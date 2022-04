Relations amoureuses : les contraires ne s’attirent pas vraiment

Les gens vivent depuis longtemps avec le dicton selon lequel "les contraires s'attirent".

On dit que l'introverti tombera amoureux de l'extraverti, ou le mauvais garçon de la meilleure élève. C'est une croyance ancrée dans la culture populaire depuis longtemps.

Alors que pour beaucoup, c'est une vérité qu'ils acceptent volontiers, et donnent même des exemples tirés de leur propre vie, divers chercheurs ont démystifié l'idée au fil des ans.

"Les études sont assez claires : ce n'est pas vraiment vrai", déclare le psychologue clinicien Ramani Durvasula, spécialiste des relations toxiques.

En fait, plusieurs études ont montré que les amis et les partenaires amoureux ont tendance à partager des croyances, des valeurs et des passe-temps fondamentaux. Que les gens ont tendance à être attirés ou à faire confiance à ceux qui ont des caractéristiques physiques similaires. Et certaines études suggèrent que les gens gravitent autour d'autres personnes ayant des personnalités similaires.

Crédit photo, Reuters Légende image, Il est prouvé que nous préférons les personnes qui pensent de la même façon que nous.

Il existe également des preuves suggérant que les contraires se repoussent, en particulier autour des points de vue et des valeurs .

Et dans un climat social, politique et culturel de plus en plus divisé dans le monde, nous sommes peut-être encore moins susceptibles de tomber amoureux de quelqu'un qui pense très différemment de nous.

Des facteurs tels que les médias sociaux signifient qu'il devient beaucoup plus facile pour les gens de sortir avec d'autres personnes partageant les mêmes idées, ce qui rend l'idée que "les contraires s'attirent" plus obsolète que jamais.

Face à face

Il est difficile de déterminer exactement d'où vient le dicton "les contraires s'attirent", mais le sociologue américain Robert F. Winch l'a suggéré dans un article de 1954 de l'American Sociological Review.

Ses recherches se sont concentrées sur les 'besoins complémentaires dans la sélection des partenaires' - l'idée que les gens recherchaient ceux qui avaient certaines qualités qui leur manquaient (comme l'introverti choisissant l'extraverti, peut-être comme un moyen pour l'introverti de bénéficier de l'influence de l'extraverti).

Cependant, immédiatement après les recherches de Winch, d'autres scientifiques ont commencé à tirer des conclusions différentes.

Moins d'une décennie plus tard, un autre chercheur américain en psychologie sociale, Donn Byrne, a contesté l'hypothèse, affirmant qu'"un étranger connu pour avoir des attitudes similaires sur le sujet est mieux aimé qu'un étranger avec des attitudes différentes".

"Ce fut le début", explique Angela Bahn, professeur de psychologie au Wellesley College, aux États-Unis. "Depuis lors, il y a eu des preuves très solides et largement répandues de l'attraction par la similitude."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tener una pareja actual que se parezca a un ex puede facilitar los procesos de vinculación.

Bahn l'a identifié dans sa propre étude de 2017, dans laquelle des chercheurs ont rencontré des couples dans des espaces publics américains. Ils ont constaté que la similarité entre les paires était statistiquement significative dans "86 % des variables mesurées", y compris les attitudes, les valeurs, les activités récréatives et la consommation de substances .

Plus précisément, les amis et les partenaires amoureux s'entendaient sur les attitudes à l'égard du mariage homosexuel, de l'avortement, du rôle du gouvernement dans la vie des citoyens et de l'importance de la religion.

Pourtant, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les opposés peuvent sembler s'attirer, comme des différences superficielles qui font que les gens semblent plus opposés qu'ils ne le sont réellement.

Un "comptable carré" et un "artiste décomplexé", par exemple, peuvent sembler être un couple antithétique, suggère Durvasula, mais "leurs valeurs, que ce soit autour de la famille ou de l'idéologie politique", sont susceptibles d' être similaires .

Personnalités

Fait intéressant, la personnalité reste un domaine où les conclusions sont moins simples.

Dans l'étude de Bahn, par exemple, les couples ont montré des "niveaux inférieurs de similitude" dans la personnalité, en particulier dans ce que l'on appelle les "cinq grands" : ouverture, conscience, extraversion, amabilité et névrosisme.

Bahn explique que, par exemple, "deux personnes qui sont très dominantes ne vont pas bien travailler ensemble, c'est donc le domaine où la complémentarité, qui peut être considérée comme" les contraires s'attirent ", est beaucoup plus courante".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les gens sont attirés par ceux avec qui ils partagent des valeurs.

Mais une autre étude réalisée en 2017 par Youyou Wu, professeur de psychologie sociale à l'University College de Londres, a abouti à des conclusions différentes.

En examinant les profils Facebook d'environ 1 000 couples et 50 000 paires d'amis, Wu et ses collègues ont montré qu '"il existe une similitude plus forte que celle trouvée auparavant … pour les cinq traits de personnalité" entre les paires - une indication Plus que les opposés peuvent ne pas s'attirer.

Les applications de rencontres

Cela ne veut pas dire que les personnes ayant des opinions et des valeurs polarisées ne réussissent pas ensemble.

Cela arrive, bien sûr, et il peut y avoir des avantages à être en désaccord, voire à une opposition fondamentale dans les couples.

Ipek Kucuk, 29 ans, basée à Paris, experte en rencontres et tendances sur l'application de rencontres Happn, dit qu'elle a récemment mis fin a une relation avec une personne avec qui elle "était d'accord sur tout" à quelqu'un qui a des perspectives alternatives sur des sujets brûlants comme la vaccination et la religion.

"Avant de rompre avec mon ex, je ne savais pas à quel point je m'ennuyais", déclare Kucuk. "Bien que ce fut une montagne russe de conversations avec mon partenaire actuel, parce qu'il m'a époustouflé avec certaines de ses opinions, cela m'a vraiment fait grandir… élargi mes perspectives. J'apprécie vraiment cela."

Cependant, Kucuk dit qu'elle a certaines croyances qu'elle devrait partager avec son partenaire, comme le féminisme et le soutien aux droits LGBTQ. Et beaucoup d'autres semblent avoir la même préférence.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les algorithmes des applications de rencontre réussissent à faire correspondre des personnes ayant des goûts similaires.

Aujourd'hui, le partage d'opinions politiques est essentiel pour que les couples se lient.

Dans un exemple, les mentions de "Black Lives Matter" (BLM) ont été multipliées par 55 en 2020 sur l'application de rencontres Tinder, indiquant que les gens n'étaient pas disposés à s'engager avec des partenaires qui ne partageaient pas leurs convictions fondamentales.

Après qu'OkCupid ait lancé un badge que les utilisateurs pouvaient mettre sur leurs profils pour montrer leur soutien à BLM, les utilisateurs qui incluaient le badge étaient deux fois plus susceptibles de correspondre à d'autres utilisateurs qui l'avaient, a dit un représentant d'OkCupid.

L'énorme influence culturelle des réseaux sociaux et de leurs algorithmes, qui relient les personnes ayant des croyances similaires, peut pousser les gens encore plus vers ceux qui partagent les mêmes opinions et attitudes.

Comme l'explique Wu, plusieurs applications de rencontres recommandent des personnes sur leurs réseaux sociaux, ou sur la base de likes Facebook partagés ou d'abonnés Twitter.

"Il est facile de se connecter avec des personnes avec lesquelles vous êtes d'accord sur Internet", explique Bahn. "Les algorithmes sur les plateformes de réseaux sociaux nous montrent des choses avec lesquelles ils pensent que nous serons déjà d'accord."

Les services de rencontres en ligne semblent l'accepter : c'est une fonctionnalité, pas un bug.

Selon le porte-parole d'OkCupid, leur application est connue "pour aider les gens à se connecter sur des questions sociales et politiques" grâce à son algorithme.

Maintenant, les réseaux et les sites en ligne que beaucoup d'entre nous utilisent pour trouver des amis, des rendez-vous et, finalement, l'amour, nous poussent vers des personnes qui semblent penser de la même manière que nous .

Ce n'est pas si mal : la grande quantité de données montrant le pourcentage élevé de couples partageant des opinions et des valeurs suggère que c'est un bon indicateur d'une relation à long terme.

Mais il y a aussi des inconvénients : si nous ne sortons qu'avec des personnes partageant les mêmes idées, nous sommes moins susceptibles d'avoir le genre de conversations que Kucuk aime avec son partenaire, comme des discussions qui remettent en question nos hypothèses et peut-être même nous ouvrent les yeux sur des points de vue différents sur le monde.monde.