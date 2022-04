A$AP Rocky : le rappeur arrêté en lien avec une fusillade

il y a 58 minutes

Le rappeur et deux membres de son entourage ont été reconnus coupables d'avoir donné des coups de pied et battu un homme de 19 ans après une dispute. Ils ont affirmé avoir agi en état de légitime défense, mais le tribunal a rejeté leur plaidoyer.

Né à New York, Rakim Mayers a été l'une des plus grandes stars des années 2010, obtenant huit singles de platine aux États-Unis, notamment Wild For The Night, Everyday, LSD et A$AP Forever.