Journée internationale des travailleurs : les migrants qui luttent contre les abus des travailleurs domestiques

Par Swaminathan Natarajan

BBC World Service

il y a 33 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des millions de travailleurs migrants n'ont aucune protection juridique ni sécurité de l'emploi

Des millions de personnes dans le monde entier célèbrent la Journée internationale des travailleurs, une occasion de réfléchir aux progrès réalisés au cours des deux derniers siècles, qui ont permis d'améliorer les salaires et les conditions de travail.

Mais il existe encore de nombreux travailleurs dont les droits ne sont pas respectés.

Une région fréquemment critiquée pour son traitement des travailleurs migrants est le Moyen-Orient, où 23 millions d'étrangers (principalement originaires d'Asie et d'Afrique) travaillaient en 2017, selon l'Organisation internationale du travail.

Le travail qu'ils effectuent est essentiel pour les économies de leurs pays d'origine - ils ont renvoyé 540 milliards de dollars en 2020 selon la Banque mondiale, soit plus que l'aide au développement et les investissements directs étrangers reçus par tous les pays à revenu faible ou intermédiaire réunis.

Mais il existe de nombreuses histoires de souffrance et d'exploitation parmi les travailleurs qui ne bénéficient pas d'un salaire minimum, d'une protection de l'emploi ou d'une couverture médicale, et qui ne peuvent pas adhérer à un syndicat.

La BBC s'est entretenue avec trois travailleurs qui ont fondé leur propre organisation pour aider les victimes et mettre fin aux abus.

"C'est comme aller en prison sans commettre de crime" : Banchi Yimer, un Éthiopien qui a travaillé au Liban

"Être un travailleur domestique sous le système de la kafala, c'est comme aller en prison sans avoir commis aucun crime", déclare Banchi Yimer, qui a passé sept ans au Liban en tant que travailleur migrant, parfois sans papiers.

Crédit photo, Banchi Yimer Légende image, Banchi Yimer (avec le micro) a commencé à lutter pour les droits au Liban suite à son expérience en tant que travailleuse domestique

"J'ai été engagée pour travailler dans une maison, mais on m'a demandé de cuisiner et de nettoyer dans les maisons de leurs proches et dans leurs maisons de vacances", raconte l'Éthiopienne à la BBC.

Elle travaillait souvent 18 heures par jour. Elle devait repousser les avances sexuelles et vivre sans installations de base.

"Je ne pouvais pas utiliser le chauffage en hiver ou l'air conditionné en été. Je n'avais même pas assez d'eau propre pour me laver", dit-elle.

"C'était une véritable catastrophe. Je me suis enfuie de la maison, laissant mes documents à mes employeurs."

Banchi savait que pour échapper au cycle de l'exploitation, elle devait améliorer ses compétences professionnelles, et a commencé à prendre des cours d'anglais.

Crédit photo, Banchi Yimer Légende image, "Je n'ai rencontré aucun cas où un parrain a été arrêté, même pour des infractions graves comme le viol de travailleurs migrants", déclare Banchi Yimer

Elle y a rencontré de nombreux travailleurs comme elle, et a immédiatement pensé à les organiser. Elle a lancé son organisation, Egna Legna Besidet ou "migrants dans un pays étranger", en 2017.

"Nous voulons créer un espace sûr pour que les femmes puissent parler de toutes les questions qui les préoccupent", explique-t-elle.

Au départ, environ 70 femmes ont rejoint Egna Legna et ont payé entre 5 et 10 dollars (3 115 et 6 233 FCFA) par mois. Banchi explique que certaines payaient la majeure partie de leur salaire, comme elle. Les membres vendaient du café, de la nourriture, des épices et organisaient des événements culturels pour récolter des fonds.

"Nous utilisions l'argent pour rapatrier en Éthiopie des femmes victimes d'abus sexuels. Pour renvoyer une femme, il fallait compter 300 à 400 dollars (187 027 à 249 431 FCFA) pour le billet."

Crédit photo, Egna Legna Besidet Légende image, Banchi Yimer : "nous voulons créer un espace sûr pour que les femmes puissent parler de tous les sujets qui les concernent"

En 2018, l'ONG de Banchi a renvoyé 25 femmes, dont une qui avait subi de graves brûlures. En 2019, elle a déménagé au Canada, ce qui a contribué à donner de l'ampleur à leur action.

"J'ai pu collecter plus de 350 000 dollars (218 284 200 FCFA) au Canada, dit-elle, ce qui a aidé plus de 700 travailleurs éthiopiens et non éthiopiens à rentrer chez eux."

Banchi est frustrée par le manque de sanctions légales contre les employeurs abusifs.

"La plupart des ambassades africaines ne se soucient pas de leurs travailleurs. Même lorsque nous nous plaignons, elles ne nous aident pas. Quand nous nous plaignons à la police, parfois ils renvoient même la femme chez son parrain."

Elle ajoute que peu de policiers donnent même un avertissement à l'employeur, ce qui pourrait dissuader de futurs abus.

"Je n'ai rencontré aucun cas où un parrain a été arrêté, même pas pour des infractions graves comme le viol de travailleurs migrants", dit-elle.

"J'ai été emprisonnée pour m'être défendue contre le harcèlement sexuel" : Ann Abunda, employée de maison philippine au Koweït

Comme de nombreux Philippins, Ann a demandé l'aide d'un agent après avoir obtenu son diplôme en 2000. En l'espace de trois semaines, elle était au Koweït, où elle effectuait toutes sortes de tâches ménagères : cuisine, nettoyage, lessive, plomberie, réparation des lumières.

Crédit photo, Sandigan Kuwait Légende image, Ann Abunda a créé une ONG pour aider les travailleurs migrants au Koweït

On lui avait promis 450 dollars (280 691 FCFA) par mois, mais elle n'en a reçu que 200 (124 751). En tant qu'employée de maison, elle logeait au domicile de son employeur.

"Ils me donnaient les restes de nourriture, ce qui n'était pas suffisant. J'ai commencé à voler de la nourriture. Quand ils m'ont confrontée, j'ai dit qu'ils devraient avoir honte de ne pas me nourrir correctement", raconte-t-elle à la BBC.

C'était la première d'une longue série de confrontations - Ann a même été battue pour avoir utilisé un téléphone portable. Elle a demandé à son agent de lui trouver un nouveau lieu de travail, mais elle n'a pas trouvé mieux.

"Cette fois, mon employeur a essayé de me harceler sexuellement. Je l'ai frappé avec une bouteille de boisson gazeuse et le sang a commencé à suinter", raconte-t-elle.

Cela lui a valu deux mois d'emprisonnement. Après sa libération, elle a refusé de reprendre le travail de domestique et a trouvé un emploi de vendeuse.

En 2008, elle a rencontré de nombreux travailleurs domestiques philippins lors d'événements communautaires et a commencé à entendre leurs histoires d'abus, voire de viols.

Crédit photo, Sandigan Kuwait Légende image, L'organisation d'Ann, Sandigan, aide les travailleurs domestiques à acquérir de nouvelles compétences

"J'ai compilé leurs histoires et les ai données à notre ambassade, mais rien ne s'est passé", dit-elle.

La crise économique mondiale a durement touché les travailleurs migrants en 2010. Les fonctionnaires passaient les rues au peigne fin pour rassembler et expulser les sans-papiers.

Dans de nombreux pays du Moyen-Orient, l'emploi est traditionnellement lié à un employeur particulier. Dans le cadre de la Kafala ou du système de parrainage, un employeur peut conserver le passeport d'un travailleur.

Si le travailleur quitte son emploi sans son consentement, il ne peut plus travailler légalement. Cette pratique est très controversée et certains pays ont réformé le système pour le rendre plus souple.

"Certaines femmes ont même été violées pendant cette période. Comme elles n'avaient pas de statut légal, elles ne pouvaient pas se plaindre ou demander de l'aide", se souvient Ann.

L'ambassade des Philippines a dit à Ann qu'elle n'avait pas les ressources nécessaires pour aider des milliers de personnes. Mais elle était déterminée à faire quelque chose et a fondé Sandigan Kuwait, qui signifie "quelque chose à apprendre" dans sa langue, le tagalog.

Crédit photo, Ann Abunda Légende image, L'ONG d'Ann a commencé par une ligne d'assistance pour les travailleurs domestiques en détresse

Elle commence par mettre en place une ligne d'assistance téléphonique pour les travailleurs domestiques en détresse. Les bénévoles de l'organisation ont commencé à guider les femmes qui voulaient échapper à leurs employeurs et les ont aidées à obtenir des documents de voyage auprès de l'ambassade.

"Au cours des trois premières années, nous avons sauvé environ trois femmes par jour", calcule-t-elle.

Sandigan est toujours géré par des travailleurs domestiques philippins, mais il s'est étendu pour aider des personnes d'autres pays.

Ann a compris que le problème fondamental était l'absence de législation pour réglementer les conditions de travail des travailleurs domestiques. Elle a commencé à travailler avec des ONG locales et internationales. Finalement, le Koweït a promulgué une loi sur les travailleurs domestiques en 2015.

Ann a également travaillé en coordination avec la princesse koweïtienne Bibi Nasser Al Sabah, qui dirige une ONG. Elle l'a aidée à avoir accès à d'importants responsables.

Elle est désormais en mesure de lever des fonds auprès de donateurs internationaux et d'institutions religieuses au Koweït pour rapatrier les travailleurs bloqués et les aider dans toute action en justice.

Ann est heureuse d'avoir constaté des progrès, mais admet que la tâche est ardue pour obtenir justice.

"Nous avons poursuivi certains abuseurs en justice, mais nous n'obtenons un jugement en notre faveur que dans un cas sur dix environ"

"Certains des disparus étaient en prison, mais quelques-uns étaient morts" : Mahendra Pandey, un Népalais qui travaillait en Arabie saoudite

Mahendra Pandey a quitté le Népal pour l'Arabie saoudite plein d'espoir. Il avait emprunté plus de 500 dollars (311 954 FCFA) pour payer un agent qui lui avait trouvé un emploi promettant un beau salaire en tant que vendeur.

Mais une fois en Arabie saoudite, Mahendra a découvert que les longues journées de travail ne rapportaient que 200 dollars (124 755 FCFA) par mois, et craignant de ne pas pouvoir rembourser son emprunt, il a pris un deuxième emploi comme ouvrier du bâtiment la nuit.

Crédit photo, Mahendra Pandey Légende image, Mahendra Pandey se concentre sur l'aide aux travailleurs migrants faiblement rémunérés

Après avoir passé trois ans à dormir aussi peu que trois heures par nuit, Mahendra est retourné au Népal en 2009, épuisé. Et en colère.

"Je veux empêcher quiconque d'aller en Arabie saoudite", dit Mahendra. Mais les transferts de fonds pour le travail à l'étranger sont incroyablement importants au Népal, constituant 24 % du PIB du pays en 2020, selon la Banque mondiale.

De nombreux travailleurs revenus du Moyen-Orient l'ont rejoint et ont partagé leurs expériences au sein d'une organisation, le Pravasi (outre-mer) Nepali Coordination Committee.

"À l'époque, il y avait une perception selon laquelle une fois que vous allez dans le Golfe, vous pouvez devenir riche rapidement, acheter une grande télévision. Je voulais changer cette perception", explique Mahendra.

Mahendra a dénoncé le manque de liberté religieuse et les restrictions à la liberté d'expression en Arabie saoudite. Il a également commencé à dénoncer la façon dont les agents de recrutement trompent les travailleurs sur les salaires.

Il a ensuite commencé à rechercher des personnes qui avaient disparu alors qu'elles travaillaient au Moyen-Orient.

Crédit photo, Mahendra Pandey Légende image, Mahendra est allé en Arabie Saoudite pour gagner de l'argent afin de soutenir sa famille

"Certains membres de la famille ne savent même pas comment demander de l'aide s'ils n'ont pas de nouvelles de leurs proches. Beaucoup de parents sont analphabètes", explique-t-il.

Mahendra a découvert que certains des disparus étaient en prison, mais que plusieurs étaient morts et que leurs corps n'avaient pas été réclamés.

"Nous avons commencé à aider les proches à récupérer les corps des travailleurs décédés. Cela implique beaucoup de paperasse avec les ambassades et les entreprises."

Il a également sauvé trois travailleurs de la peine de mort en payant le "prix du sang".

"Nous avons versé de l'argent à la famille de la personne assassinée pour obtenir une amnistie. C'est la seule option légale. Dans le premier cas, nous avons récolté 20 000 dollars (12 490 027 FCFA) en 2012."

Après avoir déménagé aux États-Unis en 2014, il a rejoint une ONG, Humanity United, et a commencé à travailler au profit des travailleurs migrants faiblement rémunérés.

"Sur le papier, il y a des droits, mais la réalité est que les travailleurs migrants n'ont aucun mécanisme de soutien", dit-il.

Crédit photo, Mahendra Pandey Légende image, Mahendra met en garde les Népalais qui veulent travailler en Arabie saoudite contre les risques et les conditions

Il est découragé lorsqu'il voit les images des stades rutilants du Qatar, qui accueillera la Coupe du monde de football plus tard cette année.

"Selon un reportage, 6 500 ouvriers sont morts en construisant ces stades. S'ils étaient de New York, de Londres ou de Sydney, comment leurs pays auraient-ils réagi ? Pourquoi nos dirigeants ne peuvent-ils pas s'exprimer à ce sujet ?"

Mahendra affirme que de nombreux travailleurs sont contraints d'ignorer les risques d'un travail manuel dangereux en raison de la pauvreté, tout comme il l'avait fait, et souhaite sensibiliser les travailleurs migrants lors de séminaires et d'ateliers.