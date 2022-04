Éducation et malvoyance : l'histoire incroyable du garçon qui a inventé le braille

Légende image, Louis Braille a perdu la vue à l'âge de 5 ans et, à l'âge de 15 ans, il a développé un système tactile pour lire et écrire

Un jour de 1812, dans la commune de Coupvray près de Paris, en France, Louis Braille joue dans l'atelier de son père, qui fabrique des harnais pour chevaux.

À l'âge de trois ans, il n'était pas rare qu'il soit attiré par les outils de menuiserie et, imitant ce qu'il avait vu, il a pris l'un des outils pointus pour "jouer au papa".

Ce n'était peut-être pas la première fois qu'il faisait cela, et on lui avait probablement dit de ne pas le faire - mais à cet âge, on ne mesure pas les conséquences.

Et à cette occasion, il s'est produit un accident qui allait changer à jamais sa vie et, quelques années plus tard, celle de nombreuses autres personnes.

En essayant de faire un trou dans le cuir, le poinçon lui a glissé des mains et lui a percé l'œil.

Légende image, L'outil avec lequel Braille n'aurait pas dû jouer

L'œil s'est infecté, et l'infection a non seulement progressé mais s'est propagée à l'autre œil.

A l'âge de cinq ans, Louis Braille est complètement aveugle.

Bien que l'école locale n'offre pas de programme spécial pour les malvoyants, ses parents sont convaincus qu'ils ne doivent pas lui refuser la possibilité d'étudier. Ils l'inscrivent et, à l'âge de 7 ans, Braille commence à aller à l'école.

Légende image, Malgré les difficultés, Louis Braille a bien réussi à l'école

Comme la plupart de l'enseignement se faisait oralement, il s'est avéré être un bon élève. Mais sans pouvoir lire ou écrire, il a toujours été désavantagé.

Finalement, la meilleure chose qui pouvait arriver lui est arrivée : il a obtenu une bourse pour étudier à l'Institut national des jeunes aveugles (RIJC) à Paris.

En route vers Paris

Louis Braille arrive dans la capitale française et au RIJC à l'âge de 10 ans.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La maison où M. Braille est né, aujourd'hui un musée. Il a dû quitter la maison pour vivre loin de sa famille lorsqu'il était enfant

À cette époque, le système de lecture utilisé même à l'institut était très rudimentaire : les quelques livres qui existaient étaient imprimés avec des lettres en relief, un système inventé par le fondateur de l'école, Valentin Haüy.

Cela signifie que les élèves devaient passer leurs doigts lentement sur chaque lettre du début à la fin pour former des mots et, après beaucoup d'efforts, des phrases.

En 1821, Charles Barbier, capitaine de l'armée française, est venu à l'institut pour partager un système de lecture tactile mis au point pour que les soldats puissent lire les messages sur le champ de bataille dans l'obscurité sans alerter l'ennemi avec des torches.

Il s'est rendu compte que son "écriture nocturne", comme il l'appelait, pouvait profiter aux non-voyants.

Des points et des lignes à la place des lettres

Au lieu d'utiliser des lettres en relief, l'écriture de nuit utilisait des points et des tirets en relief.

Légende image, À l'Institut national pour jeunes aveugles, il a pu étudier et apprendre un métier

Les élèves l'ont essayé, mais se sont vite désintéressés, car non seulement le système ne comportait pas de majuscules ni de ponctuation, mais les mots étaient écrits comme ils étaient prononcés, et non selon l'orthographe française standard.

Louis Braille, cependant, persiste.

Il a pris le code comme base et a continué à le perfectionner.

Trois ans plus tard, à l'âge de 15 ans, il avait terminé son nouveau système.

Les changements

La première version de son nouveau système d'écriture a été publiée en 1829.

Légende image, Des lettres aux points

Ce qu'il a fait, c'est simplifier le système de Barbier en réduisant les points en relief.

L'idée était de leur donner la bonne taille pour qu'ils puissent être touchés du bout du doigt en une seule fois.

Légende image, Moins de points, plus de clarté

Pour créer les points en relief sur la feuille de papier, il a utilisé un poinçon, le même outil pointu qui avait causé sa cécité.

Et pour s'assurer que les lignes sont droites et lisibles, il a utilisé une grille plate.

Légende image, Les outils : une grille sur le papier et un poinçon, pour marquer les points nécessaires

Comme Braille aimait la musique, il a également inventé un système pour écrire des notes.

Le temps a passé...

Le monde médical était très conservateur et lent à adopter l'innovation de Louis Braille.

À tel point qu'il est mort deux ans avant que l'on commence enfin à enseigner son système dans l'institut où il avait étudié.

Il est mort de la tuberculose à l'âge de 43 ans.

Au fil du temps, le système a commencé à être utilisé dans l'ensemble du monde francophone. En 1882, il était déjà utilisé en Europe. En 1916, il a atteint l'Amérique du Nord, puis le reste du monde.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le braille s'est répandu dans le monde entier. Ici, une jeune Indienne écrit en braille

Un système adaptable

Le système braille a changé la vie de nombreuses personnes aveugles dans le monde.

Il se lit de gauche à droite comme les autres écritures européennes, et n'est pas une langue : c'est un système d'écriture, ce qui signifie qu'il peut être adapté à différentes langues.

Des codes braille ont également été développés pour les formules mathématiques et scientifiques.

Toutefois, avec l'avènement des nouvelles technologies, notamment les lecteurs d'écran d'ordinateur, les taux d'alphabétisation dans ce système sont en baisse.

Hommage posthume

Légende image, Aujourd'hui, la dépouille de Braille est enterrée à Paris, à l'exception de ses mains, qui se trouvent à Coupvray.

En 1952, en l'honneur de son héritage, les restes de Louis Braille ont été déterrés et transférés au Panthéon à Paris, où se trouvent les tombes de certains des plus célèbres leaders intellectuels français.

Cependant, Coupvray, sa ville natale, a insisté pour garder ses mains, qui sont enterrées dans une simple urne dans le cimetière de l'église.

La Nasa, l'agence spatiale américaine, a à son tour baptisé un astéroïde de type rare "9969 Braille", un hommage éternel à un grand être humain.

Légende image, Un astéroïde appelé Braille