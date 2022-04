Pâques - Ramadan : les fêtes de Jérusalem se déroulent dans un climat de tension

Par Yolande Knell

BBC News, Jerusalem

il y a 25 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, Le Mur occidental est un vestige du mur de soutènement de l'enceinte qui contenait deux temples juifs bibliques.

La dernière fois que le Ramadan pour les musulmans, la Pâque pour les juifs et Pâques pour les chrétiens ont eu lieu en même temps, c'était il y a trente ans.

Cette semaine, les fêtes religieuses qui se chevauchent promettent d'attirer des dizaines de milliers de fidèles israéliens et palestiniens, ainsi que des pèlerins étrangers, dans la vieille ville de Jérusalem.

Mais elles ont également accru les tensions autour des sites sacrés contestés. Il y a visiblement beaucoup plus de policiers israéliens dans Jérusalem-Est occupée, et ils sont en état d'alerte après la série d'attentats la plus meurtrière en Israël depuis des années.

"Pour nous, musulmans, il est essentiel de prier à la mosquée al-Aqsa pendant le ramadan. C'est un moment spirituel et je suis toujours impatient d'y aller", déclare Ziad, qui porte un tapis de prière sur l'épaule lorsqu'il se dirige vers le troisième site le plus sacré de l'islam.

"Mais cette année, je n'amènerai pas mes petits-enfants s'asseoir dans l'enceinte", confesse l'employé, qui s'en tient au jeûne quotidien de l'aube au crépuscule requis pendant le Ramadan. "J'ai un peu peur."

Crédit photo, Reuters Légende image, L'église du Saint-Sépulcre contient la tombe où les chrétiens croient que Jésus a été enterré.

Une voyagiste chrétienne de Jérusalem-Est, Dalia Habash, explique que les barrages de police lui rendent toujours difficile de rendre visite à des parents âgés dans la vieille ville pour Pâques, et pourtant elle est obligée d'y aller.

"En tant que chrétienne palestinienne, célébrer à Jérusalem est spécial. Non seulement c'est le lieu où Jésus a été crucifié, enterré et ressuscité, mais c'est aussi le fait d'être entouré d'autres chrétiens et Palestiniens qui célèbrent ensemble", commente-t-elle.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, L'OCI appelle à reconnaitre Jérusalem-Est comme capitale palestinienne

Elle décrit sa joie de chanter et de marcher avec des scouts portant des feuilles de palmier depuis le mont des Oliviers le dimanche des Rameaux et pendant le rituel orthodoxe du Sabt al-Nur (samedi de la lumière) à l'église du Saint-Sépulcre.

Quelques secondes après la sonnerie des cloches et le cri "Il est ressuscité", des bougies sont allumées dans toute la vieille ville", raconte Dalia.

"Il n'y a rien de tel dans le monde entier".

Légende image, Keren Troyner dit qu'elle "aime le sentiment d'unité" au Mur occidental.

Au Mur occidental, le lieu le plus sacré où les Juifs sont autorisés à prier, le fait d'être à Jérusalem a une profonde résonance pour la Pâque.

Au cours du repas rituel du seder, on raconte l'histoire de l'Exode, c'est-à-dire la libération des Israélites de l'esclavage dans l'Égypte ancienne. Traditionnellement, les tout derniers mots sont "L'année prochaine à Jérusalem", reflétant le souhait des Juifs de retourner dans leur patrie biblique.

"C'est un lieu spirituel. Je crois que si je viens ici, mes prières seront exaucées", déclare Keren Troyner, qui vit aujourd'hui au Canada, mais est née en Israël. "J'aime le sentiment d'unité, voir les gens autour de moi pleurer et déverser leurs âmes".

"La situation sécuritaire n'est pas au cœur de mes préoccupations", poursuit Keren. "Je ne me promène pas en ayant peur. Vous pouvez seulement avoir la foi que Dieu vous protégera."

Ronit, un soldat israélien, se réjouit de célébrer Pessah avec sa famille, mais elle est très consciente de ce qu'elle considère comme "l'incertitude" de cette période.

"Je suis inquiète de la situation sécuritaire, mais je fais confiance à nos services de sécurité", dit-elle.

Crédit photo, Reuters Légende image, La mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher sont situés dans l'enceinte du Haram al-Sharif/Mont du Temple.

Des violences israélo-palestiniennes ont déjà éclaté lorsque des fêtes coïncident et que des Juifs nationalistes veulent se rendre sur le Mont du Temple/Haram al-Sharif, où se trouve la mosquée al-Aqsa. Les Juifs vénèrent le complexe comme l'emplacement de deux temples bibliques et c'est le site le plus sacré du judaïsme.

En mai dernier, le Hamas, le groupe islamiste qui gouverne la bande de Gaza, a tiré des roquettes en direction de Jérusalem à la suite d'affrontements à la mosquée al-Aqsa, déclenchant une guerre dévastatrice de 11 jours.

Ces dernières semaines, des réunions de haut niveau ont eu lieu entre les responsables israéliens et palestiniens pour tenter de garantir le calme et la liberté de culte avant les fêtes de cette année pour les trois religions abrahamiques.

Ils ont même impliqué le roi Abdallah de Jordanie, dont la famille régnante est la gardienne des lieux saints islamiques et chrétiens de Jérusalem depuis près de 100 ans.

Toutefois, leurs accords n'ont pas pu empêcher quatre attentats choquants en Israël au cours des trois dernières semaines, qui ont tué 14 personnes.

Deux de ces attentats ont été perpétrés par des citoyens arabes israéliens et sont liés au groupe État islamique (EI). Les deux autres ont été perpétrés par des tireurs palestiniens de la région de Jénine, en Cisjordanie occupée. Toutes leurs actions meurtrières ont été saluées par le Hamas et d'autres groupes militants.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les trois victimes israéliennes de l'attentat de la semaine dernière à Tel Aviv ont été enterrées dimanche.

''Je n'ai pas peur de le dire publiquement : Nous ne voulons pas d'une autre guerre", déclare Nevin Saleh, mère de quatre enfants, alors qu'elle suit nerveusement le déroulement des événements depuis Gaza.

Elle décrit comment elle et sa famille viennent de reconstruire leur maison après qu'elle ait été endommagée par une frappe aérienne israélienne il y a 10 mois.

"Nous avons décoré la maison pour accueillir le ramadan", dit-elle. "Chaque jour, mes filles demandent si nous allons célébrer l'Aïd al-Fitr [la fête marquant la fin du mois sacré]. L'année dernière, je leur ai acheté de nouveaux vêtements, mais, malheureusement, elles n'ont jamais pu les porter."

Cette semaine, un responsable militaire israélien a déclaré aux journalistes : "Nous souhaitons que cette période de vacances se passe en toute sécurité", ajoutant que la situation était "compliquée".

Il a indiqué que les forces de sécurité tentaient d'équilibrer les mesures civiles, telles que l'autorisation donnée aux Palestiniens munis de permis d'entrer à Jérusalem pour prier, avec les opérations antiterroristes.

Crédit photo, EPA Légende image, Un adolescent palestinien a été tué lors d'affrontements avec des soldats israéliens près de Bethléem, mercredi.

L'armée israélienne a intensifié ses raids et ses arrestations en Cisjordanie, ce qui a provoqué de graves affrontements. Au moins 20 Palestiniens - dont des assaillants et des personnes soupçonnées de préparer des attaques - ont été tués lors de la dernière vague de violence.

À Jénine, qui a été le principal point de mire des actions des soldats israéliens, la colère monte.

"Oui, la situation est mauvaise, surtout en ce mois de Ramadan, mais nous serons unis contre les incursions quotidiennes et les exécutions de sang-froid", déclare avec défi Jihad al-Zohri. "Si cela nous est imposé, nous nous battrons avec honneur et nous mourrons avec dignité".

Pour de nombreux Palestiniens et Israéliens, comme si souvent dans le passé, le bonheur des célébrations religieuses est miné par les rappels de leur conflit permanent.