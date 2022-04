Traitement de la dépression par des hallucinogènes : "j'ai ressenti plus de joie que je ne l'aurais cru possible"

il y a une heure

En d'autres termes, selon les règles actuelles, ce type de médicament ne peut être utilisé à des fins médicales. Mais cette expérience, qui a examiné le cerveau des participants après un traitement aux substances psychédéliques, a dressé un tableau physique extraordinaire de l'effet et de l'expérience de la psilocybine. Les scanners cérébraux ont montré une "plus grande connectivité" entre les différentes régions du cerveau.

Les chercheurs affirment que leurs résultats révèlent comment les hallucinogènes permettent à une personne déprimée de "sortir de l'ornière de la pensée négative" - que la psilocybine "réintègre" un cerveau déprimé, le rendant plus fluide, plus souple et plus connecté.