Guerre Ukraine - Russie : pourquoi la Russie affirme qu'il existe un risque "sérieux" de 3ème guerre mondiale

il y a 16 minutes

Dans une interview télévisée accordée à la chaîne russe Channel One lundi (25/4), M. Lavrov accuse les pays de l'alliance militaire de l'OTAN de promouvoir une guerre "par procuration" en Ukraine en offrant des armes et de l'aide aux Ukrainiens. Selon le ministre russe, cela "jette encore plus d'huile sur le feu" - et affirme que tout doit être fait pour éviter une troisième guerre mondiale.