Guerre Ukraine - Russie : la Russie met en garde la Suède et la Finlande contre l'adhésion à l'OTAN

BBC News Mundo

il y a 43 minutes

La Russie exige que la Finlande et la Suède n'adhèrent pas à l'OTAN, prévenant qu'une telle décision ne contribuera pas à la stabilité de l'Europe.

L'OTAN "reste un outil orienté vers la confrontation", confie lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, aux journalistes.

Ses remarques interviennent après que des responsables américains de la défense ont qualifié l'invasion de l'Ukraine d'"erreur stratégique majeure" de la Russie, susceptible de provoquer l'élargissement de l'OTAN.

Les représentants américains s'attendent à ce que les deux pays nordiques soumettent leurs demandes d'adhésion à l'alliance, peut-être dès le mois de juin.

Les experts supposent que Washington soutiendra l'élargissement de l'OTAN à 32 membres. Des responsables du département d'État américain ont déclaré la semaine dernière que des discussions avaient eu lieu entre les dirigeants de l'OTAN et les ministres des affaires étrangères de la Finlande et de la Suède.

La Finlande et la Suède de plus en plus déterminées

Avant l'invasion, la Russie a exigé que l'alliance s'engage à ne pas s'étendre à l'avenir. Toutefois, la guerre a entraîné une augmentation des déploiements de troupes de l'OTAN sur son flanc oriental et une montée du soutien populaire en faveur de l'adhésion de la Suède et de la Finlande.

Les parlementaires finlandais devraient recevoir cette semaine un rapport de sécurité de la part des responsables du renseignement, tandis que le Premier ministre Sanna Marin pense que le gouvernement conclura le débat de cet été sur la question de savoir s'il faut ou non soumettre la candidature du pays à l'OTAN.

La Finlande partage une frontière de 1 340 km avec la Russie, c'est pourquoi elle est particulièrement préoccupée par l'empiètement de l'Ukraine.

Dans le cas de la Suède, le parti social-démocrate au pouvoir, traditionnellement opposé à l'adhésion à l'OTAN, indique qu'il reconsidère sa position à la suite de l'attaque de la Russie contre son voisin occidental. Le secrétaire du parti, Tobias Baudin, affirme aux médias locaux que l'examen de la question sera achevé dans les mois à venir.

"Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, la position de la Suède en matière de sécurité a changé fondamentalement", annonce le parti dans un communiqué lundi.

Moscou, cependant, a clairement fait savoir qu'elle s'opposait à tout élargissement éventuel de l'alliance. M. Peskov a prévenu que l'OTAN "n'est pas le type d'alliance qui garantit la paix et la stabilité, et que la poursuite de son expansion n'apportera pas de sécurité supplémentaire au continent européen".

La semaine dernière, M. Peskov a signalé que la Russie devra "rééquilibrer la situation" par ses propres mesures si la Suède et la Finlande rejoignent l'OTAN.

En février, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, a mis en garde contre les "conséquences politiques et militaires" de l'adhésion des deux pays au bloc.

L'OTAN a été créée en 1949 pour contrer la menace de l'expansion soviétique, bien qu'après la chute du mur de Berlin, plusieurs pays d'Europe de l'Est, anciennement communistes, y aient adhéré.

Les États membres s'engagent à s'entraider en cas d'attaque armée contre l'un d'entre eux.

Malgré les menaces, la Finlande et la Suède ont poursuivi leur nouvelle approche de l'OTAN et augmenté leurs dépenses de défense.

Lundi, l'armée finlandaise a annoncé un nouveau plan visant à allouer quelque 15 millions de dollars US à l'achat de drones.