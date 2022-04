Donbass | Guerre Ukraine - Russie : la bataille dans l'est de l'Ukraine devrait être sanglante et décisive

Par Jonathan Beale

BBC News, Donbas, Ukraine

il y a 23 minutes

Légende image, Une grande partie de la guerre dans l'est de l'Ukraine s'est déroulée dans des zones de terrain ouvert.

Les habitants de l'est de l'Ukraine savent que les Russes sont sur le point d'intensifier leur offensive ici. Même les chiens dans les rues semblent savoir et peuvent être entendus aboyer chaque fois qu'il y a un gros coup d'artillerie au loin.

Des centaines de milliers de personnes ont déjà fui vers la relative sécurité de l'ouest de l'Ukraine. Une fois de plus, de grandes colonnes de véhicules russes ont été repérées par satellite - cette fois en direction de l'est.

Ici, dans le Donbass, nous avons également vu des signes indiquant que l'Ukraine apportait davantage d'équipements militaires, notamment des véhicules blindés et des systèmes de défense aérienne à plus longue portée. Mais pas dans le volume des renforts russes.

En savoir plus sur la guerre en Ukraine :

L'Ukraine est peut-être plus astucieuse sur le plan tactique quant à ses mouvements, ou en a tout simplement moins. Les deux sont probablement vrais.

Beaucoup pensent que cette prochaine phase de la guerre à l'Est pourrait décider de l'issue de ce conflit. Beaucoup s'attendent également à ce qu'il soit sanglant.

A notre demande, l'armée ukrainienne nous a montré une de ses lignes d'artillerie qui bombarde déjà les positions russes. La seule façon d'y arriver était de voyager dans un véhicule blindé à travers des champs. Une grande partie de la guerre ici se déroulera en terrain découvert. Les troupes ukrainiennes profiteront également de leurs positions défensives déjà retranchées.

Nous avons recherché nerveusement tout signe d'avion russe, mais l'Ukraine a toujours des défenses aériennes. Nous avons vu un véhicule équipé de radars et de roquettes et de canons anti-aériens, qu'on nous a demandé de ne pas filmer.

Il y avait plus de défenses aériennes aux positions d'artillerie, y compris des missiles sol-air anti-aériens Stinger à courte portée fournis par l'Occident. Ils étaient sortis de leur boîte et prêts à tirer, si les drones ou les avions à réaction russes visaient leurs positions.

De telles armes ont eu un impact significatif dans cette guerre - bien que la Russie ait un avantage dans les airs, elle n'a toujours pas le contrôle du ciel.

Légende image, Les armes fournies par l'Occident ont aidé les forces ukrainiennes à empêcher la Russie de contrôler le ciel.

Jusqu'à présent, l'artillerie ukrainienne s'est également révélée efficace. Nous n'avons pas vu de longues lignes d'artillerie, mais plutôt une petite unité mobile prête à se déplacer à tout moment. Alors que les Russes ont une armée plus importante, les forces ukrainiennes s'appuient sur des défenses et une mobilité bien préparées.

Volodymyr, un soldat ukrainien, m'a dit qu'ils devaient changer de position régulièrement pour éviter d'être pris pour cible.

"Si nous restons dans une position pendant plus de deux jours, nous devenons la cible", a-t-il déclaré. Il a également souligné une autre différence clé ; L'artillerie ukrainienne visait des positions militaires - l'artillerie russe - tandis que la Russie, a-t-il dit, visait également des villes et des villages.

"Ils tirent sur nos villes parce qu'ils veulent que les gens paniquent. Ils veulent que notre peuple abandonne", a-t-il déclaré.

La Russie aura du mal à faire des progrès significatifs tandis que l'Ukraine continue de disposer de défenses aériennes et d'artillerie efficaces. Les deux parties avaient, jusqu'à présent, des niveaux de forces similaires dans la région - environ 30 à 40 000 soldats.

Mais les responsables occidentaux affirment que la Russie vise à doubler, voire tripler, sa force dans la région. Bien qu'ils ajoutent que cela pourrait prendre un temps considérable car la Russie reconstitue ses unités. Certaines estimations suggèrent que la Russie a perdu 20 % de ses effectifs depuis le début de cette guerre.

En savoir plus sur la crise ukrainienne

L'Ukraine possède également certaines de ses troupes les plus aguerries dans la région. Ils combattent ici les séparatistes soutenus par la Russie depuis huit ans. Ils sont bien retranchés, utilisant des tranchées fortifiées et des positions défensives. Certaines des troupes peuvent sembler fatiguées, mais le moral semble être élevé.

L'Ukraine reçoit également des renseignements en temps réel sur les mouvements militaires de la Russie par ses alliés occidentaux. Ils ne discuteront pas des détails, mais les responsables ukrainiens et occidentaux l'ont confirmé à la BBC.

La Russie a toujours un avantage numérique - des dizaines de milliers de soldats supplémentaires sont redéployés après son offensive ratée autour de la capitale, Kiev. La Russie se bat également sur moins de fronts et ses lignes d'approvisionnement ne seront pas aussi longues.

Légende image, Donbass fait référence à un vaste bassin houiller qui couvre une grande partie des régions de Luhansk et de Donetsk.

L'Ukraine doit également faire face à un autre problème : l'ennemi intérieur. Dans la ville de Kramatorsk, nous avons fait une patrouille de police à la recherche de saboteurs russes.

Il y a plus de sentiments pro-russes ici que dans d'autres parties de l'Ukraine. La police arrête et fouille les passants, à la recherche de preuves qu'ils pourraient être des saboteurs russes. Ils fouillent les téléphones portables. Ils craignent que les gens transmettent des informations et des photographies des positions défensives ukrainiennes.

Le chef de la police locale, le colonel Alexander Malish, m'a dit que les gens sont arrêtés et remis aux services de renseignement presque tous les jours.

"Je ne comprends pas ce qu'ils ont dans la tête... peut-être [c'est] de la propagande russe ? Je pense qu'après la guerre, le peuple ukrainien devra trouver quoi faire avec les gens qui ont aidé le pays de la force d'occupation. » Le colonel Malish a déclaré que cela faisait partie de la guerre hybride de la Russie.

Plusieurs villes de l'est de l'Ukraine ont été la cible de frappes aériennes, d'artillerie et de missiles russes. Dans un cimetière de Kramatorsk - où plus de 50 personnes ont été tuées lors d'une frappe russe sur une gare la semaine dernière - de nouvelles tombes sont déjà creusées.

Légende image, Tatiana s'accroche à une photo de son fils Alexander Tislenko, qui a été tué lors de combats avec les forces ukrainiennes.

Nous avons regardé à distance le service funéraire d'une récente victime ukrainienne.

Alexander Tislenko avait 34 ans lorsqu'il a été tué sur la ligne de front, combattant pour les forces spéciales ukrainiennes. Tout ce que sa mère, Tatiana, sait, c'est que sa position était ciblée par des roquettes russes Grad avant qu'on lui dise qu'il avait été tué au combat.

Tatiana tenait une photographie d'Alexandre au-dessus de son cercueil, drapée d'un drapeau ukrainien. Elle ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Alexandre était son seul enfant.

Plus tard, Tatiana m'a dit : "Notre fils a consacré sa vie à sa patrie, l'Ukraine. Je suis si fière de lui, mais c'est une si grande perte. C'est une perte que je ne peux pas oublier de mon vivant. Je maudis [le président russe Vladimir] Poutine."