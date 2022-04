Alexandre Douguine : le "Raspoutine de Poutine" qui a façonné la vision que le président russe a de son pays et du monde

Crédit photo, Cortesía Alexander Dugin Légende image, Alexandre Douguine

On dit que pour comprendre le président Vladimir Poutine, il faut d'abord comprendre la façon de penser d'Alexandre Douguine.

L'analyste et stratège, connu pour ses opinions ultra-nationalistes, est considéré par certains comme le penseur le plus influent de Russie.

Et en raison de son ascendant sur le président russe, certains l'appellent le "Raspoutine de Poutine", en référence à Grigori Raspoutine, le mystique qui a captivé la cour impériale de Russie il y a un siècle.

M. Douguine est considéré comme le cerveau de l'annexion de la Crimée par Poutine en 2014. Il a également soutenu il y a plusieurs années que l'intervention militaire dans l'est de l'Ukraine - qu'il appelle Novorossiya (Nouvelle Russie) - était nécessaire "pour sauver l'autorité morale de la Russie".

Et aujourd'hui, alors que le monde observe l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nombreux sont ceux qui reviennent sur les idées de Douguine et son influence sur les actions de Poutine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Grigori Raspoutine

"L'Empire eurasien"

La philosophie de Douguine est connue sous le nom d'eurasisme.

Il affirme que la Russie orthodoxe n'est ni l'Est ni l'Ouest, mais une civilisation distincte et unique, un "empire eurasien" engagé dans une lutte pour la place qui lui revient parmi les puissances mondiales.

Et la mission première de cette civilisation, selon Douguine, doit être de contester la domination américaine sur le monde.

Ses théories ont reçu un large soutien de la "nouvelle droite" en Europe et de la "droite alternative" aux États-Unis.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une manifestation à Saint-Pétersbourg en 2015 en soutien à la "Novorossiya" (Nouvelle Russie) en Ukraine

Né à Moscou en 1962, M. Douguine a travaillé comme journaliste, puis s'est engagé en politique peu avant la chute du communisme.

En 1987, au cours de la deuxième année du règne de Mikhail Gorbachev, Douguine a rejoint la direction de l'organisation nationaliste russe Pamyat, notoirement antisémite, et a été membre du conseil central du groupe pendant quelques années.

Au début des années 1990, à l'approche de l'effondrement de l'Union soviétique, Douguine a commencé à jouer un rôle politique plus important.

Il s'est associé aux "patriotes étatistes" du camp communiste et a été, pendant une brève période, proche de Genadii Zyuganov, le leader du parti communiste de la Fédération de Russie.

Dans un article publié sur le site web du Centre pour l'Europe de l'université de Stanford, l'expert en politique russe John B. Dunlop écrit qu'en 1991, lorsque l'URSS s'est effondrée, Douguine a rencontré un écrivain néofasciste de premier plan ayant des liens avec des éléments de l'armée russe, Aleksandr Prokhanov, dont le magazine "Den" a servi à diffuser les idées de l'"opposition rouge-brun" (socialiste-fasciste).

"Douguine s'est rapidement imposé comme l'un des principaux idéologues de Den", note Dunlop.

Peu après, il lance son propre magazine, Elementy, et fonde la maison d'édition Arktogeya.

Mais, selon Dunlop, c'est en 1998 que la carrière de Douguine a fait un bond en avant lorsqu'il a été nommé conseiller géopolitique de Gennadii Seleznev, qui était président de la Douma et un acteur majeur de la politique russe.

Un an plus tard, Douguine a fondé le Centre d'expertise géopolitique à Moscou.

Dans un article de son magazine, il explique que le centre pourrait devenir "un instrument analytique de la plate-forme eurasienne destiné simultanément à l'administration présidentielle, au gouvernement de la Fédération de Russie, au Conseil de la Fédération et à la Douma d'État".

Crédit photo, Getty Images Légende image, En 2000, Poutine a déclaré publiquement que "la Russie s'est toujours perçue comme un pays eurasien"

Ses idées et ses stratégies semblent s'imposer en 2000 lorsqu'il rencontre Gleb Pavlovskii, l'un des principaux idéologues du gouvernement du président Vladimir Poutine, alors nouvellement élu.

Et tout a semblé devenir clair lorsque Poutine a déclaré publiquement cette année-là que "la Russie s'est toujours perçue comme un pays eurasien".

M. Douguine a ensuite qualifié l'aveu de M. Poutine d'"historique, grandiose et révolutionnaire" et a déclaré que cela changeait "tout".

Depuis lors, M. Douguine a été professeur à l'université d'État de Moscou, a planifié des cours pour les institutions militaires russes et apparaît souvent sur les principales chaînes de télévision russes.

En 2015, le gouvernement américain l'a sanctionné pour sa proximité avec le Kremlin et son influence apparente sur l'annexion de la Crimée l'année précédente.

Le "manuel"

M. Douguine a fondé le Parti Eurasia en 2001 pour promouvoir ses idées eurasistes.

Il a déclaré à l'époque que le mouvement mettrait l'accent sur la diversité culturelle dans la politique russe et s'opposerait "à la mondialisation à la mode américaine, et résisterait également à un retour au communisme et au nationalisme".

C'est en 1997 qu'il a publié "The Foundations of Geopolitics : Russia's Geopolitical Future", un ouvrage fondamental dans lequel il expose les modalités de reconstruction de la puissance mondiale de la Russie.

Certains analystes affirment que ce livre a façonné la vision de Poutine sur la Russie et sa place dans le monde et que chaque général de l'armée russe le lit à un moment ou à un autre.

Il y écrit que pour atteindre ses objectifs géopolitiques, la Russie aurait besoin de "désinformation, déstabilisation et annexion".

En outre, il note que les agents russes devraient favoriser les divisions raciales, religieuses et régionales aux États-Unis tout en encourageant les factions isolationnistes dans ce pays.

Il suggère également que les opérations psychologiques au Royaume-Uni devraient se concentrer sur l'exacerbation des ruptures historiques avec l'Europe continentale (en avance de deux décennies sur le Brexit), et les mouvements séparatistes en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande.

Alexandre Douguine soutient également que l'Europe occidentale devrait être attirée par la Russie pour ses ressources naturelles : pétrole, gaz et nourriture, tandis que l'OTAN s'effondre de l'intérieur.

M. Douguine a également écrit que l'une des cibles des annexions de la Russie devrait être l'Ukraine. Son idée est qu'une Ukraine indépendante empêche la Russie de devenir une superpuissance transcontinentale.

"L'Ukraine en tant qu'État indépendant avec certaines ambitions territoriales représente un énorme danger pour l'ensemble de l'Eurasie", écrit-il, et "sans résoudre le problème ukrainien, cela n'a aucun sens en général de parler de politique continentale".

Légende image, "La vérité est une question de croyance", disait Douguine à la BBC en 2017

Nombreux sont ceux qui voient dans les actions de la Russie de ces dernières années - ingérence dans les élections américaines et le processus du Brexit, et conflits tels que ceux de la Géorgie et de l'Ukraine orientale - un exemple de l'influence des idées eurasistes de Douguine sur Poutine et ses collaborateurs.

La "vérité russe"

Pour réaliser cette "nouvelle réalité russe", Douguine s'est appuyé sur un cadre philosophique soigneusement construit dans lequel la vérité semble avoir été mise de côté.

"La vérité est une question de croyance", explique Douguine dans une interview accordée à l'émission Newsnight de la BBC en 2017.

"Le postmodernisme montre que dans toute prétendue vérité, la seule chose qui compte est ce que vous croyez."

"Donc, nous croyons en ce que nous faisons, nous croyons en ce que nous disons. Et c'est la seule façon de définir la vérité. Nous avons donc notre vérité russe particulière et vous devez l'accepter", dit-il.

Il a ajouté : "Si l'Amérique ne veut pas déclencher une guerre, il faut reconnaître que l'Amérique n'est plus un maître unique."

"Et [avec] la situation en Syrie et en Ukraine, la Russie dit : 'Non, vous n'êtes plus le patron'. C'est la question de savoir qui dirige le monde. Seule la guerre peut vraiment en décider."

Comme l'a écrit David Von Drehle dans le Washington Post, l'œuvre de Douguine "peut être résumée en une seule idée : la mauvaise alliance a gagné la Seconde Guerre mondiale".