Guerre - Ukraine Russie : pourquoi la Russie tente d'encercler le Donbass

Par Paul Kirby

BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les troupes russes contrôlent désormais de vastes zones à l'est, mais l'Ukraine s'est engagée à se battre jusqu'au dernier mètre carré.

La Russie a déplacé l'essentiel de sa guerre vers l'est de l'Ukraine, après avoir retiré ses forces près de la capitale Kiev.

Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la bataille pour la région connue sous le nom de Donbass avait commencé et qu'une très grande partie de l'armée russe y participait.

De quoi aurait besoin Vladimir Poutine avant de pouvoir revendiquer le succès dans son objectif de "libérer" l'ancien cœur industriel de l'Ukraine et est-ce possible ?

Les forces ukrainiennes les mieux entraînées étaient déjà postées à l'est en raison d'une guerre de huit ans avec des séparatistes soutenus par la Russie. On pense qu'ils ont subi de lourdes pertes, mais ils constituent toujours un défi important pour l'armée d'invasion russe.

Les forces russes ont déjà déclenché une catastrophe humanitaire dans l'Est, mais ne contrôlent toujours pas la ville portuaire de Marioupol. Le président ukrainien a déclaré "nous nous battrons pour chaque mètre de notre terre" et la nouvelle offensive de la Russie pourrait annoncer un conflit prolongé.

Qu'est-ce que le Donbass ukrainien ?

Lorsque le président Poutine parle du Donbass, il fait référence à l'ancienne zone de production de charbon et d'acier de l'Ukraine. Ce qu'il veut vraiment dire, c'est l'intégralité de deux grandes régions orientales, Louhansk et Donetsk, qui s'étendent de l'extérieur de Mariupol au sud jusqu'à la frontière nord.

"La clé est qu'elle a été identifiée par le Kremlin comme une partie russophone de l'Ukraine qui est plus la Russie que l'Ukraine", explique Sam Cranny-Evans du Royal United Services Institute.

Ces zones sont peut-être largement russophones, mais elles ne sont plus pro-russes. "Mariupol était l'une des villes les plus pro-russes d'Ukraine et le niveau dépasse mon entendement", déclare le spécialiste de la défense Konrad Muzyka, directeur de Rochan Consulting.

Un mois après le début de la guerre, la Russie a affirmé avoir pris le contrôle de 93% de la région de Lougansk et de 54% de Donetsk. Le président russe est encore loin d'avoir maîtrisé toute la région, mais même s'il pouvait crier victoire, c'est un très grand territoire à contrôler.

Pourquoi Poutine veut contrôler le Donbass

Le dirigeant russe a à plusieurs reprises accusé sans fondement l'Ukraine d'avoir perpétré un génocide à l'est.

Au début de la guerre, près des deux tiers des régions orientales étaient aux mains des Ukrainiens. Le reste était dirigé par des mandataires russes, qui ont créé des petits États soutenus par Moscou pendant une guerre qui a commencé il y a huit ans.

Juste avant la guerre, le président Poutine a reconnu toutes les deux régions orientales comme indépendantes de l'Ukraine.

Si la Russie devait conquérir les deux grandes régions, cela donnerait à Vladimir Poutine une sorte de réalisation de la guerre de la Russie. La prochaine étape serait alors d'annexer le Donbass, tout comme il l'a fait avec la Crimée après un référendum discrédité en 2014.

Et si cela arrivait avant le 9 mai, il pourrait même célébrer le Jour de la Victoire, alors que l'armée russe marque encore la défaite de l'Allemagne nazie en 1945.

Le chef fantoche de la Russie à Louhansk a déjà parlé d'un référendum dans un "futur proche", bien que l'idée même d'un vote fictif dans une zone de guerre semble absurde.

Quelle est la stratégie de Poutine ?

L'armée ukrainienne pense qu'il veut le contrôle total non seulement du Donbass mais aussi de la région méridionale de Kherson, au nord et à l'ouest de la Crimée. Cela lui donnerait un pont terrestre le long de la côte sud jusqu'à la frontière russe et le contrôle de l'approvisionnement en eau de la Crimée.

Une grande partie de Donetsk et des zones clés de Lougansk sont toujours aux mains des Ukrainiens, de sorte que les forces russes tentent d'encercler l'armée ukrainienne à l'est, en venant du nord, de l'est et du sud. "C'est un vaste territoire à contrôler, et je pense que nous ne devrions pas sous-estimer les complexités géographiques de cela", déclare Tracey German, professeur de conflits et de sécurité au King's College de Londres.

Jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à capturer la deuxième ville ukrainienne de Kharkiv au sud de la frontière russe, mais ils ont pris le contrôle d'Izyum - une ville stratégique plus loin sur l'autoroute principale en direction de l'est contrôlé par les séparatistes.

"Si vous regardez ce qu'ils font autour d'Izyum, cela suit les lignes principales des autoroutes et cela aurait du sens, étant donné qu'ils déplacent la plupart de leur équipement par route et par rail", explique le professeur German.

Les villes actuellement dans le collimateur russe ont déjà connu des années de guerre depuis que les séparatistes soutenus par la Russie se sont emparés pour la première fois de grandes parties du Donbass.

La prochaine grande cible sur la route M03 est Sloviansk, une ville de 125 000 habitants qui a été saisie par les forces soutenues par la Russie en 2014 avant d'être reprise. Capturer Kramatorsk, juste au sud, est aussi un gros objectif.

L'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) affirme que si l'Ukraine s'accroche à Sloviansk, la campagne de la Russie pour s'emparer des deux régions "échouera probablement".

Les forces russes ont attaqué une succession de villes sous contrôle ukrainien à Lougansk alors qu'elles avançaient du nord et de l'est. Ils sont entrés dans le Kreminna, au nord-ouest de Severodonetsk et ont bombardé des villes telles que Rubizhne, Popasna et Lysychansk.

Ces villes sont importantes car les contrôler permettrait à la Russie de se diriger vers l'ouest et de rejoindre les forces russes poussant au sud-est d'Izyum, selon l'ISW. C'est pourquoi l'armée ukrainienne concentre ses contre-attaques dans cette zone à l'extérieur d'Izyum.

Crédit photo, Serhiy Haidai/Luhansk OVA Légende image, Les habitants des villes de Luhansk, telles que Severodonetsk, ont été évacués par bus.

Les Russes doivent contrôler les lignes d'approvisionnement par la route et bloquer l'accès de l'Ukraine aux voies ferrées de l'ouest. Le rail est le moyen de transport le plus efficace pour les troupes ukrainiennes et les armes lourdes et c'est la voie de sortie la plus rapide pour les civils en fuite.

Le contrôle de certaines parties du réseau ferroviaire permettrait également aux forces russes de déplacer leurs troupes et leur ravitaillement.

Le chef de l'administration militaire régionale, Serhiy Haidai, estime que l'objectif de la Russie est de détruire tout ce qui bloque son chemin afin d'atteindre l'objectif de Vladimir Poutine d'atteindre les frontières régionales occidentales de Louhansk.

Maryna Agafonova, 27 ans, a fui la maison de sa famille à Lysychansk, laissant ses parents derrière elle alors que les obus russes continuaient de tomber. "Ils ont attaqué des hôpitaux et des immeubles résidentiels. Il n'y a ni chauffage ni électricité."

Crédit photo, Getty Images Légende image, La gare de Kramatorsk est l'une des plus éloignées à l'est encore ouverte aux trains

Les civils sont déplacés avant l'avancée russe. "C'est beaucoup plus effrayant de rester et de brûler dans son sommeil à cause d'un obus russe", a averti M. Haidai.

Les lignes de train ont été coupées vers Izyum au nord et vers Marioupol et Melitopol au sud. Les services ont été interrompus depuis Sloviansk et aucun train n'a circulé depuis le hub voisin de Kramatorsk depuis qu'une attaque à la roquette a tué 57 personnes alors qu'elles attendaient de monter à bord des trains.

Les forces ukrainiennes peuvent-elles tenir le coup ?

Au début de la guerre, les 10 brigades qui composaient l'opération conjointe des forces ukrainiennes (JFO) à l'est étaient considérées comme les soldats les mieux équipés et les mieux entraînés dont dispose l'Ukraine.

"Nous ne connaissons pas vraiment la force des forces ukrainiennes maintenant", a déclaré Sam Cranny-Evans de Rusi, qui pense que leur nombre aura été renforcé par des volontaires ces dernières semaines.

"L'objectif principal pour les Ukrainiens est d'infliger le plus de pertes possibles du côté russe et les Ukrainiens utilisent des tactiques asymétriques pour éviter de grandes batailles", explique Konrad Muzyka.

Les responsables américains affirment que la Russie compte désormais 76 groupes tactiques de bataillons dans l'est, après en avoir ajouté 11 à la zone ces derniers jours, et d'autres sont réapprovisionnés au nord de la frontière. Ils comptent généralement entre 700 et 900 hommes.

Malgré leurs renforts, il existe un scepticisme généralisé quant à la capacité des forces russes à réaliser une percée rapide. L'ISW pense qu'ils pourraient être en mesure d'épuiser les positions ukrainiennes, mais probablement à un coût élevé, tandis que les experts militaires ukrainiens pensent que de nombreux groupes de bataillons russes sont en mauvais état.

Les forces russes ont déjà subi de lourdes pertes après sept semaines de conflit et le moral serait au plus bas. Leurs unités sont composées d'hommes enrôlés dans les zones séparatistes locales, dont beaucoup sous la contrainte, ainsi que de l'armée russe au sens large.

Existence "effrayante" à Louhansk séparatiste

La vie sous le contrôle des séparatistes soutenus par la Russie est plus calme, bien que les autorités séparatistes aient accusé les forces ukrainiennes de bombarder des immeubles résidentiels et de tuer des civils. Selon des responsables du petit État de Donetsk, 72 civils sont morts depuis la mi-février. Beaucoup plus ont été tués dans des attaques russes sur le territoire sous contrôle ukrainien.

Une femme de Louhansk a déclaré à la BBC sous couvert d'anonymat qu'elle avait vu beaucoup d'armures militaires russes dans la ville et que l'atmosphère était maintenant à la peur et à la prudence.

"J'ai peur - c'est juste effrayant", a-t-elle déclaré. Les hommes en âge de servir étaient tenus de rejoindre la milice locale russe par procuration, de sorte que quiconque évitait la conscription se cachait, a-t-elle expliqué.

"Ils mobilisent [les hommes] dans les rues, les attrapent. Il n'y a pas d'hommes dans les magasins, en ville, dans les rues." En conséquence, toutes les entreprises à prédominance masculine sont fermées, a-t-elle déclaré.