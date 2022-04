Relations sociales : pourquoi nous jugeons rapidement certaines personnes comme étant "ennuyeuses"

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Imaginez que vous êtes à une fête et que votre ami vous invite à rencontrer sa cousine Barbara. Votre ami se présente avec quelques faits : Barbara vit dans une petite ville et travaille comme analyste de données pour une agence d'assurance.

Son passe-temps favori est de regarder la télévision. Vous vous surprenez à gémir à la seule idée de cette rencontre - et cette réaction en dit peut-être autant sur vous que sur les analystes de données qui apprécient un peu de télé-poubelle.

Selon des recherches récentes, les gens ont de nombreuses idées préconçues sur les caractéristiques d'un ennui stéréotypé. Comme d'autres types de stéréotypes, ces préjugés peuvent ne pas être objectivement vrais, mais ils ont des conséquences extrêmement négatives.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Les gens jugent sévèrement ceux qui correspondent aux stéréotypes "ennuyeux", les considérant comme moins compétents et moins chaleureux que la personne moyenne, et les évitant injustement dans les interactions sociales - avant même qu'ils n'aient ouvert la bouche.

"Ils sont marginalisés", explique Wijnand van Tilburg, psychologue social expérimental à l'université d'Essex, au Royaume-Uni, qui a dirigé cette récente étude.

De tels résultats pourraient nous amener à reconsidérer nos hypothèses avant de rencontrer une Barbara lors d'une réunion sociale.

Si vous vous lancez dans une rencontre avec des attentes indûment négatives, vous risquez de passer à côté d'une conversation potentiellement agréable, alors qu'un esprit plus ouvert pourrait permettre à une amitié naissante de s'épanouir.

La recherche peut également offrir quelques conseils pour faire vous-même une meilleure première impression.

Une recherche choquante

Les recherches de M. Van Tilburg s'appuient sur plus de deux décennies d'intérêt scientifique pour l'expérience de l'ennui. Ces recherches ont montré qu'il s'agit de l'une de nos émotions les plus atroces, avec une influence étonnamment profonde sur notre comportement.

En 2014, par exemple, des chercheurs de l'université de Virginie à Charlottesville ont demandé à des participants de passer 15 minutes dans une pièce chichement meublée.

Les participants n'avaient ni leur téléphone portable, ni leur ordinateur, ni aucun support de lecture - mais il y avait un appareil qui délivrait un petit choc électrique en appuyant sur un bouton.

Malgré la douleur évidente que cela entraîne, 18 des 42 participants ont décidé de le faire au moins une fois pour rompre leur ennui. Il semble que toute stimulation, même l'inconfort physique délibéré, soit préférable à l'absence totale de contact avec leur environnement.

Vous vous demandez peut-être si cette réaction était propre à la configuration de l'expérience, mais elle a été reproduite dans d'autres situations.

Dans une étude ultérieure, les participants ont été forcés de regarder un film ennuyeux qui passait en boucle la même scène de 85 secondes pendant une heure.

Lorsqu'ils en ont eu l'occasion, de nombreux participants ont choisi de jouer avec un appareil qui émettait une décharge électrique désagréable.

De tels comportements peuvent sembler bizarres. Mais, selon James Danckert, professeur de neurosciences cognitives à l'université de Waterloo au Canada, ces études montrent à quel point l'ennui peut nous pousser à rechercher de nouvelles stimulations, ce qui peut avoir d'énormes avantages dans la vie quotidienne.

Selon lui, lorsque nous naviguons dans le monde, nous devons constamment choisir entre exploiter la situation existante et explorer d'autres possibilités.

Après avoir exécuté le même comportement pendant trop longtemps sans récompense adéquate, l'ennui nous oblige à changer de sillon, plutôt que de rester coincé dans une ornière.

Les recherches de Danckert montrent que le sentiment d'ennui est particulièrement angoissant lorsqu'on nous rappelle consciemment les autres sources potentielles de stimulation que nous pourrions explorer.

Les gens ont beaucoup plus de mal à rester assis dans une pièce à ne rien faire s'ils peuvent voir un puzzle inachevé ou une table avec des Lego qu'ils ne sont pas autorisés à toucher, par exemple.

Cela peut expliquer pourquoi il est si insupportable d'être coincé avec une personne ennuyeuse lors d'une fête, alors que nous pouvons entendre toutes les autres conversations passionnées autour de nous.

Alors que nous sommes obligés d'écouter les moindres détails du travail de notre nouvelle connaissance, nous ratons l'occasion d'établir un lien social plus profond avec quelqu'un qui correspondrait bien mieux à notre personnalité. En termes psychologiques, nous prenons conscience de tous les "coûts d'opportunité" qui ont découlé de la conversation.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Nous nous sommes tous retrouvés à côté de quelqu'un que nous ne trouvions pas particulièrement intéressant, sachant que nous manquions de meilleures conversations ailleurs

L'ennui stéréotypé

Étant donné les affres de l'ennui, il est naturel que nous souhaitions éviter ces interactions peu gratifiantes. Malheureusement, les humains ont une fâcheuse tendance à préjuger injustement des personnes sur la base d'informations incomplètes.

Cela signifie que nous décidons souvent que quelqu'un va être ennuyeux avant même qu'il ait eu la chance de susciter notre intérêt.

Dans une série d'études publiées au début de l'année, M. Van Tilburg a entrepris d'identifier les caractéristiques stéréotypées qui déclenchent cette réaction - des résultats qui pourraient nous faire réfléchir chaque fois que nous nous surprenons à porter un jugement rapide sur la personnalité d'une personne.

En collaboration avec Eric Igou de l'université de Limerick et Mehr Panjwani de la London School of Economics and Politics, M. Van Tilburg a d'abord demandé à un groupe de 115 résidents américains de décrire les qualités les plus typiques qu'ils associaient aux personnes ennuyeuses.

À partir de ces premières réponses, l'équipe a créé des listes de 45 caractéristiques personnelles, 28 professions et 19 passe-temps.

Les chercheurs ont ensuite demandé à un autre groupe de plus de 300 personnes de noter chacune de ces caractéristiques sur une échelle de un (pas du tout ennuyeux) à sept (extrêmement ennuyeux).

Ces résultats étaient, en soi, très révélateurs. Selon les participants de Van Tilburg, les travailleurs chargés de la saisie des données, les comptables et les agents des impôts étaient considérés comme les professionnels les plus ennuyeux.

Parmi les passe-temps considérés comme ennuyeux, citons aller à l'église, regarder la télévision et dormir. En ce qui concerne la personnalité, les personnes ennuyeuses sont considérées comme fermées d'esprit, ayant un éventail étroit d'intérêts, n'ayant pas le sens de l'humour et n'ayant pas d'opinion tranchée sur quelque sujet que ce soit.

Ils étaient également considérés comme des râleurs trop négatifs, se plaignant de tous les problèmes.

L'équipe a ensuite voulu comprendre les conséquences de ces stéréotypes, notamment leur potentiel d'isolement social. Pour ce faire, ils ont créé une série de vignettes basées sur les caractéristiques étudiées dans les études précédentes.

L'une d'entre elles décrivait "Brian", par exemple, qui travaillait à la saisie de données dans une société de comptabilité et dont le principal passe-temps était de regarder la télévision - un portrait qui correspondait parfaitement au stéréotype ennuyeux.

Ce portrait contrastait avec celui de "Paul", un artiste d'un journal local qui aimait courir, jardiner et lire, dont la combinaison de détails personnels était généralement considérée comme beaucoup moins ennuyeuse.

L'équipe a ensuite demandé aux participants dans quelle mesure ils pensaient apprécier chaque personnage et s'ils essaieraient activement d'éviter de les rencontrer ou de leur parler. Les participants ont même été invités à dire combien d'argent il faudrait leur verser pour passer une semaine de leur vie avec cette personne.

Comme on pouvait s'y attendre, les personnages fictifs qui répondaient aux critères du stéréotype ennuyeux n'ont pas été traités avec bienveillance. En général, les gens étaient beaucoup moins enclins à vouloir rencontrer Brian que Paul.

Et pour supporter cet ennui pendant des périodes prolongées, les participants ont déclaré avoir besoin de près de trois fois plus d'argent. "Ils cherchaient vraiment à être dédommagés pour avoir traîné avec ces personnes, ce qui suggère qu'il y a une sorte de coût psychologique à cela", explique M. Van Tilburg.

Si vous considérez les études montrant que les gens préfèrent souffrir plutôt que de s'ennuyer, il est logique que vous ayez besoin d'une récompense pour compenser l'inconfort et toutes les autres expériences, plus excitantes, que vous pourriez manquer.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un simple passe-temps comme le jardinage a fait de "Paul" une meilleure compagnie que "Brian"

Nous pourrions tous apprendre de ces recherches. Votre idée préconçue selon laquelle les personnes exerçant certaines professions ou ayant certains loisirs sont intrinsèquement ennuyeuses pourrait vous empêcher de nouer des liens profonds et significatifs.

(Et si vous êtes sur la scène des rencontres, vos idées préconçues négatives peuvent vous empêcher de rencontrer l'amour potentiel de votre vie). En étant simplement un peu plus ouvert d'esprit, vous pourriez trouver de l'intérêt et de l'amitié là où vous vous y attendiez le moins.

Les recherches de M. Van Tilburg sont encore pires si vous cochez vous-même certaines de ces cases. Heureusement, il a quelques conseils qui pourraient aider les Brians du monde entier à éviter un jugement peu amical.

Le premier est d'examiner si vous pouvez recadrer votre description de poste. L'analyse des données peut, à première vue, être considérée comme une profession ennuyeuse, mais peut-être contribuez-vous à une entreprise plus importante, comme la recherche scientifique.

En général, les scientifiques sont considérés comme beaucoup moins ennuyeux que les travailleurs de l'informatique. Mettre l'accent sur l'élément scientifique de votre travail pourrait donc aider à contourner les préjugés des gens.

Si cela n'est pas possible, vous pouvez parler de votre vie privée. Rappelez-vous que les personnes ennuyeuses, en général, étaient considérées comme des personnes fermées d'esprit ayant peu de passions.

Presque tout le monde aime la télévision, après tout, et si vous en faites votre seul passe-temps, vous allez inévitablement paraître fade. Mais quelles sont vos obsessions plus personnelles ?

Des choses comme le jardinage, la rédaction d'un journal, la pêche et le tricot sont toutes perçues de manière relativement positive. Et plus vous donnez d'exemples, plus vous avez de chances de trouver un terrain d'entente avec votre interlocuteur. "Je pense qu'il est important de présenter l'éventail des activités", déclare M. Van Tilburg.

Enfin, vous pouvez étudier l'art de la conversation. Des choses comme votre travail ou vos passe-temps n'auront que peu d'importance si vous ne parvenez pas à créer un dialogue significatif. "Les personnes ennuyeuses parlent beaucoup, mais elles n'ont pas grand-chose à dire", affirme M. Van Tilburg.

N'hésitez pas à exprimer vos propres opinions, mais veillez à donner à l'autre personne de nombreuses occasions d'exprimer les siennes également - et assurez-vous de poser beaucoup de questions qui amènent l'autre personne à sortir d'elle-même.

Avec le temps, votre nouvelle connaissance oubliera peut-être toutes ses idées préconçues.

Si rien de tout cela ne fonctionne, ne le prenez pas trop à cœur. Van Tilburg souligne que les gens sont beaucoup plus susceptibles d'appliquer des stéréotypes négatifs aux autres lorsqu'ils se sentent menacés.

En vous jugeant injustement pour votre travail ou vos loisirs, quelqu'un ne fait peut-être que dissimuler ses insécurités. L'ennui, comme la beauté, est dans l'esprit de celui qui regarde.