assez pour survivre, mais pas pour gagner, et cela doit changer."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Matériel militaire détruit près de Kiev

Il existe un certain nombre de scénarios potentiels qui occuperont sans doute les esprits des ministères de la défense des pays européens. En voici trois :

1. Un missile antinavire fourni par l'OTAN et tiré par les forces ukrainiennes à Odessa frappe et coule un navire de guerre russe en mer Noire, entraînant la perte de près de 100 marins et de dizaines de fusiliers marins. Un bilan aussi lourd en une seule attaque serait sans précédent et Poutine serait contraint de réagir d'une manière ou d'une autre.

2. Une attaque de missiles stratégiques russes vise un convoi de fournitures d'équipements militaires traversant un pays de l'OTAN comme la Pologne ou la Slovaquie vers l'Ukraine. Si les victimes se trouvaient du côté OTAN de la frontière, cela pourrait déclencher l'article 5 de la constitution de l'OTAN, amenant toute l'alliance à la défense du pays attaqué.

3. Au milieu de violents combats dans le Donbas, une explosion se produit dans une installation industrielle, entraînant la libération de gaz chimiques toxiques. Bien que cela se soit déjà produit, aucun décès n'a été signalé. Mais s'il en résulte le type de pertes massives observées lors de l'utilisation par la Syrie de gaz toxiques dans la Ghouta, et s'il s'avère qu'elles ont été délibérément causées par les forces russes, l'OTAN sera obligée de réagir.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme reçoit un traitement après une attaque au gaz dans la Ghouta en 2018.

Il est tout à fait possible qu'aucun de ces scénarios ne se concrétise.

Mais si les nations occidentales ont fait preuve d'un rare degré d'unité dans la force de leur réaction à l'invasion de la Russie, certains signes indiquent qu'elles ne font que réagir et ne réfléchissent pas à la finalité du jeu.

"La question stratégique la plus importante, déclare l'un des plus hauts gradés de l'armée britannique, qui demande à ne pas être identifié, est de savoir si notre gouvernement est engagé dans une gestion de crise ou dans une véritable stratégie. Cela nécessiterait une réflexion approfondie, ajoute-t-il.

"Ce que nous essayons de faire ici, c'est d'apporter à l'Ukraine toute l'aide que nous pouvons, sans en arriver à une troisième guerre mondiale. Le problème est que Poutine est un meilleur joueur de poker que nous."