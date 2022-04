Emmanuel Macron : "l’outsider" de la politique qui a révolutionné la politique française et arrêté deux fois l'extrême droite

Rédaction

BBC News Mundo

il y a 19 minutes

Crédit photo, AFP Légende image, Emmanuel Macron a toujours cru qu'il avait la réponse aux problèmes de la France.

Quelques semaines avant d'être réélu au second tour des élections, Emmanuel Macron a été impliqué dans une vive dispute avec une assistante dentaire.

En fait, la seule personne qui criait, c'était elle, raconte la correspondante de la BBC à Paris, Lucy Williamson.

Mais cet échange de mots dans l'ancienne cité minière de Denain révèle le trait de caractère qui a propulsé Macron à la présidence il y a cinq ans et à sa réélection ce dimanche. Un trait de caractère qui, d'autre part, lui a aussi valu de nombreux opposants.

Elodie, l'assistante dentaire, était furieuse. Elle a vivement critiqué son langage "insultant" lorsqu'elle a décrit les personnes qui n'avaient pas été vaccinées contre le covid-19.

A lire aussi :

Emmanuel Macron, qui a remporté le second tour des élections ce dimanche avec 58 % des voix, lui a répondu qu'elle avait interprétée ses paroles. Elodie s'est ensuite plainte des taxes et des augmentations de prix.

Il a répondu qu'il avait baissé les tarifs et qu'elle n'était pas juste.

"Vous avez baissé les tarifs ?" a répondu la femme incrédule. Êtes-vous allé à la station-service ? Combien gagnez-vous par mois ?

"Je ne contrôle pas le marché mondial", a répondu Macron. "Nous ne serons tout simplement pas d'accord", a conclu Elodie.

"Mais il est important que je l'explique", lui a répondu Macron.

Le président français a toujours cru qu'il avait la réponse à tous les problèmes du pays. Et que, si seulement il pouvait expliquer sa pensée aux autres, ils le verraient aussi de cette façon.

Cette confiance en lui l'a poussé à faire de longs discours, à adopter une position dure à l'égard des manifestants et à donner l'image - pour certains - qu'il n'écoute tout simplement pas.

Cela ne l'a toutefois pas empêché de remporter un second mandat, ce qui est assez inhabituel dans la politique française.

En effet, les seuls présidents qui ont été directement réélus dans le pays sont François Mitterrand en 1988, et Jacques Chirac en 2002.

De banquier à homme politique

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains pensent que Macron n'écoute pas vraiment ses interlocuteurs.

Né de parents médecins le 21 décembre 1977 à Amiens, dans le nord du pays, Macron a reçu une éducation brillante qui lui a permis d'être diplômé du prestigieux institut Sciences Po.

Il a poursuivi ses études à l'ENA, une école d'administration publique que le politicien de gauche Jean-Pierre Chevènement a qualifiée d'"institut de la bourgeoisie et de l'oligarchie françaises".

Après avoir obtenu son diplôme en 2005, M. Macron a commencé sa carrière professionnelle à l'Inspection générale des finances.

Trois ans plus tard, sa carrière prend un tournant lorsqu'il est embauché par la banque Rothschild, dont il devient directeur adjoint en deux ans seulement.

Pendant son séjour chez Rothschild, M. Macron a été chargé d'un important accord entre les transnationales Nestlé et Pfizer pour un montant de quelque 9,7 millions de dollars, ce qui lui a valu une commission juteuse.

En 2012, il a occupé le poste de secrétaire général adjoint de la présidence de François Hollande et en 2014, il est devenu ministre de l'Économie et des Finances.

En avril 2016, sans avoir encore quitté son portefeuille gouvernemental, il lance le mouvement En Marche ! avec un acte public à Amiens.

Et six mois après la création d'En Marche !, l'ancien ministre annonce sa candidature.

Il avait alors assuré que son intention était de dépasser les traditionnels clivages entre la gauche et la droite.

Une confiance débordante

Avant même d'arriver au pouvoir, Macron "dégageait une sorte de détermination quasi religieuse quant à son projet pour la France. Sinon, comment un homme de 39 ans menant sa première campagne électorale pourrait-il devenir président ?", demande Williamson.

Alain Minc, conseiller politique influent et mentor de Macron à ses débuts, raconte sa rencontre avec le président français au début des années 2000.

Crédit photo, AFP Légende image, Macron a été démis de ses fonctions en 2017 en raison de son manque d'expérience.

"Il est venu me voir, alors que j'étais un jeune inspecteur des finances, et je lui ai demandé : 'Comment vous voyez-vous dans 20 ans ?'. Macron a répondu : 'Je serai président'. Je me suis figé."

Lorsque Macron a lancé son mouvement politique, sans le soutien d'un parti ou d'une structure établie, beaucoup de gens l'ont d'abord écarté pour son manque d'expérience.

Ils pensaient qu'il s'agissait d'une "bulle de champagne qui se dissoudrait avant le jour du scrutin".

Ils ne pouvaient pas avoir plus tort.

Mariage

La confiance aveugle en sa propre vision que Macron a apportée à la politique se reflète également dans sa vie personnelle.

Sa femme, Brigitte Trogneux, était auparavant son professeur de théâtre. Lorsqu'ils se sont rencontrés, elle, âgée de 24 ans de plus que lui, était mariée et avait trois enfants.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le mariage de M. Macron avec son ancien professeur de théâtre, Brigitte Trogneux, n'a pas été rendu public avant qu'il ne soit candidat à la présidence.

Au moment où Macron a quitté son école, à 16 ans, il avait promis de l'épouser.

"Nous nous appelions tout le temps et passions des heures au téléphone", a déclaré Brigitte Trogneux dans un documentaire. "Petit à petit, il a vaincu ma résistance, d'une manière incroyable, avec patience".

Ils se sont mariés en 2007.

C'est une histoire d'amour inhabituelle, et l'une des biographes de M. Macron, Anne Fulda, dit qu'ils ont tous deux choisi de ne pas rendre leur relation publique jusqu'à ce qu'il se présente aux élections.

La correspondante de la BBC à Paris, Lucy Williamson, rappelle qu'en 2017, Fulda lui a dit qu'Emmanuel Macron voulait à l'époque donner l'idée que "s'il pouvait séduire une femme de 24 ans de plus que lui dans une petite ville de province, malgré les préjugés, malgré le regard et le ridicule des gens, il pouvait de la même manière conquérir la France".

La gestion de son premier mandat présidentiel

Au cours de son premier mandat, M. Macron a créé des emplois, dépensé des milliards de dollars pour soutenir les travailleurs et les entreprises pendant la pandémie et, au cours des six derniers mois, subventionné les prix du pétrole et du gaz.

Mais sa conviction profonde est que la réforme économique - pour libérer les entreprises et exiger davantage des travailleurs - est le moyen de réduire la pauvreté et de financer le type de politiques sociales qui sont importantes pour les électeurs de gauche.

Crédit photo, AFP Légende image, Dans le passé, Macron a suscité la colère de nombreux électeurs qui avaient voté pour lui en favorisant, selon eux, les riches.

Plutôt que de réduire l'écart entre les anciennes classes et les divisions politiques, cette approche les a ouvertes davantage.

Et certaines décisions clés (comme celle de réduire drastiquement l'impôt sur la fortune pour les plus riches) prises peu après son entrée en fonction lors de sa première présidence, sont devenues les emblèmes de sa supposée "trahison" de la classe ouvrière et lui ont valu le surnom de "président des riches".

Un passé idéalisé

C'est une accusation qui ne cadre pas avec l'histoire que Macron aime raconter sur lui-même.

"Je suis né dans une ville de province, dans une famille qui n'avait rien à voir avec le monde des journalistes, des politiciens ou des banquiers", a-t-il répondu il y a des années à un journaliste qui remettait en question son attrait pour les classes populaires.

Dans son autobiographie, M. Macron raconte que ses grands-parents étaient un enseignant, un cheminot, un travailleur social et un ingénieur civil.

Il explique que sa grand-mère maternelle, l'institutrice Manette, a été particulièrement importante pour lui, car elle lui a fait découvrir le monde de la littérature et de la culture et lui a appris à penser.

Mais elle lui a aussi apporté autre chose : la mère de Manette était illettrée, et l'histoire de sa descendante qui a accédé à l'Elysée est une histoire romantique, bien plus romantique que celle du fils d'un neurologue qui a fait une école privée et qui s'est présenté à la présidence après un passage dans une banque d'investissement.