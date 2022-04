Racisme : selon le chef de l'OMS, l'attention portée à l'Ukraine témoigne d'un parti pris contre la vie des Noirs

"Je dois être franc et honnête : le monde ne traite pas la race humaine de la même manière. Certains sont plus égaux que d'autres. Et quand je dis cela, cela me fait mal. Parce que je le vois. C'est très difficile à accepter, mais c'est ce qui se passe", ajoute-t-il.