Vie professionnelle : pourquoi, même lorsqu'elles gagnent plus, les femmes font plus de travaux domestiques que les hommes

il y a 24 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, De plus en plus de femmes gagnent plus que leurs partenaires masculins, mais cette situation est toujours source d'insécurité et de malaise pour les deux.

Quand Erin a rencontré son petit ami, ils travaillaient tous les deux au salaire minimum.

Elle étudiait et travaillait à temps partiel dans le service clientèle, tandis que lui était chef cuisinier. En 2020, elle a décroché ce qu'elle appelle son premier poste de "grande personne" dans une administration locale, ce qui a donné un coup de fouet à sa carrière professionnelle. Aujourd'hui âgée de 27 ans, Erin gagne beaucoup plus que son partenaire.

"Quand j'ai décroché le téléphone pour dire que j'avais le poste, nous avons immédiatement parlé du salaire", se souvient Erin, qui vit dans le Yorkshire, au Royaume-Uni. "Je lui ai demandé si le fait que je gagne plus le mettait mal à l'aise. Il a dit oui, il aime pouvoir faire des choses pour moi que je ne peux pas me permettre, parce qu'il a l'impression de s'occuper de moi. Mais il ne se sent pas désavantagé par mon salaire plus élevé. Il veut juste que je sois heureuse."

S'il n'est pas rare que les femmes gagnent plus que leur partenaire, Erin reste une minorité à être le principal soutien de famille du ménage. Au Royaume-Uni, seules environ 26 % des femmes gagnaient plus d'argent que leur partenaire en 2019. Aux États-Unis, ce pourcentage est d'environ 30 % - à la surprise de peu de gens, car les femmes actives gagnent encore en moyenne 16 % de moins que les hommes.

C'est pourquoi Erin et de nombreuses autres femmes dont le salaire est supérieur à celui de leur partenaire dans une relation hétérosexuelle ressentent le besoin de parler de ce qu'il ressent et de le protéger de toute émotion négative ou de tout sentiment de fragilité - des conversations qui ne seraient probablement pas nécessaires si la situation était inversée.

Le pouvoir d'achat des femmes a peut-être atteint un sommet dans plusieurs cas, mais les réactions des femmes chefs de famille n'ont pas encore suivi le rythme de cette augmentation. Outre le fait qu'elles doivent faire face à des jugements extérieurs, les femmes qui gagnent plus que leur partenaire continuent souvent à assumer la majeure partie des tâches traditionnellement "féminines", telles que les soins au foyer et aux enfants. Ils sont donc chroniquement surchargés, sous pression et luttent pour protéger leur relation des perceptions et émotions négatives.

Et tout cela peut avoir des conséquences. Les recherches indiquent que les mariages hétérosexuels dans lesquels la femme est le principal soutien de famille sont plus susceptibles de se terminer par un divorce. Mais les experts soulignent que ce n'est pas forcément le cas.

La charge domestique des femmes chefs de famille

Historiquement, les hommes ont presque toujours gagné plus que leurs épouses. Les femmes, souvent totalement exclues du marché du travail, se taillaient la part du lion dans les tâches domestiques, notamment les soins au foyer et aux enfants.

Mais les faits montrent que depuis que les femmes sont entrées massivement sur le marché du travail, le déséquilibre entre les tâches ménagères n'a en fait pas changé - même lorsque les femmes gagnent plus d'argent que leur partenaire.

Les chercheurs ont constaté qu'au Royaume-Uni, 45 % des femmes chefs de famille sont encore responsables de la majorité des tâches ménagères, contre seulement 12,5 % des hommes qui sont les principaux soutiens de famille. Et la femme chef de famille moyenne passe l'équivalent d'une journée de travail complète à s'occuper du foyer, en plus de son emploi à temps plein.

En outre, des recherches menées en Australie et aux États-Unis ont montré que si les femmes réduisaient leurs tâches ménagères à mesure que leurs revenus augmentaient, cela ne se produisait que dans une certaine mesure. Lorsque les femmes ont commencé à gagner plus que leur partenaire, les chercheurs ont constaté que les couples revenaient souvent à des rôles plus traditionnels, les femmes assumant une part disproportionnée des tâches ménagères.

"Il peut être très inconfortable d'avoir l'impression de violer les attentes sociétales de ce que signifie être un homme ou une femme", explique Raina Brands, professeur à la School of Management de l'University College London (UCL), qui effectue des recherches sur les stéréotypes de genre.

"Les femmes peuvent se sentir obligées de compenser la violation de leur rôle traditionnel de principal pourvoyeur au sein du foyer en redoublant leur collaboration domestique", poursuit-elle. "Mais les couples doivent garder à l'esprit que les sentiments de malaise peuvent engendrer des décisions tout à fait irrationnelles, comme le fait pour les femmes de décider de gagner moins ou d'abandonner complètement un emploi rémunéré (ce qui réduit la sécurité financière du ménage), ou [pourtant] d'assumer une part plus que raisonnable des tâches ménagères (ce qui crée du malheur)."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon les experts, les femmes peuvent faire plus de travaux ménagers pour compenser le salaire plus élevé de leur partenaire, mais cela pourrait avoir des conséquences futures.

Jugements extérieurs

Même lorsqu'un couple a les meilleures intentions lorsqu'il essaie de partager le travail de manière égale, les jugements et les perceptions externes peuvent s'y opposer, selon Siran Cao, l'un des fondateurs et PDG de Mirza, une fintech basée à Londres qui s'attaque à l'écart de rémunération entre les sexes.

Et cela peut amener les femmes qui gagnent des salaires élevés à absorber du travail et des responsabilités supplémentaires. "Les écoles appellent encore souvent la mère, même si le père figure sur la liste des contacts principaux", explique M. Cao. "Il est crucial que les hommes brisent ces normes de genre pour les soignants afin qu'ils aient la possibilité de s'occuper de leurs enfants."

Ce n'est pas la seule situation où les perceptions externes des femmes à hauts revenus ont un impact négatif. Rowan a 24 ans, travaille comme comptable et gagne actuellement plus que son fiancé. Elle dit être souvent confrontée aux jugements des autres sur sa situation actuelle.

J'ai eu des réactions du genre "ça doit être difficile" de la part de personnes qui m'ont dit qu'elles admiraient le fait que je n'hésite pas à le soutenir", raconte Rowan, qui vit à Birmingham, au Royaume-Uni. Elle dit qu'elle essaie d'éviter de soulever la question et a appris à ne pas laisser l'hostilité ou la négativité la perturber.

Ce type de jugement est extrêmement courant, en particulier pour les mères qui gagnent beaucoup d'argent. Selon une étude de 2013, 16 % des Américains pensent qu'élever un enfant dans une famille où la mère est le principal pourvoyeur aurait un effet négatif sur les enfants.

Selon la même étude, 59 % des adultes affirment encore que les enfants sont mieux lotis lorsqu'un des parents reste à la maison avec eux - et 45 % de ces personnes disent qu'il serait préférable que la mère reste à la maison, 2 % seulement préférant le père.

Il n'est pas surprenant que ces habitudes profondément ancrées puissent affecter la façon dont les couples parlent de leur pouvoir d'achat respectif. Certaines recherches confirment même que les couples sont tellement familiers avec la perception sociale des femmes chefs de famille que les conjoints ont tendance à mentir sur les revenus de l'autre lorsque la femme gagne plus, exagérant ainsi la valeur du salaire du mari.

Certains couples vont même plus loin, les femmes choisissant activement de ne pas être le principal soutien de famille. Dans les couples où le revenu de la femme a plus de chances de dépasser celui de son partenaire (par exemple, si elle a des qualifications dans un secteur qui paie des salaires plus élevés), elle est encore moins disposée à chercher un emploi rémunéré et, lorsqu'elle le fait, elle a tendance à gagner moins que ce que son potentiel lui permet.

Le facteur divorce

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les recherches montrent un niveau élevé d'insatisfaction parmi les couples dans lesquels la femme est le principal pourvoyeur et consacre plus de temps aux tâches domestiques

Pour la plupart des couples, leur relation est véritablement mise à l'épreuve lorsqu'ils ont des enfants - un point qu'Erin et Rowan n'ont pas encore atteint.

Les couples qui ont déjà des équilibres salariaux atypiques doivent prendre des décisions importantes concernant la garde des enfants - s'ils vont également opter pour un équilibre non traditionnel, où le parent qui gagne le moins assume la plupart des responsabilités liées à la garde des enfants.

Les données indiquent qu'il s'agit d'une minorité. Après tout, même si près d'un quart des femmes sont le principal soutien de famille au Royaume-Uni et aux États-Unis, seul un homme sur dix environ déclare être le principal responsable de la garde de ses enfants - bien moins que ce à quoi on pourrait s'attendre si le pouvoir de gain avait une incidence directe sur le travail domestique.

Comme pour de nombreuses autres facettes de l'inégalité entre les sexes, il semble que les disparités les plus importantes apparaissent lorsque les femmes deviennent mères.

Et si certains couples où la femme est le principal pourvoyeur parviennent à trouver un équilibre égal et heureux, les données montrent que ce n'est pas le cas pour de nombreux couples. Malgré des décennies d'efforts pour renforcer l'autonomie financière des femmes, les recherches indiquent que les couples hétérosexuels sont toujours plus susceptibles de divorcer si la femme gagne plus que le mari.

Les jugements et les difficultés de répartition des tâches ménagères jouent un rôle énorme dans la dynamique complexe de ces relations. Des études ont montré que les hommes qui gagnent moins que leur partenaire sont plus susceptibles de les tromper - les chercheurs supposent qu'il s'agit d'une façon de rétablir l'identité sexuelle masculine. Et l'insatisfaction conjugale est plus élevée chez les couples où la femme est le principal pourvoyeur et consacre plus de temps aux tâches ménagères.

Dans un monde où les femmes se sont efforcées de surmonter les préjugés sexistes, les perspectives des femmes chefs de famille peuvent sembler sombres. Mais Raina Brands affirme qu'il est important pour les couples de ne pas se laisser griser par les statistiques dominantes et de se concentrer sur la manière dont leur relation peut être aussi égalitaire que possible pour eux.