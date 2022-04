Elon Musk rachète Twitter : comment la plateforme va-t-elle changer ?

il y a une heure

"La dernière chose dont nous avons besoin est un Twitter qui ferme délibérément les yeux sur les discours violents et abusifs à l'encontre des utilisateurs, en particulier ceux qui sont les plus disproportionnellement touchés, y compris les femmes, les personnes non binaires et autres."