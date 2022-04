Guerre Russie - Ukraine : les réfugiés de Marioupol parlent du traumatisme des "camps de filtration"

Par Toby Luckhurst & Olga Pona

BBC News, Lviv

il y a une heure

Crédit photo, BBC/Jonny Dunstan Légende image, Olena et Oleksandr dans la sécurité relative de Lviv, après avoir échappé à Marioupol.

Marioupol étant désormais presque totalement sous occupation russe, certains habitants ont commencé à se mettre en sécurité. Ils apportent avec eux des récits effrayants de leur survie au siège de plusieurs semaines et de leur détention dans des camps de traitement rongés par la maladie.

Oleksandr et Olena font la queue pour un café dans une cuisine, quelques jours seulement après s'être échappés de Marioupol.

Ils font partie des quelques chanceux qui ont réussi à fuir la ville la semaine dernière. Hormis les forces ukrainiennes et les civils présents dans l'aciérie Azovstal, Marioupol est presque entièrement sous contrôle russe et effectivement isolée du reste du monde.

Toute information sur les conditions de vie des 100 000 civils qui seraient encore piégés dans la ville est sporadique et difficile à confirmer de manière indépendante.

Le couple, qui est arrivé dans la ville occidentale de Lviv, relativement sûre, nous raconte comment il a survécu dans la ville pendant les combats. Mais leur expérience de l'un des camps de filtrage russes, les centres qui auraient été mis en place à l'extérieur de Marioupol pour retenir les civils avant leur évacuation, est tout aussi effrayante.

Oleksandr et Olena disent qu'ils se sont retrouvés dans un tel centre lorsqu'ils ont tenté de fuir la ville. Après avoir parcouru 3 km à pied entre leur domicile et un point d'évacuation, ils ont été conduits vers un centre de réfugiés russe situé dans une ancienne école du village de Nikolske, au nord-ouest de Marioupol.

"C'était comme un véritable camp de concentration", raconte Oleksandr, 49 ans.

Les responsables ukrainiens ont comparé ces centres à ceux utilisés pendant la guerre de Russie en Tchétchénie, où des milliers de Tchétchènes ont été brutalement interrogés et où beaucoup ont disparu.

Oleksandr et Olena ont fait l'objet de relevés d'empreintes digitales, ont été photographiés de tous côtés et ont été interrogés pendant plusieurs heures par des agents de sécurité russes, "comme dans une prison", dit-il. Ils craignaient que les Russes ne regardent leurs téléphones, et ont donc effacé de leurs appareils toutes les preuves ayant un rapport avec l'Ukraine, y compris les photos de leur fille devant un drapeau ukrainien.

Ils avaient raison de s'inquiéter. Oleksandr raconte qu'au cours de leur interrogatoire, les agents de sécurité russes ont examiné les photos, l'historique des appels téléphoniques et les numéros de contact de leurs appareils, à la recherche de liens avec des responsables gouvernementaux ou militaires, ou des journalistes locaux.

"Si une personne était soupçonnée d'être un "nazi ukrainien", ils l'emmenaient à Donetsk pour une enquête plus approfondie ou un meurtre", dit Oleksandr, bien que la BBC n'ait pas été en mesure de vérifier cette affirmation. "C'était très dangereux et risqué. Au moindre doute, à la moindre résistance, ils pouvaient vous emmener dans les sous-sols pour vous interroger et vous torturer. Tout le monde avait peur d'être emmené à Donetsk".

Le président Poutine a affirmé que l'un des objectifs de son invasion était de débarrasser l'Ukraine des nazis, et la propagande russe a fait de nombreuses allégations sans fondement selon lesquelles l'Ukraine serait en quelque sorte alignée sur le nazisme.

Alors qu'ils attendaient d'être traités, des hommes ont proposé à Oleksandr et Olena un moyen de s'échapper de Marioupol sans passer par le filtre. Mais le couple était terrifié à l'idée qu'il puisse s'agir de Russes ou de collaborateurs.

"Nous avions peur d'eux", dit Olena.

Ils ont fini par être arrêtés et inscrits sur une liste d'évacuation. Mais le calvaire ne s'est pas arrêté là.

Accepter une offre secrète

"Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les conditions étaient horribles dans ce camp de filtration", nous dit Olena. Les personnes âgées dormaient dans des couloirs sans matelas ni couvertures. Il n'y avait qu'une seule toilette et un seul lavabo pour des milliers de personnes, dit-elle. La dysenterie a rapidement commencé à se propager. "Il n'y avait aucun moyen de se laver ou de se nettoyer", dit-elle. "Ça sentait extrêmement mauvais".

Le savon et le désinfectant ont été épuisés dès le deuxième jour de leur séjour. Bientôt, le papier hygiénique et les serviettes hygiéniques aussi.

Après leur interrogatoire, Olena et Oleksandr ont appris qu'ils avaient la permission de partir avec le 148e bus d'évacuation.

Mais une semaine plus tard, seuls 20 bus avaient quitté l'établissement. En revanche, de nombreux bus étaient organisés pour se rendre sur le territoire russe.

Les autorités ont même essayé de forcer le couple à monter dans un bus en direction de l'est, disent-ils. Finalement, Olena et Oleksandr se sont sentis obligés de demander l'aide de ceux qui leur avaient secrètement proposé de les faire sortir à leur arrivée.

"Nous n'avions pas le choix : soit nous étions expulsés de force vers la Russie, soit nous prenions le risque avec ces chauffeurs privés", explique Olena.

C'est un dilemme que le maire de Marioupol, Vadym Boychenko, reconnaît. "De nombreux bus de civils vont vers le territoire russe plutôt que vers le territoire ukrainien", dit-il à la BBC, par téléphone. "Depuis le début de la guerre, [les Russes] n'ont laissé aucun moyen d'évacuer les civils. C'est un ordre militaire direct de tuer les civils", nous confie-t-il.

Le chauffeur d'Oleksandr et d'Olena a réussi à les faire passer de leur camp de filtrage à la ville de Berdyansk, occupée par les Russes, en passant par "des champs, des chemins de terre, des sentiers étroits derrière tous les postes de contrôle", explique Olena, car ils n'avaient pas les documents de filtrage appropriés pour passer une inspection russe.

Là, ils ont passé trois jours à chercher une issue avant de trouver un autre chauffeur prêt à tout risquer pour les faire passer en territoire sous contrôle ukrainien. Il a réussi à contourner 12 postes de contrôle russes et à les conduire en toute sécurité à Zaporizhzhia.

De là, le couple a pris un train de nuit pour Lviv.

"Depuis les camps de filtration, vous ne pouvez vous échapper qu'en utilisant ces chauffeurs privés locaux risqués", explique Oleksandr. "Heureusement, il y a des gens bien parmi eux".

Crédit photo, Jonny Dunstan/BBC Légende image, Olena et Oleksandr, avec leur fille Sofia, au centre, prévoient de quitter Lviv dans les prochains jours.

Valentyna et son mari Evgeniy sont arrivés à Lviv le même jour. Eux aussi avaient réussi, tant bien que mal, à fuir Marioupol la semaine dernière. Ils montaient à bord d'un car à destination d'une plus petite ville de l'ouest de l'Ukraine, cherchant désespérément à se mettre en sécurité après leur épreuve.

Le processus de filtration a été rapide pour eux, dit Valentyna, 58 ans, peut-être en raison de leur âge et parce qu'Evgeniy est handicapé. Mais c'était bien pire pour les personnes plus jeunes, dit-elle.

"Les camps de filtration sont comme des ghettos", dit-elle. "Les Russes divisent les gens en groupes. Ceux qui étaient soupçonnés d'avoir des liens avec l'armée ukrainienne, la défense territoriale, les journalistes, les travailleurs du gouvernement - c'est très dangereux pour eux. Ils emmènent ces personnes dans des prisons à Donetsk, et les torturent."

Elle et Evgeniy disent aussi que beaucoup ont été envoyés des camps de filtration vers la Russie. Parfois, on leur disait qu'ils étaient destinés au territoire contrôlé par l'Ukraine, mais le car se dirigeait plutôt vers le territoire contrôlé par la Russie, disent-ils.

Comme Oleksandr et Olena, Valentyna dit que c'est uniquement grâce à leur chauffeur qu'ils ont pu s'échapper. En traversant des marécages, des champs et des routes de terre, le chauffeur a réussi à faire passer ses 55 passagers en territoire ukrainien.

"Lorsque nous avons finalement [échappé] et que nous avons vu les combattants ukrainiens et le drapeau, lorsque nous avons entendu la langue ukrainienne, tout le monde dans le bus s'est mis à pleurer", dit-elle. "C'était juste incroyable que nous soyons restés en vie et que nous ayons finalement fui l'enfer".

Boire l'eau de la chaudière

Les couples ont passé des semaines éprouvantes dans les camps après avoir vécu la bataille de Marioupol.

Les forces russes ont encerclé et bombardé la ville, avançant lentement rue par rue. En raison de l'occupation finale, il est difficile de savoir ce que les résidents ont dû endurer. Ce n'est que grâce à des entretiens avec de récents évadés, tels que Valentyna, Oleksandr et Olena, que des détails ont commencé à émerger.

Pour beaucoup, il n'y avait pas d'eau courante et la nourriture se faisait désespérément rare. Oleksandr et Olena se sont réfugiés dans un sous-sol près d'un restaurant, et ont ainsi pu survivre grâce aux conserves qui y étaient stockées, le chef cuisinier préparant la nourriture pour ceux qui en avaient besoin.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Conflit en Ukraine : les sanctions, qu’est-ce que c’est ?

Le problème, cependant, était l'eau. Oleksandr décrit comment il devait courir dehors vers les puits pour s'approvisionner.

"C'était très dangereux, parce que les Russes tiraient tout le temps", dit-il. Finalement, il a vu trop de gens tués là-bas et les bombardements sont devenus trop intenses pour qu'il prenne le risque de s'y rendre. "L'eau de la chaudière nous a sauvé la vie", dit-il. "Lorsque nous avons quitté le sous-sol pour essayer d'évacuer, il ne restait presque plus d'eau dans notre chaudière".

Valentyna et Evgeniy racontent qu'il était impossible de se procurer de la nourriture, sauf ce que les gens avaient économisé avant le début de la guerre. Ils ont survécu grâce à des conserves, des céréales et les quelques pommes de terre qu'ils cultivaient dans leur jardin, partageant ce qu'ils avaient avec leurs voisins.

Légende image, Evgeniy et Valentyna ont réussi à survivre en se cachant dans leur sous-sol.

"Tant de gens ont été tués... tant de corps étaient dans les rues", dit-elle. "C'était un véritable cauchemar. J'essaie de ne pas y penser et d'être simplement reconnaissante à Dieu d'être en vie."

Le couple ne s'est pas risqué à courir jusqu'aux puits, connaissant les dangers qui s'y trouvent. Quand la neige est arrivée, ils étaient ravis - ils la ramassaient pour la faire fondre sur les feux extérieurs, pour avoir de l'eau potable.

Les Russes avaient des provisions et "[c]ertaines personnes allaient leur prendre de la nourriture, celles qui ne pouvaient pas supporter la faim", dit Valentyna. "Quant à moi, je n'accepterais aucune nourriture de ces monstres. Je préférerais mourir."

Elle réserve une haine particulière aux troupes sous le commandement de la République tchétchène, une région autonome de Russie fidèle à Vladimir Poutine. Ces militants combattent en Ukraine depuis le début de l'invasion et auraient été fortement impliqués dans le siège de Marioupol.

Valentyna a accusé leurs forces de traquer les femmes et les enfants "afin de les violer". "Si ces filles et ces femmes refusent de le faire, ils les tuent tout simplement", explique-t-elle. "Ils ont jeté des grenades à l'intérieur de fenêtres brisées ou de sous-sols et les ont tous tués... Je ne peux plus parler de cela. Je ne peux pas croire que des gens puissent être de tels animaux. Aucune humanité, aucune compassion."

Légende image, Valentyna a réussi à s'échapper de Mariupol la semaine dernière, elle fait partie des quelques dizaines de personnes qui ont réussi à sortir.

Valentyna et Evgeniy disent avoir survécu en se cachant dans leur sous-sol, dans le nord de la ville. Ils ne sortaient que pour faire du feu, risquant les bombardements et les éclats d'obus pour se nourrir et se réchauffer. Finalement, leur sous-sol a également été détruit par un bombardement russe. Evgeniy a subi une commotion cérébrale et souffre depuis de problèmes d'audition. Leur voisin a également été gravement blessé.

Ils se sont déplacés entre les abris et les sous-sols, avant de décider qu'ils allaient essayer de fuir. En se frayant un chemin hors de la ville, ils constatent les ravages causés par les envahisseurs russes.

"J'ai moi-même vu des gratte-ciel noirs, brûlés et vides, qui étaient totalement détruits", raconte-t-elle. "Il y avait un nombre énorme de cadavres. La ville n'existe plus. Même les murs. Juste d'énormes tas de ruines", dit-elle. "Je n'aurais jamais pu imaginer une telle violence".