Santé : le virus Zika pourrait causer une nouvelle pandémie

il y a 7 minutes

Une nouvelle épidémie de virus zika est tout à fait possible, avertissent les chercheurs, et une seule mutation pourrait suffire à déclencher une propagation explosive.

Les travaux de laboratoire, décrits dans la revue scientifique Cell Reports, soulignent que le virus peut facilement se transformer et créer de nouveaux variants.

Les experts ont déclaré que les résultats, bien que théoriques, sont intéressants - et rappellent que d'autres virus que celui à l'origine du covid peuvent constituer une menace.

Les virus changent de forme

Le Zika est transmis par les piqûres de moustiques Aedes infectés. On trouve ces insectes sur tout le continent américain - sauf au Canada et au Chili, où il fait trop froid pour qu'ils survivent - et dans toute l'Asie.