Guerre Ukraine - Russie : L'Inde peut-elle nourrir le monde ?

Soutik Biswas

Correspondant de la BBC en Inde

il y a 29 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, L'Inde est l'un des principaux producteurs de blé au monde.

La semaine dernière, le Premier ministre indien Narendra Modi a dit au Président américain Joe Biden que l'Inde était prête à expédier de la nourriture au reste du monde suite aux chocs d'approvisionnement et à la hausse des prix dus à la guerre en Ukraine.

M. Modi a déclaré que l'Inde avait "suffisamment de nourriture" pour ses 1,4 milliard d'habitants et qu'elle était "prête à fournir des stocks alimentaires au monde entier dès demain" si l'Organisation mondiale du commerce (OMC) l'autorisait.

Les prix des produits de base étaient déjà au plus haut depuis dix ans avant la guerre en Ukraine, en raison des problèmes de récolte mondiale. Ils ont fait un bond après la guerre et sont déjà à leur plus haut niveau depuis 1990, selon l'indice des prix alimentaires de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

La Russie et l'Ukraine sont deux des principaux exportateurs de blé dans le monde et représentent environ un tiers des ventes annuelles mondiales de blé. Les deux pays représentent également 55 % des exportations annuelles mondiales d'huile de tournesol et 17 % des exportations de maïs et d'orge. Ensemble, ils devaient exporter 14 millions de tonnes de blé et plus de 16 millions de tonnes de maïs cette année, selon l'UNFAO.

"Les perturbations de l'approvisionnement et la menace d'embargo auxquelles la Russie est confrontée signifient que ces exportations doivent être retirées de l'équation. L'Inde pourrait intervenir pour exporter davantage, d'autant plus qu'elle dispose de suffisamment de stocks de blé", estime Upali Galketi Aratchilage, économiste de l'UNFAO basé à Rome.

L'Inde est le deuxième plus grand producteur de riz et de blé au monde. Début avril, elle disposait de 74 millions de tonnes de ces deux denrées de base en stock. Sur ce total, 21 millions de tonnes ont été conservées pour sa réserve stratégique et le système de distribution publique (PDS), qui permet à plus de 700 millions de personnes pauvres d'avoir accès à des aliments bon marché.

Crédit photo, Reuters Légende image, L'Inde est confrontée à une pénurie d'engrais en raison de la flambée des prix mondiaux et de la diminution des importations.

L'Inde est également l'un des fournisseurs mondiaux de blé et de riz les moins chers : elle exporte déjà du riz vers près de 150 pays et du blé vers 68. Elle a exporté quelque 7 millions de tonnes de blé en 2020-2021. Les négociants, réagissant à la hausse de la demande sur le marché international, ont déjà conclu des contrats pour l'exportation de plus de 3 millions de tonnes de blé d'avril à juillet, selon des responsables. Les exportations agricoles ont dépassé un record de 50 milliards de dollars en 2021-22.

L'Inde a la capacité d'exporter 22 millions de tonnes de riz et 16 millions de tonnes de blé au cours de cette année fiscale, selon Ashok Gulati, professeur d'agriculture au Conseil indien de recherche sur les relations économiques internationales. "Si l'OMC autorise l'exportation des stocks gouvernementaux, ce chiffre peut être encore plus élevé. Cela contribuera à refroidir les prix mondiaux et à réduire la charge des pays importateurs dans le monde", dit-il.

Il y a cependant quelques réserves. "Nous avons suffisamment de stocks pour le moment. Mais il y a des inquiétudes, et nous ne devrions pas nous emballer pour nourrir le monde", prévient Harish Damodaran, chercheur au Centre for Policy Research, un groupe de réflexion basé à Delhi.

Tout d'abord, on craint une récolte moins importante que prévu. La nouvelle saison du blé en Inde est en cours et les responsables prévoient une récolte record de 111 millions de tonnes, soit la sixième saison de récolte exceptionnelle d'affilée.

Mais des experts comme M. Damodaran ne sont pas convaincus. Il pense que le rendement sera beaucoup plus faible en raison du manque d'engrais et des caprices de la météo - pluies excessives et fortes chaleurs au début de l'été. "Nous surestimons la production", dit-il. "Nous le saurons dans une dizaine de jours".

Un autre point d'interrogation, selon les experts, concerne les engrais, un élément de base de l'agriculture. Les stocks indiens ont chuté après la guerre. L'Inde importe du phosphate de di-ammonium et des engrais contenant de l'azote, du phosphate, du soufre et de la potasse. La Russie et le Belarus représentent 40 % des exportations mondiales de potasse. Au niveau mondial, les prix des engrais sont déjà élevés en raison de la flambée des prix du gaz.

Crédit photo, Reuters Légende image, L'Inde exporte du riz vers près de 150 pays

Une pénurie d'engrais pourrait facilement affecter la production lors de la prochaine saison de récolte. Une façon de contourner ce problème, selon M. Damodaran, est que l'Inde explore les "accords blé contre engrais" avec des pays comme l'Égypte et l'Afrique.

En outre, si la guerre se prolonge, l'Inde pourrait être confrontée à des problèmes logistiques pour intensifier ses exportations. "L'exportation d'énormes volumes de céréales implique d'énormes infrastructures comme le transport, le stockage, les navires. Il faut aussi avoir la capacité de commencer à expédier de gros volumes", explique M. Aratchilage. Il y a aussi la question des coûts de fret plus élevés.

Enfin, il y a l'inquiétude dominante concernant la galopade des prix des denrées alimentaires dans le pays - l'inflation des denrées alimentaires a atteint un niveau record de 7,68 % en mars, soit 16 mois. Elle est principalement due à la hausse des prix des huiles alimentaires, des légumes, des céréales, du lait, de la viande et du poisson. La banque centrale indienne a mis en garde contre les "pressions mondiales élevées sur les prix des principaux produits alimentaires", ce qui a entraîné une "forte incertitude" sur l'inflation.

L'invasion russe est susceptible d'avoir de "graves conséquences" pour la sécurité alimentaire mondiale, selon l'IFPRI, un groupe de réflexion. L'UNFAO estime qu'une perturbation prolongée des exportations de blé, d'engrais et d'autres produits de base en provenance de Russie et d'Ukraine pourrait faire passer le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde de 8 à 13 millions.

De l'aveu même du gouvernement, plus de trois millions d'enfants restent sous-alimentés en Inde, malgré des récoltes abondantes et des stocks de nourriture importants. (L'État natal du Premier ministre Modi, le Gujarat, compte le troisième plus grand nombre de ces enfants). "Vous ne pouvez pas être cavalier en matière de sécurité alimentaire. On ne peut pas jouer avec les aliments destinés au système alimentaire subventionné", souligne M. Damodaran.