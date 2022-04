SpaceX : peut-on cultiver de la viande dans l'espace ?

il y a une heure

Les sceptiques affirment toutefois que la méthode est trop instable pour que les astronautes puissent s'y fier - et que la culture de la viande dans l'espace ne sera jamais plus simple que de la faire venir de la Terre.

Pourquoi cultiver de la viande dans l'espace ?

Mais le jeu en vaut-il la chandelle ?

De plus, Aleph Farms attend toujours l'approbation réglementaire en Israël avant de pouvoir le servir dans les restaurants. Il s'agit d'aliments qui ne se sont pas encore établis sur Terre, et encore moins dans l'espace.

"Si une bactérie ou un champignon s'introduisait dans la culture, il se développerait beaucoup plus vite que les cellules animales et prendrait le dessus, de sorte que vous ne produisez plus de cellules animales. Vous faites des bactéries. Et vous devez les jeter", explique M. Humbird.