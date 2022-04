Élections en France : Macron contre Le Pen et deux visions pour la France

Par Paul Kirby

BBC News

il y a 9 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Emmanuel Macron a largement remporté la course 2017 contre Marine Le Pen

Emmanuel Macron et Marine Le Pen proposent deux avenirs très différents pour la France, à l'intérieur et à l'extérieur.

Alors que les deux candidats se préparent à s'affronter lors d'un débat télévisé mercredi avant le vote de dimanche, quels sont leurs projets rivaux pour les cinq prochaines années ?

Lire aussi :

Priorité nationale contre renouvellement complet

Lorsque le coût de la vie est devenu le problème numéro un de l'élection, l'espoir d'extrême droite Marine Le Pen en a fait le centre de sa campagne. Mais son autre grand projet est de faire du logement social, de l'emploi et de la protection sociale une "priorité nationale" pour les Français et de lutter contre l'islamisme. Sous la bannière Marine, Présidente, elle raconte à ses supporters que la victoire n'a jamais été aussi proche.

Le président centriste tente de rallier les électeurs sous le slogan Nous Tous. Et après cinq ans au pouvoir, Emmanuel Macron propose son "renouvellement complet", alors qu'il tente d'attirer les électeurs de la gauche comme de la droite dominante.

Coût de la vie

Marine Le Pen a promis une panoplie de mesures pour réduire le coût de la vie. Elle veut supprimer l'impôt sur le revenu pour tous les moins de 30 ans, réduire la TVA sur le carburant de 20 % à 5,5 % et la supprimer sur 100 autres produits de première nécessité. Elle veut amener les entreprises à augmenter les salaires de 10%, en exonérant les augmentations de cotisations patronales, et à augmenter les salaires des enseignants de 3% chaque année pendant les cinq prochaines années. Elle souhaite également réduire de 15 % les frais de péage sur les autoroutes en les renationalisant et privatiser la radiodiffusion publique en supprimant la redevance TV de 138 € (90 300 F CFA).

Emmanuel Macron affirme que le gouvernement a déjà dépensé des milliards d'euros pour plafonner les factures d'énergie et il propose que les employeurs soient autorisés à accorder au personnel une prime non imposée pouvant aller jusqu'à 6 000 € (environ 3 900 000 F CFA). Il souhaite également augmenter les salaires des enseignants en échange de responsabilités supplémentaires et il est également prêt à supprimer la redevance TV. L'organisation des patrons, le Medef, affirme que ses politiques sont meilleures pour la croissance et l'emploi, tout en avertissant que celles de Mme Le Pen ne sont pas financées et conduiraient la France dans une impasse.

Crédit photo, Getty Images Légende image, On s'attend à ce que de nombreux électeurs d'extrême gauche ne votent pour aucun des candidats

Retraites

Emmanuel Macron veut payer une grande partie de son programme en augmentant l'âge de la retraite de 62 à 65 ans. Mais cette politique n'a pas été bien accueillie par les électeurs - surtout à gauche - et il a donc indiqué qu'elle pourrait être portée à 64 ans. "Il est logique que je sois prêt à écouter", a-t-il expliqué. Il a également promis d'augmenter la pension minimale de l'État de 950 € à 1 100 € (621 666 F CFA- 595 491 F CFA).

Marine Le Pen veut maintenir l'âge de la retraite à 62 ans, bien que toute personne qui a commencé à travailler à 20 ans puisse prendre sa retraite à 60 ans. Elle a déclaré que les électeurs comprendraient que son adversaire essayait de gagner ou d'apaiser les électeurs de gauche. Elle veut porter le minimum de la retraite à 1 000 € (654 385 F CFA), moins que son adversaire.

Immigration et sécurité

Marine Le Pen veut un référendum sur l'immigration, avec des plans pour des règles strictes pour entrer en France et devenir français. Dans le cadre d'une proposition très controversée appelée Priorité nationale, elle souhaite également que les ressortissants français bénéficient d'un logement et de services sociaux avant les étrangers - avec 620 000 logements pour ressortissants étrangers mis sur le marché pour les familles dont au moins un parent est français. Elle s'était d'abord prononcée en faveur de la tenue d'un référendum sur la peine de mort avant de se rendre compte qu'il était ''anti-constitutionnelle''.

Emmanuel Macron l'a accusée de dérive "autoritaire" et de non-respect de la constitution. Il a condamné "l'agenda nationaliste, qui n'est pas du patriotisme" de Mme Le Pen. Il a promis de libérer les policiers et gendarmes des tâches administratives pour doubler les effectifs dans la rue d'ici 2030, avec 11 nouvelles unités mobiles et 200 brigades de gendarmes (police militaire). Marine Le Pen promet également 20 000 nouvelles places de prison et 7 000 policiers supplémentaires.

Le voile

Marine Le Pen veut interdire aux femmes de porter le voile dans les lieux publics et leur infliger une amende si elles le portent. Elle qualifie le voile "d'uniforme" imposé par des personnes ayant une vision radicale de l'islam. La France a la plus grande population musulmane d'Europe occidentale, et comme 69% ont voté pour le candidat d'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon au premier tour, le vote musulman pourrait jouer un rôle important au second tour.

Emmanuel Macron n'a aucun projet de changement et a clairement exprimé son opposition à la politique de son rival en faisant l'éloge d'une jeune femme portant le hijab qui se disait féministe. "C'est la meilleure réponse à toutes les bêtises", a-t-il déclaré.

Réforme électorale

Une grande question pour Marine Le Pen est de savoir comment elle pourrait faire passer toutes ses réformes si elle gagnait. Elle a peu d'options crédibles pour un gouvernement, s'appuyant sur les promesses d'un gouvernement d'union nationale. Son Rassemblement national ne compte que sept sièges à l'Assemblée nationale et il est difficile de la voir remporter la majorité aux élections de juin. Le système électoral va à l'encontre de son parti, le Rassemblement national. Elle souhaite donc introduire la représentation proportionnelle (RP) aux élections législatives et un mandat présidentiel de sept ans. Et l'une de ses politiques phares est le référendum citoyen, qui non seulement contourne le problème du parlement, mais montre aux électeurs qu'elle les consulte aussi.

Emmanuel Macron fait également campagne pour introduire un élément de RP dans le vote parlementaire, mais affirme que les projets de référendum de son adversaire indiquent qu'elle se considère comme au-dessus de la constitution et peut changer les règles.

Europe

Emmanuel Macron a qualifié cette élection de "référendum sur l'Europe", arguant que l'Europe protège la France des crises et de la guerre, accusant son adversaire de vouloir sortir de l'UE dans un "Frexit" sans oser le dire.

Marine Le Pen a parcouru un long chemin par rapport à son plan initial de quitter l'UE, bien que le camp Macron pense que c'est son plan ultime. "Personne n'est contre l'Europe", a-t-elle déclaré après le premier tour. Et pourtant, en 2012, elle était favorable au retrait de la France de l'UE, une position qui a ensuite été abandonnée en 2017 lorsqu'elle a dit qu'elle voulait plutôt sortir de l'euro. "Maintenant, elle dit vouloir rester au sein de l'Union européenne mais la changer de l'intérieur, pour parvenir à une Europe des nations souveraines", déclare Sylvie Kaufmann du journal français Le Monde.

Cependant, ses plans de priorité pour les ressortissants français seraient directement contraires au droit de l'UE. Elle causerait également des problèmes si elle tentait de renforcer les contrôles aux frontières, de réduire les contributions françaises au budget de l'UE et de donner la primauté à la législation française.

Elle s'est également engagée à mettre fin à toute coopération avec l'Allemagne, y compris les projets de chars militaires et d'avions de guerre, préférant voir la France comme une "grande puissance qui compte". Admiratrice du Brexit, elle parle de libérer la France du "carcan de Bruxelles", tout en démentant avoir des espoirs de Frexit.

La Russie et l'OTAN

Marine Le Pen a critiqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais sa dépendance à l'égard de la Russie pour les prêts bancaires à son parti et ses relations amicales avec Vladimir Poutine n'ont pas été oubliées. Son équipe de campagne a dû nier la fabrication de pamphlets électoraux de 1,2 million parce qu'ils comportaient une photo la montrant serrant la main du dirigeant russe avant les élections de 2017. Elle n'est pas non plus fan de l'OTAN, proposant que la France quitte son "commandement intégré" tout en restant dans l'organisation, comme elle l'était de 1966-2009. Après la guerre, elle pense qu'il devrait y avoir un "rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie".

Emmanuel Macron a joué un rôle diplomatique clé dans la guerre, la France assumant la présidence de l'UE. Cela a d'abord joué en sa faveur dans les sondages d'opinion. Mais il a reconnu qu'il n'était pas entièrement concentré sur la course à la présidence, organisant son premier grand rassemblement seulement huit jours avant le premier tour.

Crédit photo, Getty Images

Environnement

Marine Le Pen n'est pas connue pour ses opinions écologiques. Non seulement elle veut arrêter de construire des éoliennes, mais elle veut commencer à démanteler celles qui existent déjà. Et elle veut mettre fin aux subventions pour les énergies renouvelables. Elle souhaite également interdire les importations de denrées alimentaires non conformes aux normes françaises et vise à contraindre les cantines scolaires à fournir 80 % des produits agricoles français.

Emmanuel Macron a déjà obtenu le soutien du seul candidat vert à la présidentielle, Yannick Jadot. Il veut faire de la France le premier grand pays à ne plus utiliser de charbon et de gaz et s'est engagé à construire six nouvelles centrales nucléaires pour compléter le mix énergétique français à 75% nucléaire. Il a qualifié le projet de Marine Le Pen de sortir des énergies renouvelables d'"aberration totale".

Santé et éducation

Les soi-disant déserts de soins de santé dans les zones rurales de France sont devenus un enjeu électoral majeur. Emmanuel Macron veut recruter 50 000 infirmiers et aides-soignants supplémentaires d'ici 2027. Marine Le Pen reproche à sa rivale la fermeture de 18 000 lits d'hôpitaux pendant sa présidence et propose l'arrêt de nouvelles fermetures et la création de 10 000 places supplémentaires.