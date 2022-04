Paléontologie: la piste australienne où la vie a commencé

Tracey Croke

BBC Travel

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Pendant la journée de navette entre Adélaïde, la capitale de l'État côtier, et le départ de la piste Mawson en Australie-Méridionale, nous nous sommes demandé où s'arrêtait le bois et où commençait la brousse.

Mais, il ne faisait aucun doute que nous y étions totalement immergés lorsque nous sommes arrivés dans la poussière couleur rouille de Blinman, une ancienne ville minière de cuivre où notre groupe de sept amis a augmenté la population de 20 %.Nous commencions une randonnée en VTT de 900 km et de deux semaines à travers certains des sites préhistoriques les plus épiques d'Australie - les vestiges d'un ancien fond marin que l'explorateur et géologue du XXe siècle Douglas Mawson a qualifié de "grand musée en plein air" en raison de l'ampleur des sites d'exposition de roches sédimentaires et de fossiles facilement accessibles. (Le sentier a été nommé en son honneur).

En quittant la ville et en pédalant vers les pics froissés et les gorges plongeantes d'Ikara - le parc national des Flinders Ranges - un exemple classique de ce qui se passe lorsque deux plaques tectoniques décident de s'affronter sur des lignes de faille - les montagnes kaléidoscopiques saisissantes semblaient familières.

Leurs bandes de mauve striées de crêtes de quartzite orange ont été largement capturées par les photographes ; les lueurs irisées de l'aube et du crépuscule rose ont été vénérées sur les toiles d'artistes renommés comme Hans Heysen. Et la façon dont ces chaînes se sont pliées et soulevées a été immortalisée dans les récits de création des gardiens traditionnels de cette terre - le peuple Adnyamathanha - depuis des dizaines de milliers d'années.En dehors de cela, nous n'avions pas la moindre idée de ce que nous allions rencontrer au cours des 67 km de notre première journée de marche.

Crédit photo, Alamy Légende image, Les Flandres ont été appelées "un grand musée en plein air"

Il s'avère que les 800 km2 de la chaîne des Flandres racontent une histoire sans précédent sur l'apparition de la vie, selon les plus grands paléontologues du monde - une histoire qui a obligé les scientifiques à repenser l'échelle des temps géologiques de la Terre. Un indice nous est apparu dès le départ sur chaque panneau de la Mawson Trail : l'illustration d'un trio de créatures ressemblant à une plume, une tranche d'agrume et l'exosquelette d'un cloporte.

Ce sont les reconstitutions les plus probables de ce à quoi ressemblait la vie il y a 550 millions d'années - des masses molles et alanguies (dont la taille varie de quelques millimètres à plus d'un mètre) connues sous le nom d'Ediacaran Biota, du nom des anciennes collines de la chaîne des Flandres, où leurs empreintes incrustées ont été découvertes.

Crédit photo, Tracey Croke Légende image, Le biote d'Ediacaran figure sur tous les panneaux du Mawson Trail

Très vite, nous nous sommes retrouvés à rôtir sous le mercure tout en étant secoués par d'interminables ruisseaux rocheux desséchés ; nous pouvions sentir les odeurs d'animaux sauvages péris qui pourrissaient en paix. C'était hallucinant d'imaginer que ce paysage semi-aride, parsemé de rochers et situé à plusieurs centaines de kilomètres des vagues déferlantes de l'océan, était autrefois baigné par une mer chaude et peu profonde.

Certes, cela ne date pas d'hier : cela s'est produit après que la glaciation de la "Terre boule de neige" se soit réchauffée et ait fondu, déclenchant une éruption biologique connue sous le nom d'explosion cambrienne - une période relativement courte (15 à 25 millions d'années) qui a battu son plein il y a environ 521 millions d'années.

C'est à ce moment-là que de nombreux grands groupes d'animaux vivant aujourd'hui ont vu le jour, notamment les vertébrés, et même une espèce qui allait apprendre à faire du vélo sur les montagnes.

Nous nous sommes arrêtés collectivement, le visage rouge, pour faire une pause et vérifier nos repères à l'endroit où la route de Mawson croise de manière confuse plusieurs sentiers de randonnée, et se confond brièvement avec la piste géologique (carrossable) de Brachina Gorge. Un seul gommier fantôme suture le sommet brut de la falaise à un ciel cobalt intense.

Crédit photo, Alamy Légende image, Les couches sédimentaires des gorges de Brachina ont leur propre histoire à raconter

J'ai lentement scanné les couches sédimentaires de la gorge. Si vous savez comment le lire, ce dépôt de l'évolution de la planète est l'un des meilleurs sites d'exposition au monde, selon Mary Droser, professeur de géologie à l'université de Californie Riverside.

"La chaîne de montagnes Flinders Ranges englobe une énorme période de temps qui comprend toutes les choses environnementales vraiment farfelues qui se sont produites, de la Terre boule de neige au réchauffement climatique", a déclaré Mme Droser. "Nous pouvons voir une fenêtre temporelle de 350 millions d'années, depuis un monde microbien jusqu'aux débuts de l'histoire des animaux".

En effet, l'activité de shuntage, d'affaissement et d'érosion des Flinders a laissé des couloirs à travers les couches de temps - révélant des preuves d'époques et d'événements critiques.

L'un de ces chapitres de l'histoire de la Terre a été enregistré dans les chaînes occidentales des Flinders en 1946, lorsque le géologue Reg Sprigg cherchait des gisements minéraux dans les collines basses de l'Édiacarien.

Sprigg, un paléontologue passionné qui avait étudié sous la direction de Mawson, a retourné certaines des dalles de grès flagellées et a trouvé une communauté entière d'empreintes fossilisées, dont cinq nouveaux genres et espèces.

"Il connaissait l'âge des roches, qui étaient plus anciennes que les roches cambriennes [que] nous connaissons pour avoir des fossiles avec des squelettes", a déclaré Mme Droser, qui est l'un des principaux chercheurs mondiaux de fossiles édiacariens. Selon elle, cela signifie que Sprigg savait que ces empreintes étaient "très, très importantes".

Crédit photo, Alamy Légende image, La découverte du biote de l'Édiacarien, datant de 570 millions d'années, a changé notre compréhension des sciences naturelles

La découverte de Sprigg a permis de résoudre l'un des plus grands mystères des sciences naturelles, un mystère qui avait tenu Charles Darwin en haleine toute sa vie. Lorsque Darwin a écrit On the Origin of Species en 1859, il a souligné son inquiétude quant à l'apparente soudaineté de l'apparition de fossiles squelettiques cambriens et le défi que cela représentait pour sa théorie de l'évolution.

Il écrit : "... à la question de savoir pourquoi nous ne trouvons pas de riches dépôts fossilifères appartenant à ces périodes supposées les plus anciennes avant le système cambrien, je ne peux donner aucune réponse satisfaisante." Cette énigme, connue sous le nom de dilemme de Darwin, a déconcerté les scientifiques pendant près d'un siècle. Mais Sprigg a trouvé des preuves concrètes de la pièce manquante.

Il y a environ 570 à 540 millions d'années, ces formes vides dans les roches étaient occupées par des créatures à corps mou du biote de l'Édiacarien, qui étaient un cran au-dessus des organismes unicellulaires et un cran en dessous des animaux qui couraient partout en se mangeant les uns les autres - ce qui en fait la première vie animale complexe connue sur Terre.

Jamais auparavant on n'en avait trouvé autant en un seul endroit. Cette découverte a révolutionné notre compréhension de l'évolution de la vie animale multicellulaire.

Au cours des 20 dernières années, en collaboration avec une équipe dirigée par le paléontologue Jim Gehling du South Australian Museum, Droser a mis au jour 40 lits fossilifères "exquisément préservés" dans les anciens fonds marins de Nilpena, une station ovine privée située dans les marges occidentales des chaînes de montagnes.

Ces découvertes font désormais partie d'une zone protégée de 600 km² - à peu près la taille de Singapour - appelée le parc de conservation de Nilpena-Ediacara. Nilpena est désormais reconnu dans le monde entier comme le site le plus important de la planète pour l'apparition de la vie animale primitive à l'époque de l'Édiacara, et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles une candidature au patrimoine mondial est en cours pour les Flinders Ranges.

En 2004, une nouvelle ère géologique, mondialement reconnue, qui a existé entre 635 et 540 millions d'années, a été officiellement créée et ratifiée par l'Union internationale des sciences géologiques. Elle a été nommée, bien sûr, l'Édiacarien.

Crédit photo, Jenny Nicholson Légende image, En pédalant sur le Mawson Trail, vous traversez certains des sites géologiques les plus importants de la planète

Plus récemment, un autre chaînon manquant du puzzle de l'évolution a fait des révélations dans la communauté scientifique. Après avoir étudié de multiples minuscules terriers fossilisés découverts à Nilpena en 2005, Droser et les biologistes de l'évolution avaient prédit depuis longtemps qu'à la même période - il y a environ 555 millions d'années - une créature plus complexe que les autres biotes de l'Édiacarien était en mouvement, contractant les muscles de son corps pour se déplacer.

En 2020, grâce à la technologie du scanner laser 3D, Mme Droser et son équipe ont pu recréer cette créature - un blob dodu et vermoulu, de la taille d'un grain de riz. Elle présentait une différence notable par rapport aux autres formes de vie existant à l'époque : c'était le premier animal à avoir un avant et un arrière, une bouche, des intestins et un arrière-train - appelé "bilatérien".

Cela signifie qu'Ikaria wariootia, comme ils ont nommé le blob, pourrait être l'animal qui a mangé et excrété son chemin dans un long voyage de transformation qui, finalement, a abouti aux humains. "C'est certainement le plus ancien bilatérien que nous connaissions", explique M. Droser.

"Il y a des endroits qui ont des parties de l'histoire, et il y a des endroits avec des fossiles phénoménaux, mais le Flinders a cet emballage complet qui est vraiment accessible. Nous pouvons remonter dans le temps et voir comment la vie s'est déroulée. Les archives sont inégalées", ajoute M. Droser.

Avant de quitter Brachina Gorge, nous avons pédalé quelques minutes en dehors de l'itinéraire de la Mawson Trail pour voir un autre point d'intérêt remarquable. Un disque de bronze appelé Golden Spike est nonchalamment niché dans les lignes de côte inférieures de la gorge, à Enorama Creek.