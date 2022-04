Pelé : le pionnier brésilien de la psychologie de la Coupe du monde 1958 et son analyse controversée du joueur

John Nassoori

De BBC Sport

il y a une heure

Crédit photo, Famille Carvalhaes/Valvênio Martins Légende image, Les méthodes de João Carvalhaes n'avaient encore jamais été appliquées au football

Lors de la Coupe du monde 1958, un joueur brésilien de 17 ans a surpris le monde entier avec son football.

En quatre matchs, il a marqué six buts, dont trois en demi-finale. Et deux en finale, le Brésil remportant pour la première fois le titre mondial tant convoité.

Pelé est arrivé en Suède pour la Coupe du monde en tant que débutant et en est reparti comme une idole sportive immortelle. Mais un Brésilien a plaidé pour qu'il ne participe pas au tournoi : le professeur João Carvalhaes, le psychologue de l'équipe.

Contrairement à ses collègues d'aujourd'hui (dont le travail se limite généralement à soutenir les performances et la santé mentale des joueurs), Carvalhaes avait une réelle influence sur la composition de l'équipe. Et les résultats de Pelé dans les tests psychotechniques appliqués par Carvalhaes ont généré ses conseils quelque peu douteux, qui ont été ignorés à l'époque.

Pelé commentera plus tard les méthodes du psychologue en disant que "soit c'était quelque chose de très en avance sur son temps dans le football, soit c'était juste une invention, peut-être les deux".

Mais Carvalhaes a sans aucun doute sa place dans l'histoire des pionniers du sport. Il a introduit les laboratoires de psychologie dans le football brésilien près de 30 ans avant que le concept ne soit adopté en Europe.

Le traumatisme du Brésil dans les Coupes du monde

En vérité, le Brésil des années 50 voulait toute l'aide possible. Après tout, les campagnes du Brésil lors des Coupes du monde de 1950 et 1954 avaient été pénibles.

La défaite en finale de 1950 contre l'Uruguay au Maracana avait ébranlé le pays. Et le tournoi de 1954 en Suisse se termine dans l'embarras pour l'équipe, réduite à neuf joueurs lors d'une défaite 4-2 en quart de finale contre la Hongrie - un match marqué par la violence qui sera connu sous le nom de "bataille de Berne".

Alors que l'équipe tente de surmonter ce traumatisme émotionnel, un psychologue peu connu fait son entrée sur la scène footballistique nationale. João Carvalhaes a été engagé par Sao Paulo en 1957 après avoir travaillé à l'école d'arbitres de la Fédération de football de Sao Paulo (FPF).

L'intérêt du club a été stimulé par le laboratoire de psychologie qu'il avait créé à la FPF. Il faudra attendre la fin de l'année 1980 pour voir apparaître des structures similaires en Europe, avec la "Thinking Room" de l'équipe de Milan en Italie.

Ce laboratoire a été installé au siège de la Fédération et a effectué 10 tests pour examiner les fonctions cognitives telles que la vision stéréoscopique (perception de la profondeur). M. Carvalhaes a utilisé les tests pour mettre en évidence les techniques que les étudiants du cours d'arbitrage devraient développer pour pouvoir arbitrer des matchs professionnels.

João Carvalhaes a fixé des normes pour chaque variable examinée et les candidats obtenant un score inférieur à une limite spécifique étaient jugés inaptes à arbitrer. Dans le "test du temps de réaction", par exemple, les candidats dont le temps de réponse était supérieur à 50 centièmes de seconde étaient rejetés.

En plus d'être psychologue, João Carvalhaes était journaliste et travaillait comme commentateur spécialisé dans la boxe, étant devenu connu sous le nom de João do Ringue. Mais contrairement à ce que son pseudonyme pourrait indiquer, le comportement professionnel de João Carvalhaes était empreint de réflexion, selon son ancien collègue, également psychologue, José Glauco Bardella.

"On arrivait sur le terrain et on voyait tout le monde dans cette agitation et João Carvalhaes tranquillement dans un coin, la main sur le menton ou les deux mains dans la poche, en train d'observer", a raconté M. Bardella dans un documentaire sur le travail de Carvalhaes produit par le Conseil régional de psychologie de São Paulo en 2000.

Il pouvait se contenter de regarder, mais il était bien plus qu'un simple spectateur. Lorsque São Paulo remporte le championnat de l'État de São Paulo en 1957, après quatre années sans remporter le titre, M. Carvalhaes est acclamé pour sa participation à la formation de l'équipe, qui s'est avérée fondamentale pour la victoire de l'équipe.

Le directeur du football du club, Manoel Raimundo Paes de Almeida, a déclaré que la décision de remplacer le milieu de terrain titulaire Ademar par le réserviste Sarará - qui a brillé lors du dernier match contre les Corinthians - a été prise en raison des préoccupations de Carvalhaes concernant l'état psychologique d'Ademar.

Un an plus tard, la Confédération brésilienne des sports (CBD), qui régissait le football brésilien à l'époque, a fait appel au psychologue. Le vice-président de l'entité nationale de l'époque, Paulo Machado de Carvalho, était chargé de l'organisation de la Coupe du monde en Suède et a invité Carvalhaes à rejoindre la commission technique de l'équipe nationale. L'offre était impossible à refuser.

Crédit photo, Crédito: Rex Features Légende image, Pelé pleure en serrant dans ses bras le gardien de but Gilmar lors de la célébration de la victoire 5-2 sur la Suède en finale de la Coupe du monde 1958

Le travail pour la Coupe

La préparation de l'équipe brésilienne avait déjà commencé et João Carvalhaes s'est empressé d'appliquer les méthodes qu'il avait employées à São Paulo. Lors du stage de préparation de l'équipe à la Coupe du monde à Poços de Caldas (MG), il a effectué le test Army Alpha, adapté d'un programme américain conçu pour déterminer la capacité intellectuelle des soldats pendant la Première Guerre mondiale.

La forme alpha du test durait 50 minutes et déterminait le vocabulaire et la capacité arithmétique des joueurs, afin de donner une "évaluation de l'intelligence". Ceux qui étaient jugés moins aptes passaient par le formulaire bêta, qui comprenait des exercices tels que le remplissage de dessins incomplets et l'esquisse de chemins dans des labyrinthes bidimensionnels.

Les concepts qui sous-tendent ces tests peuvent sembler dépassés par rapport à la théorie psychologique contemporaine, mais à l'époque, ils obligeaient les participants à réfléchir, a fortiori dans un sport qui n'avait connu que peu ou pas d'interventions fondées sur la psychologie.

João Carvalhaes a présenté ses conclusions au comité technique de la CBD. Les résultats ont fini par être divulgués à la presse, au grand dam du psychologue. Dans une lettre adressée à Paulo Machado de Carvalho, ce dernier explique que les documents ont été volés dans ses bagages.

Cette fuite a donné lieu à des insinuations selon lesquelles Garrincha, la star de l'équipe qui avait obtenu de mauvais résultats aux tests, ne pourrait pas participer à la Coupe du monde. João Carvalhaes était furieux. L'impact négatif du public a nui à son travail en coulisses.

Mais la tempête n'a pas duré longtemps. Après la confirmation de Garrincha dans l'équipe brésilienne, les spéculations de la presse ont pris fin et João Carvalhaes s'est rendu en Suède avec le reste du personnel d'encadrement.

Il a continué à travailler avec les joueurs, en utilisant les tests psychodiagnostiques myocinétiques (MPK) pour analyser les caractéristiques individuelles et définir son travail en fonction des résultats. Ces tests - au cours desquels les joueurs disposaient d'une feuille blanche pour dessiner ce qu'ils voulaient - étaient fondés sur la théorie selon laquelle les mouvements musculaires expressifs peuvent aider à révéler le tempérament d'un individu.

João Carvalhaes appliquait à nouveau des techniques qui n'avaient jamais été employées à ce niveau du jeu. Et là encore, il a été confronté à des problèmes.

Crédit photo, Famille Carvalhaes/Valvênio Martins Légende image, Carvalhaes a pris sa retraite en 1974 et est décédé deux ans plus tard

Réactions controversées

Dans le livre Pelé - L'Autobiographie, Pelé raconte le passage suivant : "dans le cadre de notre préparation, le psychologue de l'équipe, le Dr João Carvalhaes, avait fait des tests avec tous les joueurs. Nous devions dessiner des personnes et répondre à des questions - ce qui, en théorie, aiderait le Dr João à déterminer si nous devions être incorporés ou non. [Quant à moi, le psychologue a conclu que je ne devais pas être sélectionné : "Pelé est manifestement un enfant. Il lui manque le "fighting spirit" nécessaire".

Pelé continue : "il a également donné un avis contre Garrincha, qui n'était pas considéré comme assez responsable. Heureusement pour moi et Garrincha, [Vicente] Feola [l'entraîneur de la Coupe du monde 1958 du Brésil] a toujours été guidé davantage par son instinct que par les conseils des experts."

Il s'est contenté de secouer gravement la tête en disant : "vous avez peut-être raison. Le problème est que vous ne comprenez rien au football. Si le genou de Pelé va bien, il jouera !", conclut le roi.

Crédit photo, Famille Carvalhaes/Valvênio Martins Légende image, Le travail de Carvalhaes avait une "clairvoyance que l'on retrouve à la base de la science du sport actuelle"

Le travail de Carvalhaes avait une "clairvoyance que l'on retrouve aux racines de la science sportive actuelle".

Mais d'autres joueurs ont eu une impression plus positive. Le gardien de but Gilmar, qui a également été interviewé pour le documentaire de 2000 sur le travail de Carvalhaes, affirme qu'il a donné aux joueurs la possibilité d'utiliser des idées "qui amélioreraient nos performances". Il ajoute : "nous n'avons découvert qu'après [la Coupe du monde] que cela fonctionnait".

Le défenseur latéral Nilton Santos explique que l'équipe a appris à "prendre le terrain avec le sourire" et les articles parus dans la presse brésilienne après la victoire en Coupe du monde font état d'un consensus sur l'importance du rôle de Carvalhaes.

Mais, malheureusement, la CBD était moins disposée à le féliciter et cette attitude a eu un impact émotionnel sur une personne aussi réfléchie que João Carvalhaes. "Il était très blessé parce que Paulo Machado de Carvalho a fait des commentaires inappropriés sur son travail et cela l'a beaucoup blessé", selon Jose Glauco Bardella.

Mais il commençait à attirer l'attention. Selon M. Bardella, M. Carvalhaes a reçu des demandes d'interview de la part de magazines espagnols, français et allemands. Le magazine américain Sports Illustrated a également souligné son travail pour l'équipe nationale brésilienne.

La reconnaissance internationale a contribué à atténuer la frustration de João Carvalhaes. Et peut-être a-t-il ouvert la voie à de futurs professionnels de premier plan, tels que Bruno Demichelis, ancien scientifique sportif renommé du Milan AC, pour faire progresser l'utilisation de la psychologie dans le football d'élite.

L'héritage

João Carvalhaes est mort en 1976, à l'âge de 58 ans, deux ans seulement après sa retraite. Il était revenu travailler à São Paulo après la Coupe du monde suédoise, quittant son poste au sein de l'équipe nationale pour reprendre son travail dans le club qui a contribué à projeter son nom.

De retour dans la protection relative du football national, Carvalhaes a pu introduire de nouvelles idées, telles que des séances de conseil individuel pour les joueurs, en plus des tests cognitifs qui l'avaient fait connaître.

Il a travaillé à São Paulo jusqu'en 1974, à l'exception d'un bref retour à la boxe en 1963, lorsqu'il a offert un soutien psychologique aux combattants brésiliens participant aux Jeux panaméricains de cette année-là à São Paulo.

L'Américain Coleman Griffith (1893-1966) est reconnu dans le monde entier comme le premier psychologue du sport, mais ses travaux étaient plutôt limités au football américain. João Carvalhaes a mis en œuvre des méthodes jamais vues auparavant dans le football professionnel - et avec un grand succès.

S'il a contribué à former les bases de la psychologie sportive contemporaine, la CBD en a fait autant - peut-être à cause de sa volonté d'envisager toutes les options possibles pour gagner la Coupe du monde. Si l'entité n'avait pas pris le risque de faire appel à un psychologue qui n'avait travaillé qu'une seule saison pour Sao Paulo avant d'être engagé par l'équipe nationale, le travail de João Carvalhaes n'aurait probablement pas été aussi reconnu.

Mais à ce jour, la présence de psychologues dans les camps d'entraînement - sauf au niveau des jeunes, car de nombreux clubs anglais, par exemple, sont obligés de fournir un soutien psychologique à ces jeunes joueurs - reste loin d'être la norme.

"La psychologie est acceptée dans les clubs de football à des degrés divers", selon le manager et homme d'affaires Simon Clifford, qui a dirigé le département des sciences du sport du club anglais de Southampton au début des années 2000.

"Certains [clubs] auront des psychologues qui travailleront en étroite collaboration avec leurs partants, tandis que d'autres auront des managers qui assumeront le rôle de psychologue en chef et ne voudront pas que les joueurs voient des psychologues professionnels au quotidien, sauf en cas de problème", selon lui. "C'est comme lorsque les clubs ont commencé à adopter le fitness et la musculation. Il a fallu un certain temps aux professionnels de ces secteurs pour gagner la confiance des équipes dirigeantes. Et en psychologie, nous n'en sommes encore qu'aux premiers jours."

M. Clifford est convaincu qu'"un jour viendra" où les psychologues et les équipes d'entraîneurs travailleront en harmonie, notamment en raison de l'influence de l'état mental des joueurs sur leurs performances.

Il estime que même si certains des travaux de Carvalhaes peuvent être considérés comme "balbutiants par rapport aux normes actuelles", il y avait aussi "une clairvoyance que l'on retrouve aux racines de la science du sport aujourd'hui". Il ajoute que "le rôle joué par la psychologie dans le football d'élite est énorme".