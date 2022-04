Bitcoin : pourquoi l'Argentine adopte les crypto-monnaies

il y a une heure

Jerónimo Ferrer est à l'origine des randonées pédestre baptisées "Notre folle visite de l'économie locale et du bitcoin à Buenos Aires"

En Argentine, on trouve partout des traces de méfiance, voire de traumatisme, liées à l'économie.

Pour Jerónimo Ferrer, l'un des souvenirs les plus marquants est celui de la crise financière qui a frappé l'Argentine à la fin des années 1990, lorsque les comptes bancaires ont été gelés et que, presque du jour au lendemain, les économies des gens se sont évaporées.

Une question de confiance

Si de nombreux Argentins sont, par la force des choses, des experts de l'état de l'économie - du niveau vertigineux de l'inflation au taux de change officieux actuel entre le peso et le dollar américain -, Ferrer est allé plus loin que la plupart d'entre eux.

Depuis 2019, il a lancé les randonnées pédestres baptisées "Notre folle visite de l'économie locale et du bitcoin à Buenos Aires", durant lesquelles il explique aux touristes le niveau des restrictions auxquelles les Argentins sont confrontés, comme les limites imposées aux transactions en devises étrangères ou l'interdiction des paiements échelonnés pour les vols internationaux.

Il fournit également une introduction aux crypto-monnaies, en particulier le bitcoin, et explique pourquoi il pense qu'il s'agit d'une alternative valable au peso argentin, volatile et très contrôlé.

Pour de nombreux amateurs de la cryptomonnaie dans le monde, la monnaie décentralisée et numérique est avant tout une question d'idéologie ou de profit. Mais pour de nombreux Argentins, elle répond à des besoins plus fondamentaux.

"Je fais davantage confiance aux mathématiques et aux logiciels qu'aux hommes politiques. Je pense que le bitcoin pour les Argentins devrait être une évidence", estime Ferrer.

Les crypto-monnaies, une solution à l'inflation ?

La forte intervention du gouvernement dans l'économie facilite l'implantation des cryptomonnaies en Argentine, et de bien d'autres manières. Par exemple, il est relativement bon marché de faire fonctionner une opération de minage de bitcoins gourmande en énergie, car le coût de l'électricité est maintenu à un niveau relativement bas.

L'extraction est le processus qui crée de nouveaux bitcoins. Elle implique que les ordinateurs résolvent des problèmes mathématiques compliqués. Résolvez le problème et vous recevrez des bitcoins. Cela semble simple, mais le processus implique des systèmes informatiques élaborés, qui nécessitent beaucoup d'électricité pour les faire fonctionner et les refroidir.

Le Centre for Alternative Finance de l'université de Cambridge estime qu'au niveau mondial, l'électricité utilisée pour l'extraction de bitcoins représente environ 137 térawattheures par an. C'est à peu près la même chose que la consommation annuelle de certains pays, comme la Norvège ou la Pologne.

Pour certains adeptes des cryptomonnaies en Argentine, même une monnaie relativement jeune et imprévisible est préférable au peso extrêmement fluctuant.

Le bitcoin, la cryptomonnaie la plus populaire, peut également aider à se prémunir contre une forte inflation, car la quantité de monnaie pouvant être créée est limitée.

"Lors de la pandémie, les gens ont remarqué cette situation. Et pour protéger leur argent, ils ont choisi de chercher un actif qui limité", explique María Mercedes Etchegoyen.

Etchegoyen est une avocate spécialisée dans la propriété intellectuelle. Elle est membre du comité exécutif de l'ONG Bitcoin Argentina et a contribué à la création de la communauté Cryptogirls pour tirer parti de l'intérêt accru pour les cryptomonnaies pendant la pandémie.

Elle a reconnu que le niveau d'utilisation des cryptomonnaies n'était pas encore très élevé, mais qu'il augmentait rapidement et qu'il fallait s'en préoccuper.

L'accès aux crypto-monnaies

Jusqu'à présent, elles sont l'apanage d'une minorité - essentiellement une population jeune, masculine, férue de technologies et relativement aisée. Ce sont les travailleurs de la technologie, et non les agriculteurs, qui sont payés en bitcoins.