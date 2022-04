Guerre Ukraine - Russie : ''l’interdépendance" de la Russie et de l'Occident dans le système alimentaire mondial

Lucía Blasco

BBC News Mundo

il y a 54 minutes

Crédit photo, Getty Images

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis à nu un paysage international marqué par un "nouveau rideau de fer" séparant la Russie de l'Occident qui, selon certains experts, pourrait déclencher une crise alimentaire mondiale.

Mercredi, le directeur de la Banque mondiale, David Malpass, a déclaré dans une interview à la BBC que le monde faisait face à une "catastrophe humanitaire" en raison de la crise alimentaire résultant de cette guerre.

L'économiste américain a averti que l'augmentation record des prix des denrées alimentaires plongera des centaines de millions de personnes dans la pauvreté et une alimentation plus pauvre si le conflit en Europe de l'Est se poursuit.

La Banque mondiale estime une "énorme" augmentation de 37 % des prix des denrées alimentaires, qui touchera principalement les pays les plus pauvres.

S'il est vrai qu'il y a eu d'autres guerres majeures au cours des dernières décennies, aucune autre économie forte n'a jamais été soumise à un ensemble de sanctions aussi punitives que celles que l'Occident a appliquées à la Russie.

Et tous les pays, dans une plus ou moins grande mesure, seront touchés, prédisent les analystes.

"Les guerres provoquent des crises alimentaires. Syrie, Iran, Irak... tous ces pays souffrent de pénuries alimentaires. Mais l'Occident est surtout sensible aux conséquences de cette guerre - celle de la Russie et de l'Ukraine - en raison de l'importance des acteurs impliqués", a déclaré à BBC Mundo Cristiane Derani, avocate environnementale et experte en droit international du Centre pour la gouvernance de l'environnement, de l'énergie et des ressources naturelles de l'Université de Cambridge (C-EENRG), au Royaume-Uni.

Pour comprendre pourquoi, nous devons nous situer dans le système complexe d'interdépendance qui a émergé pendant la guerre froide et qui a fait de la Russie un acteur clé de l'économie mondiale.

Alliances pendant la guerre froide

L'alliance entre l'Occident et la Russie dans la chaîne alimentaire mondiale a émergé avec un accord signé la même année où, pour la première fois, un président américain en exercice s'est rendu officiellement en Chine, grâce à la "diplomatie du ping-pong" de Richard Nixon.

Nous étions en 1972 et le monde était plongé dans une période où la gestion géopolitique tendue entre les États-Unis et l'Union soviétique semblait montrer des signes de relâchement.

"L'ex-URSS et les États-Unis ont signé l'accord céréalier américano-soviétique, qui a marqué le début de ce qui est désormais une forte interdépendance entre les économies occidentales et la Russie dans le système alimentaire mondial", explique Mme Derani.

Dans les années 1970, l'URSS est devenue un grand importateur de céréales. Des années plus tard, elle est devenue exportatrice.

Dans les années 1970, l'URSS est devenue un important importateur de céréales. Des années plus tard, il devient exportateur

L'accord est intervenu après que les Soviétiques ont effectué un achat "secret" de 18 millions de tonnes métriques de blé et de maïs, dont une partie a été vendue à des prix subventionnés par le gouvernement américain.

Cet événement est entré dans l'histoire comme "le grand vol de céréales".

La vente controversée, qui a provoqué des augmentations importantes des prix des denrées alimentaires aux États-Unis, a conduit à l'accord de 1972, en vertu duquel Washington devait donner une autorisation préalable aux achats de céréales de plus de 8 millions de tonnes.

Nous parlons d'une époque où de mauvaises récoltes avaient forcé l'Union soviétique à chercher des céréales à l'étranger, dans l'espoir d'éviter la famine ou une autre crise.

Quelques années plus tard, en 1979, les États-Unis autorisèrent l'URSS "le plus gros achat de céréales de l'histoire" jusqu'alors, selon un rapport du Washington Post.

La somme s'élevait à 25 millions de tonnes métriques de blé et de maïs en 12 mois, soit environ 10 % de la production projetée cette année-là pour les États-Unis.

À l'époque, l'administration Jimmy Carter faisait la promotion de nouvelles initiatives pour lutter contre la hausse des prix des céréales et d'autres denrées alimentaires.

Peu de temps après, il imposerait un embargo sur les ventes de céréales à l'Union soviétique en représailles à l'invasion de l'Afghanistan - et les Soviétiques ont commencé à acheter des céréales au Canada, à l'Argentine et à l'Australie.

Ce fut une décennie de rapprochement économique qui, cependant, ne fut pas sans controverse.

"Dans les années 1970, l'Union soviétique est devenue un important importateur de céréales, faisant craindre qu'elle ne récolte une part indue des bénéfices du commerce Est-Ouest grâce au pouvoir de ses organismes commerciaux appartenant à l'État et en maintenant secrètement leurs intentions d'achat", résume dans un rapport publié dans l' American Journal of Agricultural Economics l'économiste Josef C. Brada, de l'Université d'Arizona (USA).

En 1991, avec l'effondrement de l'ancienne Union soviétique, l'économie de la Russie et de l'Ukraine actuelles se sont effondrées.

Mais, au fil des ans, les deux puissances vont grandir grâce à de nouveaux accords et investissements qui leur permettent d'inverser leur rôle et de passer de gros importateurs à exportateurs nets.

Des relations "mutuellement bénéfiques"

"Jusqu'à l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, l'Union européenne (UE) et la Russie étaient des partenaires commerciaux majeurs pour une grande variété de biens, y compris les produits agroalimentaires", lit-on dans un récent rapport du Parlement européen.

"La Russie était le cinquième plus grand importateur de produits de l'UE en 2020. [...] En outre, la Russie est un exportateur mondial majeur de plusieurs produits de base, dont l'huile de tournesol, le blé et l'orge", ajoute-t-il.

Cette collaboration découle d'un accord bilatéral de partenariat et de coopération (APC) que la Russie a signé avec l'UE en 1997 pour développer des relations économiques mutuellement bénéfiques.

En 2014, nouveau coup de pouce, cette fois centré sur ses anciens voisins soviétiques, après que les négociations pour un nouvel accord UE-Russie, entamées en 2008, aient été suspendues après la crise de Crimée.

A partir de cette année-là, "la Russie a commencé à investir massivement dans l'autosuffisance alimentaire et dans ses relations économiques avec les anciennes républiques soviétiques, qui sont progressivement devenues ses principaux partenaires pour le commerce alimentaire ", ajoute Derani.

Tous ces accords et investissements ont porté leurs fruits.

"Les investisseurs sont venus en Russie et ont réussi à augmenter la productivité à des niveaux record dans la région, avec une meilleure utilisation des ressources et des machines. Le marché et les infrastructures de transport se sont développés. Les échanges de la Russie et de l'Ukraine avec le reste du monde se sont considérablement améliorés", a déclaré Joe Glauber, chercheur principal à l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI, pour son sigle en anglais), explique à BBC Mundo.

"C'est un changement très radical qui s'est produit principalement en seulement deux décennies et qui montre le dynamisme des marchés", explique l'expert, qui a été économiste en chef au département américain de l'Agriculture.

Depuis 1997, les relations politiques et économiques de l'UE avec la Russie reposent sur un accord de coopération bilatérale

Depuis 1997, les relations politiques et économiques de l'UE avec la Russie reposent sur un accord de coopération bilatérale

Au cours des 20 dernières années, la Russie est passée de l'importation de la moitié de sa nourriture à celle d'un exportateur net de produits tels que le blé.

Le pays exporte plus de 35 millions de tonnes de blé par an, étant le principal exportateur de blé au monde.

L'Ukraine se classe au cinquième rang des exportateurs mondiaux de ce grain, après la Russie, les États-Unis, le Canada et la France, selon les chiffres de 2020 de la base de données statistiques sur le commerce des marchandises des Nations Unies (Comtrade).

Certains pays d'Afrique du Nord, en particulier ceux de la Méditerranée orientale, dépendent fortement de la Russie et de l'Ukraine pour leurs approvisionnements en blé.

Ces pays sont déjà à la recherche de nouveaux fournisseurs -comme la France, les Etats-Unis, l'Argentine ou l'Inde- qui pourraient devenir les nouveaux 'greniers du monde'.

"L'UE a apporté quelques modifications à la réglementation pour pouvoir importer des céréales d'Amérique latine, ce qui pourrait avoir des effets positifs dans des pays comme l'Argentine ou le Brésil, qui sont de gros producteurs", ajoute Glauber.

En outre, la Russie est le plus grand exportateur de pétrole vers les marchés mondiaux de l'énergie - ce qui, à son tour, a un effet sur le coût, le transport et le stockage des matières premières - et un important exportateur et importateur de denrées alimentaires, d'engrais et d'autres produits alimentaires.

Selon David Beasley, directeur du Programme alimentaire mondial, la plus grande organisation humanitaire mondiale d'aide alimentaire contre la faim, la Russie et l'Ukraine représentent ensemble "30 % des exportations mondiales de blé , 20 % du maïs mondial et 75 % de l'huile de tournesol [dont l'Ukraine exporte 50 % et la Russie 25 %]".

La question des engrais est également importante car leur manque pourrait aggraver une crise du système alimentaire mondial.

La Russie exporte les trois principaux types d'engrais - azote, phosphore et potassium - note Glauber. Il représente 15 % du commerce mondial des engrais azotés et 17 % des exportations mondiales d'engrais potassiques, selon les données des Nations unies.

La Russie est l'un des plus grands fournisseurs d'engrais au monde.

Avec le Canada et les États-Unis, c'est l'un des plus grands fournisseurs d'engrais pour toute l'Amérique latine.

Sa rareté pourrait avoir des implications mondiales, en particulier dans les pays où l'impact des prix élevés peut réduire considérablement son utilisation et entraîner de mauvaises récoltes, à une époque où les stocks mondiaux sont faibles et les prix mondiaux records.

Prix record

Au fur et à mesure que la guerre progresse, la demande et le prix des produits et des matières premières en provenance de Russie et d'Ukraine continueront d'augmenter. Et avec cela, les préoccupations concernant la sécurité alimentaire, disent les analystes.

Peu de temps après l'invasion russe de l'Ukraine, les prix du blé en Europe ont monté en flèche.

Glauber dit qu'"il est important de comprendre que nous parlons de marchés mondiaux, de sorte que même les pays qui n'importent pas d'Ukraine ou de Russie connaissent une augmentation du prix du blé ou de l'huile de tournesol".

L'expert prévient que "dans les 18 prochains mois, le prix à payer pour les conséquences économiques de cette guerre sera élevé".

"La situation mondiale en termes de production alimentaire va coûter très cher. Les pays vont s'adapter et trouver de nouveaux acheteurs, mais d'ici là, les prix vont continuer d' augmenter", assure l'économiste.

"Il y aura des problèmes à court terme, même si cela ne signifie pas que nous allons manquer de nourriture car l'histoire a montré que la chaîne commerciale mondiale est très résistante. Ce sera aux pays les plus riches d'aider les plus pauvres, qui seront les plus touchés".

Pourtant, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) avait déjà mis en garde contre l'augmentation des prix des denrées alimentaires avant que le conflit n'éclate, et a indiqué qu'en 2021, ils avaient atteint leur maximum en 10 ans.

C'est une tendance qui s'était déjà accentuée avec la hausse de l'inflation et la pandémie.

Les prix des denrées alimentaires dans le monde ont grimpé en flèche en février 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le double visage des sanctions

Dans ce contexte de prix élevés et de stocks de plus en plus réduits de produits alimentaires comme le blé, l'imposition de sanctions économiques à la Russie prend une dimension alarmante pour certains spécialistes.

"Les sanctions sont encadrées selon le droit international, mais si elles conduisent à l'insécurité alimentaire et même à la faim dans le monde, elles seraient contraires aux droits de l'homme et pourraient donc être considérées comme illégales ", prévient Derani.

"Toutes les sanctions économiques contre la Russie ne sont pas susceptibles de conduire à l'insécurité alimentaire. Mais les sanctions financières et commerciales qui affectent la production et la consommation tout au long de la chaîne alimentaire mondiale vont gravement nuire à l'équilibre déjà fragile.

"Il est important d'établir un lien entre les sanctions, le droit humanitaire et les droits de l'homme. Jusqu'où peut-on aller avec ces sanctions ? Elles peuvent causer plus de dégâts que la guerre elle-même car ses effets détruisent les attentes présentes et futures de générations entières.

"Nous devons regarder l'histoire récente. Les sanctions économiques n'ont jamais mis fin à une guerre. Ce qu'elles ont fait, c'est appauvrir les peuples et les États. La guerre doit se terminer par la diplomatie."

Gauber est d'accord sur l' équilibre complexe de la situation .

"Les sanctions sont complexes car, au niveau stratégique, il n'est pas opportun de laisser de nombreuses échappatoires pour que les pays ne puissent pas trouver de raccourcis et ainsi réduire leur impact. Mais, d'un autre côté, elles ne doivent pas entraîner de conséquences non intentionnelles, comme par exemple, que les pays ne peuvent pas exporter quelque chose d'aussi fondamental que de la nourriture", explique l'économiste.