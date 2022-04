Psychophysiologie : les effets des expériences traumatiques sur le cerveau et le corps

Margarita Rodríguez

BBC News Mundo

il y a 47 minutes

Crédit photo, Getty Images

Imaginez que l'on vous propose un emploi formidable qui vous rapportera beaucoup d'argent et que l'on vous demande de rencontrer la personne qui sera votre patron pour en savoir plus sur le poste.

Pendant qu'il parle et décrit la position, vous ressentez quelque chose dans votre estomac, comme une contraction, mais sur le moment vous ne comprenez pas pourquoi vous avez cette sensation désagréable.

Votre amygdale le fait. Cette structure du cerveau a détecté quelque chose dans l'inflexion de la voix, les mouvements du visage, la façon dont la personne s'exprimait, et a fait une association avec une expérience où vous avez été déçu, ce qui vous met en garde :

"Attention ! Il y a une incohérence ici, même si vous ne pouvez pas l'expliquer consciemment."

"L'amygdale, dans le cas de l'homme, est un détecteur d'incohérence", explique à BBC Mundo le Dr Manuel Portavella, professeur dans le domaine de la psychobiologie et coordinateur du Master en études avancées sur le cerveau et le comportement à l'université de Séville, après avoir donné cet exemple.

Imaginez maintenant combien elle peut être exacerbée lorsque vous avez vécu une expérience traumatisante : "vous devenez plus sensible à toute forme d'incohérence ou d'apparence d'incohérence".

Certaines personnes peuvent être plus sensibles que d'autres à une expérience traumatique et en subir les effets à long terme, qui se manifestent, par exemple, par des "flashbacks, des cauchemars et des pensées négatives" qui interfèrent avec leur vie quotidienne, explique Joelle Rabow Maletis, éducatrice et psychologue conseillère.

"Ce phénomène s'appelle le syndrome de stress post-traumatique, ou SSPT, et il ne s'agit pas d'une défaillance personnelle ; il s'agit plutôt du dysfonctionnement de mécanismes biologiques qui nous permettent de faire face à des expériences dangereuses, et il est traitable", explique-t-elle dans l'animation TED-Ed : The Psychology of Post-Traumatic Stress Disorder.

Une amygdale hyperactive

L'effet d'une expérience traumatique sur une personne dépend de plusieurs facteurs, dont le phénotype cérébral de chaque individu, explique Portavella.

Crédit photo, Science Photo Library Légende image, L'amygdale cérébrale consiste en une paire de structures en forme d'amande situées dans les deux parties du lobe temporal du cerveau

Quatre personnes peuvent avoir été soumises à la même expérience traumatique et "l'une d'entre elles parvient à mener une vie normale, mais pas les autres".

Cela est dû en partie à ce que "en psychologie clinique, on appelle la stress-diathèse, c'est-à-dire la combinaison du stress et de la sensibilité de chacun à celui-ci. Il n'y a pas de modèle unique".

Selon la psychiatre Ellen Vora, "les expériences traumatiques sont souvent stockées dans le corps, ce qui reprogramme également le cerveau".

"Lorsque cela se produit, l'amygdale - cette partie du système limbique responsable de notre réaction de peur - est laissée dans une sorte d'état d'agitation créant une anxiété disproportionnée tout au long de la vie", écrit-elle dans la revue Phychologies.

Un traumatisme met le cerveau en état d'alerte, "même si la menace n'existe plus", et certaines personnes peuvent percevoir un danger là où il n'y en a pas.

Portavella parle d'une rétroaction de la mémoire épisodique, "comme une réverbération, ou ce qu'on appelle en psychologie "ruminer" : s'exposer constamment à la mémoire.

Cela renvoie au circuit amygdaloïde, qui joue un rôle clé, entre autres fonctions, dans l'apprentissage émotionnel et la gestion des réponses émotionnelles.

Combattre, fuir ou bloquer

Les expériences traumatisantes (violence domestique, abus sexuels, catastrophes naturelles, guerre, entre autres) activent le système d'alarme du cerveau connu sous le nom de combat, fuite ou blocage.

"Avec la peur, ce sont des réactions naturelles qui ont été conçues tout au long de l'évolution pour notre survie".

Crédit photo, Getty Images

"Ces émotions sont prédéfinies dans notre génétique et commencent à se développer dans l'enfance", lorsque nous commençons à apprendre à les utiliser de manière appropriée.

Dans ce processus, les circuits amygdaloïdes et le cortex préfrontal du cerveau (celui qui nous permet de prendre des décisions, d'effectuer des tâches planifiées) jouent un rôle clé.

Mais que se passe-t-il si une personne a subi un stress à la suite d'une expérience traumatisante ?

Bien que nous ayons une réponse qui a été naturellement conçue pour fuir, pour nous défendre d'une situation critique, "dans un contexte de maltraitance continue, il n'y a pas d'échappatoire, le stress est maintenu et le stress produit de nombreuses altérations métaboliques car il nous fait nous préparer à une action".

Lorsque l'expérience traumatique se produit, elle génère ce que Mme Maletis appelle une "cascade chimique", qui "inonde le corps de plusieurs hormones de stress différentes, provoquant des changements psychologiques qui préparent le corps à se défendre".

"Notre rythme cardiaque s'accélère, notre respiration s'accélère et nos muscles se tendent".

L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHA) est altéré et, dans ce processus, la réaction de peur est déclenchée par l'activation du système limbique.

Et, prévient Portavella, "si cela se maintient dans le temps, nous développons un trouble".

"Le système apprend qu'il y a une menace permanente et une fois qu'il a appris que, même s'il se sort de cette situation, il a été modifié, il est devenu plus sensible au stress.

La mémoire

Au fil du temps, le corps et le cerveau peuvent en subir les conséquences.

"Un stress prolongé peut provoquer la mort de l'hippocampe, une structure clé de la mémoire, et entraîner des problèmes de mémoire et de concentration", explique-t-il.

Crédit photo, Getty Images

La mémoire est non seulement essentielle pour résoudre des problèmes, prendre des décisions, planifier, mais aussi pour "réguler nos émotions et développer un sentiment positif de soi", indique le UK Trauma Council dans sa publication Childhood trauma and the brain.

C'est pourquoi les expériences de maltraitance vécues dans l'enfance "peuvent créer des souvenirs négatifs qui peuvent être accablants et influencer également la façon dont nous créons de nouveaux souvenirs".

Selon l'organisation, plusieurs études ont montré des différences dans la fonction de l'hippocampe chez les enfants dont les soins ont été négligés ou qui ont subi des abus.

On observe une diminution de l'activation de l'hippocampe lors de la récupération de souvenirs autobiographiques positifs", ainsi que pendant l'apprentissage associatif, "lorsque les enfants apprennent et se souviennent de nouvelles relations entre des éléments non reliés".

Punition ou récompense

Le système de récompense de notre cerveau, qui utilise la dopamine, nous aide à reconnaître les aspects positifs de notre environnement et à nous motiver, et nous guide également dans nombre de nos décisions.

Crédit photo, Getty Images

"La recherche montre que les enfants qui ont été victimes d'abus et de négligence ont une sensibilité réduite dans ces régions (du cerveau) par rapport à leurs pairs lors du traitement des signaux de récompense, ce qui peut refléter une adaptation à un monde où la récompense est peu fréquente ou imprévisible", indique le UK Trauma Council.

Dans notre processus permanent de prise de décision, il y a une compétition", explique Portavella, "entre les punitions, qui sont fortement médiatisées par l'amygdale du cerveau, et les récompenses.

Notre cortex préfrontal, qui joue un rôle clé dans la prise de décision et qui se forme tout au long de l'enfance et de l'adolescence, "va déterminer quelle est la meilleure ou la moins mauvaise option".

Dans le cas du syndrome de stress post-traumatique, on accorde trop d'importance aux alarmes, et on peut donc "se priver de situations gratifiantes".

C'est comme si le cerveau réduisait sa capacité à y réagir, à éprouver du plaisir. Par exemple, "vous anticipez une menace dans une situation nouvelle et cela va affecter les décisions que vous prenez".

Pour les enfants, les traumatismes ont un impact sur la façon dont ils établissent des relations.

"Les scientifiques pensent que les modifications du cerveau peuvent affecter la manière dont un enfant fait l'expérience du monde social qui l'entoure et le façonne activement", note le rapport du UK Trauma Council.

"Par exemple, un enfant peut se concentrer sur le danger et passer à côté d'autres signaux sociaux plus positifs."

Phénomène épigénétique

Selon Portavella, les phénomènes épigénétiques se produisent lorsque l'environnement influence la façon dont notre génome est "lu".

Crédit photo, Science Photo Library Légende image, Illustration des structures anatomiques du système limbique du cerveau

"Ce n'est pas que de nouveaux gènes apparaissent ou que d'autres disparaissent, mais que notre génome sera modifié par l'exposition à des facteurs de stress générés par notre propre organisme, alors que le système cherche à s'adapter à l'environnement".

"Vous apprenez que vous devez être en alerte car vous allez être constamment menacé et cela peut produire une série de modifications de gènes qui vont être supprimés, c'est-à-dire que leur lecture est empêchée, tandis que d'autres sont activés".

"Cela donne un profil différent de sensibilité, de récepteurs cérébraux, et ce que cela fait, c'est qu'une personne (souffrant de SSPT) devient très sensible aux situations stressantes".

"Et lorsqu'ils rencontrent d'autres situations stressantes, même si elles ne sont pas exactement de la même nature, ils réagissent par une anxiété supérieure à ce qui serait le type adaptatif pour d'autres personnes".

Différences individuelles

La peur n'est rien d'autre que les sensations désagréables que nous ressentons : tremblement, blocage, hésitation, transpiration.

Crédit photo, Science Photo Library

Chez les personnes moins sensibles au stress, l'amygdale du cerveau est moins sensible pour déclencher une réponse intense.

"Ils vivent la peur de manière différente et, au niveau cognitif, cela produit moins de modifications, leur cortex préfrontal finit par bien mûrir".

"Or, chez les enfants (qui ont subi des traumatismes), ces connexions du cortex préfrontal, qui nous permettent de bien gérer les émotions à l'âge adulte, sont très perturbées, elles ne mûrissent pas correctement, donc cela reste un cerveau sensible tout au long de la vie".

"Dans les troubles de stress post-traumatique, il y a une mémoire persistante : cet hippocampe met en permanence des informations sur ce qui lui est arrivé sans en diminuer l'intensité" et cela devient une interférence qui peut devenir constante.

Maletis explique qu'en cas de TSPT, "le souvenir déclenche la même cascade neurochimique que lors de l'événement original. Les mêmes sentiments de peur et d'impuissance s'éveillent, comme si nous vivions à nouveau le traumatisme".

"Essayer d'éviter les déclencheurs parfois imprévisibles peut conduire à l'isolement".

Les conditions météorologiques

Selon l'expert, "un petit pourcentage de ceux qui subissent un traumatisme ont des problèmes persistants qui disparaissent parfois temporairement pour refaire surface des mois plus tard".

Crédit photo, Getty Images

Nous ne comprenons pas entièrement ce qui se passe dans notre cerveau, mais une théorie veut que le cortisol, l'hormone du stress, active continuellement la réaction de "lutte, de fuite et de blocage", ce qui réduit le fonctionnement global du cerveau et entraîne des symptômes négatifs.

"Lorsque les problèmes durent plus d'un mois, on diagnostique souvent un PTSD.

Le Dr Marianne Trent, auteur et psychologue clinique, souligne dans la revue Psychologies que chez certaines personnes, il peut s'écouler des mois, voire des années, avant que la symptomatologie du traumatisme ne fasse surface et "qu'elle ne se manifeste pas toujours comme une difficulté de santé mentale".

"En raison de la façon dont les traumatismes affectent le corps, ils peuvent entraîner des migraines, le syndrome du côlon irritable et même des problèmes de dos".

Appel au secours

Il est essentiel de demander une aide spécialisée si vous avez vécu une expérience traumatisante qui, selon vous, vous affecte.

"Il ne faut pas avoir peur ou honte car avoir un trouble de ce type, c'est comme avoir la tuberculose ou un problème intestinal, on ne peut pas le soigner tout seul. Vous avez un problème émotionnel", dit Portavella.

Crédit photo, Getty Images

"Le problème est que nous vivons dans une société où il semble que demander de l'aide nous dévalorise."

"Nous ne sommes pas venus ici pour être de grands chevaliers errants qui portent tout sur leur dos, l'individualisme va contre la nature humaine elle-même".

Il existe différentes idées sur la manière d'offrir un soutien aux personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique, c'est un domaine très complexe de la psychologie et de la psychiatrie.

Le professeur présente une approche :

"Il est nécessaire que le système se souvienne parce que c'est adaptatif et lorsque nous intervenons d'un point de vue psychiatrique, nous disons : c'est très bien la biologie et l'espèce humaine, mais je parle de cet individu, qui peut mener une vie normale et si nous devons l'aider à oublier, cela peut être traité, mais l'aider à oublier dans le sens où lorsqu'il se souvient de cet événement, cela ne produit pas la même sensation."

En d'autres termes, le souvenir existera toujours, mais pas la sensation accablante et limitante lorsqu'on l'évoque.

"L'essentiel est de contribuer à réduire cette anxiété.

Crédit photo, Getty Images

Pour les enfants, il existe des fenêtres d'action et des stratégies importantes et porteuses d'espoir pour les aider à se développer.

L'une des bonnes nouvelles est l'impressionnante plasticité du cerveau, qui lui permet de se modifier en fonction de l'environnement et des expériences sociales.

"Les changements dans le cerveau qui se produisent après un traumatisme peuvent s'améliorer avec le temps. Cela est particulièrement susceptible de se produire lorsque les enfants font l'expérience de la sécurité, de la stabilité et du soutien", explique Katie McLaughlin, professeur de psychologie à l'université de Harvard, dans le texte universitaire intitulé "Comment les traumatismes peuvent-ils affecter le cerveau".