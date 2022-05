Exercice physique : le "miroir de fitness intelligent" qui promet d'améliorer nos séances d'entraînement

Kitti Palmai et Will Smale

Journalistes d'affaires

il y a 35 minutes

Crédit photo, iFit Légende image, Un homme fait de l'exercice avec un miroir de fitness intelligent

Pour la plupart des gens, y compris les plus adeptes de la vie en forme, l'idée de se regarder dans le miroir pendant l'exercice n'est pas l'une des plus invitantes.

Nous ne sommes pas vraiment séduisants lorsque nous sommes en sueur après une course sur le tapis de course ou lorsque nous faisons des grimaces pour soulever des poids.

Mais, comme le savent tous les adeptes des salles de sport, il y a toujours ceux qui aiment admirer leur reflet dans les immenses miroirs cloués aux murs.

Ces adeptes de la minceur seront probablement les plus intrigués par la dernière tendance dans le monde de l'exercice à domicile : les miroirs de fitness intelligents.

Il s'agit de miroirs verticaux mesurant 180 centimètres ou plus qui contiennent un ordinateur, se connectent à l'internet et font également office d'écran pour diffuser des vidéos.

L'idée est de se connecter avec un coach en ligne, qui apparaît sur le miroir/écran à côté de votre reflet.

Dans les appareils les plus avancés, le miroir est équipé de caméras et de haut-parleurs, de sorte que l'entraîneur personnel peut observer vos mouvements et suggérer des ajustements et des changements.

Les utilisateurs ont le choix entre des cours individuels en direct ou des cours collectifs, avec des exercices variés comme l'haltérophilie, les pilates, le cardio et le yoga.

Dans les miroirs les plus simples, la vidéo et le son ne sont qu'unidirectionnels - vous pouvez voir et entendre le formateur, mais pas l'inverse. Les cours ne se déroulent généralement pas en direct, mais vous avez accès à une bibliothèque de vidéos d'exercices enregistrés.

Crédit photo, iFit Légende image, Les miroirs de fitness intelligents vous permettent de voir votre reflet et votre entraîneur

Les pièces, qu'il s'agisse du modèle le plus simple ou du plus perfectionné, se vendent généralement au moins 1 255 dollars. Les utilisateurs doivent toujours payer un abonnement mensuel pour accéder aux services vidéo.

Les miroirs, qui sont dotés d'écrans tactiles, sont aussi généralement équipés de multiples capteurs, reliés à une intelligence artificielle qui peut fournir un retour d'information sur vos mouvements et suggérer des améliorations.

Le premier miroir de ce type à être vendu au Royaume-Uni était le Vaha. Fabriqué par la société allemande du même nom, il est arrivé sur le marché l'année dernière. Les marques concurrentes sont Tonal, Mirror, NordicTrack, Portl et ProForm.

Vaha décrit son miroir comme une pièce qui offre "des séances personnalisées complètes et immersives pour la santé du corps, de l'esprit et de la nutrition".

Mais y a-t-il un réel avantage à pouvoir se regarder s'entraîner ?

Crédit photo, Care OS Légende image, Il existe également des miroirs de santé intelligents qui utilisent des capteurs pour contrôler la peau

Colleen Logan, vice-présidente des relations publiques chez iFit, propriétaire américain de Nordic Track et ProForm, affirme que le fait de se voir dans le miroir permet à l'utilisateur "d'ajuster sa forme [ou sa position], afin de tirer le meilleur parti des exercices de musculation et de minimiser les erreurs qui peuvent entraîner des blessures".

Inquiétudes

Anthony Papathomas, psychologue spécialisé dans le sport et la condition physique à l'université de Loughborough, estime que cet argument est valable, mais admet avoir quelques inquiétudes.

"D'un point de vue psychologique, faire de l'exercice devant son reflet peut fournir un feedback important, par exemple sur la technique de course ou la forme d'haltérophilie", dit-il.

"Il peut également faire appel aux motivations esthétiques des gens pour l'exercice - vous pouvez voir les muscles en action et cela peut être gratifiant."

"Ce qui me préoccupe, c'est de savoir comment les personnes qui ne sont pas sûres de leur image corporelle se sentent par rapport à cela", ajoute-t-il. "Cela peut être un problème pour ceux qui sont novices en matière d'exercice et qui cherchent à changer de mode de vie.

"Même parmi les personnes qui font régulièrement de l'exercice, nous savons que beaucoup d'entre elles souffrent de dysmorphie corporelle ou de troubles de l'alimentation et, pour elles, le fait de voir un reflet pendant l'exercice peut être inquiétant."

Un deuxième modèle de miroirs high-tech fait également son entrée sur le marché : les miroirs de bien-être intelligents. Il s'agit de miroirs qui utilisent des capteurs et une intelligence artificielle pour évaluer la peau et la santé sous-jacente d'un utilisateur.

La société française Care OS fabrique deux produits de ce type, conçus pour remplacer les miroirs de salle de bains traditionnels.

Ces pièces utilisent une caméra et des capteurs de lumière infrarouge et ultraviolette pour analyser la peau et la température d'une personne, puis suggérer une série de soins. L'utilisateur peut également accéder à des tutoriels de soins de la peau disponibles sur abonnement.

Violaine Monmarche, cofondatrice de Care OS, explique que le miroir fonctionne avec le contrôle du mouvement et de la voix.

Crédit photo, Care OS Légende image, Deux femmes expérimentent la technologie de détection de mouvement de Care OS

"La salle de bains est un endroit où les gens se mouillent généralement les mains ou se mettent de la crème partout, donc le miroir ne fonctionne pas par le toucher - il faut juste faire un geste devant lui", dit-elle.

Anoob Pakkar-Hull, médecin spécialiste de l'esthétique et de la beauté et consultant à l'hôpital spécialisé de Harley Street à Londres, affirme que cette nouvelle technologie a "rendu réelle la célèbre phrase "miroir, miroir, mien, y a-t-il quelqu'un de plus beau que moi ?".

Il ajoute : "Les progrès réalisés en matière d'intelligence artificielle, de réalité augmentée et de reconnaissance faciale apportent une pléthore d'opportunités dont nous devrions tirer parti pour donner aux gens la possibilité d'évaluer et de gérer leur santé à domicile."

Cependant, M. Pakkar-Hull dit qu'il a encore des inquiétudes quant à la précision et au manque d'interaction tactile. "Certains problèmes médicaux nécessitent une palpation [toucher] pour que l'affection soit correctement diagnostiquée".

Crédit photo, Anoob Pakkar-Hull Légende image, Le docteur Anoob Pakkar-Hull dit qu'il n'est pas certain de la précision des miroirs intelligents

Le Dr Elena Touroni, consultante et psychologue, s'inquiète également des miroirs intelligents destinés au fitness et au bien-être.

"Pour quelqu'un qui est déjà concentré sur la perfection et qui perçoit peut-être déjà beaucoup de "défauts" dans son corps, ces miroirs peuvent finir par amplifier ce genre de difficultés psychologiques", dit-elle.

Le psychologue Lee Chambers convient qu'il existe un risque que les gens deviennent obsédés par le "travail sur la perfection". Toutefois, il ajoute que les miroirs intelligents "ont la capacité de renforcer les choix de santé et d'encourager les comportements de santé".