Planning familial : "mon mari m'a interdit de me faire stériliser, même après ma cinquième grossesse"

Felipe Souza - @felipe_dess

De BBC News Brésil à Londres

il y a 4 minutes

Crédit photo, Cecilia Tombesi | BBC

Après son cinquième enfant, l'aide-soignante âgée Monica (nom fictif), âgée de 32 ans à l'époque, a voulu se faire stériliser pour éviter de tomber à nouveau enceinte. Le risque de mourir en couches, de graves problèmes financiers et des changements dans son corps ont motivé sa décision.

Cependant, invoquant des raisons religieuses, son mari l'a empêchée de subir la procédure.

"L'ancien testament dit 'épousez et multipliez'. De nombreux frères ont prêché sur cette base et mon mari a suivi la même pensée. Il m'a dit que je n'obtiendrais pas de stérilisation et a voulu savoir pourquoi je voulais cette procédure. J'ai compris cette situation comme un 'je suis responsable' et je me suis mise en colère", dit-elle à BBC News Brésil.

Monica a eu un autre enfant, ce qui fait un total de trois hommes et trois femmes.

La Chambre des représentants a approuvé en mars un projet de loi qui annule l'obligation de consentement entre mari et femme pour pratiquer la stérilisation, dans le cas des femmes, et la vasectomie, dans le cas des hommes.

Le texte prévoit également l'autorisation de la stérilisation pendant l'accouchement, afin de joindre les deux procédures, en minimisant les séquelles résultant des interventions chirurgicales.

Le projet prévoit également d'abaisser de 25 à 21 ans l'âge minimum pour effectuer la procédure. Pour devenir loi, elle doit encore être approuvée par le Sénat et sanctionnée par le président Jair Bolsonaro (PL).

Si cette loi avait été adoptée il y a quelques décennies, Monica, aujourd'hui âgée de 43 ans, pense qu'elle aurait fait d'autres choix.

"Nous vivons à des époques différentes. Mais si je pouvais me regarder dans un miroir, je me dirais : "Va étudier et cherche une profession". Va t'aimer encore plus, valorise-toi". Je ne me serais pas non plus mariée si tôt. J'aurais pris davantage soin de moi", affirme-t-elle.

Monica raconte que le couple s'est disputé à plusieurs reprises en raison du refus constant de son mari d'autoriser la stérilisation. Elle se souvient qu'après de nombreuses disputes, il a finalement accepté de recevoir des soins médicaux pour effectuer une vasectomie. Mais, faute de pouvoir prendre un rendez-vous dans le système de santé publique, l'intervention n'a pas eu lieu " et le sixième enfant est arrivé ".

Elle a cessé de manger pour donner du lait à ses enfants.

Habitante d'une favela de São Paulo, Monica raconte que sa famille a connu des difficultés financières et a même "manqué de nourriture".

"Nous avons traversé beaucoup de difficultés financières. Avec tant d'enfants à la maison à l'époque, seul mon mari, qui est portier, pouvait travailler. Nous avons eu d'autres enfants et la situation a commencé à se tendre. Nous avons dû choisir : nous devions manger ou nourrir les enfants", raconte-t-elle.

À l'époque, le mari de Monica a commencé à avoir deux emplois pour compléter ses revenus. Malgré cela, alors que la favela s'est développée et que la plupart des habitants ont commencé à construire des maisons en maçonnerie, la famille a continué à vivre dans une cabane en bois.

"Imaginez que vous n'ayez pas de lait à donner à vos enfants. Nous n'avons utilisé que des vêtements donnés. Les factures étaient si serrées qu'il n'y avait plus de nourriture. Parfois, nous allions chez ma belle-sœur pour remplir une bouteille de lait et la donner à nos enfants affamés", se souvient l'aide-soignante.

Après le quatrième enfant, dit Monica, ont commencé les premières discussions avec son mari sur l'idée de se faire stériliser. Il s'est retrouvé au chômage et ce qui a sauvé la famille d'une situation de faim encore plus désespérée, c'est le revenu que le fils aîné a obtenu, après avoir été embauché comme préposé dans un kiosque à journaux.

"Il (le fils) a pratiquement soutenu notre maison. Mon mari a commencé à utiliser la voiture que nous devions transporter et j'ai fait des petits boulots de nettoyage et de garde d'enfants. J'ai fait ce que j'ai pu pour mes enfants.

Aujourd'hui, dit-elle, la famille est dans une situation bien meilleure, la plupart des enfants travaillant.

Elle estime que le projet de pratiquer une stérilisation sans l'autorisation de son mari n'est qu'une étape au bénéfice des femmes.

Crédit photo, Agence du Brésil Légende image, Sans l'autorisation de son mari, Monica ne s'est pas fait stériliser et a eu son sixième enfant

"Porte d'entrée"

Lílian Leandro, directrice exécutive de l'Institut du planning familial, estime que la difficulté d'accès à la stérilisation a un impact profond sur la vie des femmes les plus pauvres.

"C'est une porte ouverte à plusieurs autres problèmes, comme l'augmentation de la pauvreté, de la criminalité et de la violence domestique. La grossesse des adolescentes, par exemple, entraîne l'abandon de l'école par les filles. Cet abandon entraîne une baisse du niveau de scolarité et une augmentation des dépenses publiques. Le coût annuel des grossesses non planifiées s'élève à 4,1 milliards de R$, selon une étude publiée dans la National Library of Medicine, aux États-Unis.

Pour Mme Lílian, l'approbation de ce projet de loi et la sanction du président apportent des avancées, mais ne résolvent toujours pas le problème de la planification familiale au Brésil.

"Nous avons besoin d'informations systématisées et d'agilité dans ces processus. Nous recevons de nombreux rapports faisant état de difficultés à programmer et même à réaliser la procédure. Ce qui doit prévaloir, c'est la volonté et le droit de choisir qui définiront l'avenir de la femme. Quand et combien d'enfants elle veut avoir", argumente Lílian Leandro.

Crédit photo, Divulgation/ Andre Leandro Légende image, Lílian Leandro a déclaré que la difficulté d'accès à la stérilisation a un impact profond sur la vie des femmes les plus pauvres

Changements dans le corps et problèmes de santé

En plus des problèmes financiers et de planification familiale, Monica affirme que les grossesses ont également causé plusieurs problèmes de santé.

"Le corps ressent les changements. Avec eux viennent les problèmes de santé. Après mon quatrième enfant, le médecin a dit que je mourrais si je subissais un autre accouchement. Cela m'a aussi apporté des conséquences émotionnelles. Je devais être flexible pour m'occuper de la maison, des enfants, du mari et de l'église. Vous êtes toujours le dernier parce qu'ils sont la priorité", déclare la femme au foyer.

Elle a dit qu'après tant de grossesses, elle a senti son corps se "désassembler".

"Les organes ne peuvent pas le supporter. Tout fait mal. C'est une personne qui grandit en vous, et cela perturbe tout, à l'extérieur comme à l'intérieur", dit-elle.

Monica a dit qu'elle est passée à la "vie" après avoir eu 40 ans, lorsque la plupart de ses enfants ont atteint l'âge adulte. Elle dit s'être mariée à l'âge de 18 ans, alors qu'elle était enceinte de son premier enfant. Six ans plus tard, elle en avait déjà quatre. Mais à l'époque, le couple n'a même pas envisagé de se faire stériliser.

"Lorsque nous nous sommes mariés, nous ne pouvions pas subir d'opération ou utiliser une autre méthode pour éviter les enfants. Lorsque nous nous sommes engagés dans notre église, l'Assemblée de Dieu, ces règles sont entrées dans la tête de mon mari et dans la mienne. Ce n'est qu'après le sixième enfant que nous avons réalisé. Mais il était déjà tard", dit-elle.

La ménagère a dit que cette doctrine d'interdiction pure et simple des contraceptifs a été renversée, et qu'aujourd'hui elle n'est suivie que par quelques personnes qui fréquentent la même église qu'elle.

"Mais vous avez toujours des gens avec ça dans la tête. Ils pensent que les femmes sont faites pour avoir des enfants et remplir la maison. De nombreux évangéliques ont encore cette mentalité."

La spécialiste du planning familial Lílian Leandro explique qu'actuellement, pour obtenir une stérilisation après une naissance à risque, la femme a besoin d'un rapport signé par deux médecins pour valider qu'elle pourrait mourir si elle avait un autre enfant.

"Ils mettent des obstacles et bien souvent la femme abandonne. Beaucoup n'ont pas d'argent pour le transport ou quelqu'un à qui confier leur enfant. Lorsqu'ils donnent leur accord, ils demandent un délai de 30 jours pour effectuer la procédure. L'intention est que le patient ait plus de temps pour réfléchir, puisqu'il s'agit d'une procédure irréversible. Ils disent cela pour une personne de plus de 25 ans et avec au moins deux enfants", précise Lílian.

Elle considère ce processus comme un manque de respect de la décision de la femme, en particulier des plus pauvres.

" Nous ne voyons pas de cas comme celui-ci dans les classes A et B. Les difficultés que rencontrent les femmes moins privilégiées pour accéder à la loi sur le planning familial sont très importantes. Les femmes qui peuvent se le permettre vont à l'hôpital et accouchent, par le biais d'un plan de santé ou d'un réseau privé, et subissent une stérilisation accompagnée d'une césarienne lorsque l'indication clinique de la mère évolue dans ce sens", explique-t-elle.

Les mères les plus pauvres, explique-t-elle, doivent retourner dans la file d'attente du SUS après l'accouchement pour subir une nouvelle procédure. Lílian raconte que, bien souvent, elles sont déjà enceintes à nouveau lorsque la stérilisation est enfin programmée.

"Je n'ai pas de regrets"

Commentant le passé et se demandant si elle prendrait d'autres décisions si elle avait l'état d'esprit qu'elle a aujourd'hui, Monica a déclaré qu'elle aimerait n'avoir que deux enfants.

"Je n'aurais pas autant d'enfants. Les plus âgés étaient vraiment pressés. Puisque nous avons cette loi, soit il (le mari) signera pour autoriser la stérilisation, soit il épousera quelqu'un d'autre. Cela se produit par la faute des maris et de la société. Nous vivons dans un monde macho dans lequel les femmes doivent accoucher et être toujours disponibles", affirme-t-elle.

Crédit photo, BBC News Brésil Légende image, Une étude montre que le coût annuel des grossesses non planifiées s'élève à 4,1 milliards de R$ au Brésil

La femme au foyer tient à faire savoir à quel point elle est heureuse d'avoir chacun de ses enfants.

"Je ne regrette pas d'avoir eu mes enfants. C'est tout ce que j'ai. La maternité est le moment le plus spécial de la vie d'une femme. C'est quand une personne sort de vous, crée des ailes et s'envole. Mais ça m'a fait arrêter d'étudier et je regrette cette partie. Mes enfants ont été un obstacle dans ma vie. Avec les conditions que nous avions, j'ai dû arrêter de travailler pour m'occuper d'eux et laisser mon mari travailler pour essayer de les faire vivre", dit-elle.

Elle dit qu'elle ne veut pas que ses trois filles vivent la même situation et elle les encadre fréquemment. L'aînée a eu son premier enfant à 21 ans, en 2021. Sa mère lui conseille d'en avoir, au maximum, un de plus.

"Je ne veux pas m'immiscer dans leur vie, mais ils doivent être indépendants. Pour être différent de moi. Je veux qu'ils étudient, travaillent et aient une profession", précise-t-elle.

L'auteur adjoint du projet, Carmen Zanotto (Citoyenneté-SC), affirme dans une interview à BBC News Brazil qu'elle croit en une approbation rapide du texte au Sénat et en la sanction du président Jair Bolsonaro (PL). Elle a présenté ce projet en 2014 et il était au point mort depuis.

Le député a déclaré qu'après l'approbation du projet, les plus grands défis seront de faire connaître à la population ses droits et de les faire valoir dans les services de santé - et que le gouvernement les respecte.

"Le SUS a la capacité de s'occuper de tous ces cas. Il suffira de hiérarchiser les plus urgents. Les gens doivent connaître et exiger leurs droits."

Carmen affirme que ce projet constitue une grande avancée pour la vie de ces femmes. "Combien de 'Monicas' comme celui que vous avez interviewé avons-nous ? Ce sont des femmes qui voudraient avoir le droit de choisir et de décider. Ce n'est pas un contrôle des naissances. C'est donner le même droit à tout le monde".