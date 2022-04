Bitcoin : qu'est-ce que c'est ? Un guide en huit étapes sur la crypto-monnaie

Légende image, Le bitcoin est une forme de monnaie électronique (il ne s'agit que d'une représentation visuelle).

Bien que nous soyons tous habitués à l'idée de monnaie numérique - dépenser et recevoir de l'argent qui n'est pas physiquement devant nous - les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, restent un mystère.Qu'est-ce que le minage du bitcoin ? Comment pourrions-nous utiliser l'argent à l'avenir ? Et pouvons-nous même faire confiance aux crypto-monnaies ?Dans ce questionnaire, nous demandons au Dr William John Knottenbelt, directeur du Centre de recherche et d'ingénierie sur les crypto-monnaies de l'Imperial College, de nous aider à mieux comprendre ce type de monnaie mystérieuse.

Le bitcoin est une forme de monnaie électronique. Cela signifie qu'il n'a pas de forme physique. Au lieu de cela, les unités de monnaie électronique sont échangées sur un réseau informatique qui possède certaines propriétés uniques :Il n'y a pas de point central de contrôle (il n'y a pas de "banques").

Il n'y a pas de point central de stockage des transactions (une base de données centrale qui contient un enregistrement de toutes les transactions effectuées).

Au lieu de cela, il fonctionne sur un réseau mondial avec des milliers et des milliers de nœuds - une machine au sein d'un réseau comme un ordinateur ou un autre dispositif - qui traitent et stockent ensemble les transactions.

Avec des milliers de nœuds, il est difficile d'avoir un enregistrement commun de toutes les transactions, mais une technologie appelée blockchain rend cela possible.La blockchain est un enregistrement partagé des transactions. Elle empêche quiconque de "dépenser deux fois" des bitcoins et rend extrêmement difficile la modification des transactions historiques. Il est très difficile, voire impossible, de l'arrêter ou d'interférer avec elle.

Glossaire

Nœud : Une machine qui participe au réseau mondial en exécutant le logiciel bitcoin.

Blockchain : Une base de données de transactions financières qui s'enrichit constamment au fur et à mesure que de nouvelles transactions ou " blocs " y sont ajoutés, formant ainsi une chaîne de données continue et publique.

Crypto-monnaie : Monnaie numérique et décentralisée qui utilise la cryptographie pour la sécurité.

Cryptographie : La science du codage et du décodage des messages et des données de manière à les sécuriser. Par exemple, par le cryptage.

2. D'où vient-il ?

Bitcoin a été publié pour la première fois sous forme d'idée sur une liste de diffusion électronique destinée aux informaticiens qui étudient les communications sécurisées (ou cryptographes) en 2008.

L'auteur porte le mystérieux pseudonyme de Satoshi Nakamoto, mais aucun individu (ou groupe de personnes) n'a jusqu'à présent été identifié de manière décisive comme étant Satoshi.

3. Est-il encore utilisé, et où peut-on l'utiliser ?

Le bitcoin est toujours utilisé et fait l'objet d'échanges très actifs sur les bourses de crypto-monnaies, qui permettent aux utilisateurs d'échanger de l'argent "ordinaire" comme des livres contre des bitcoins.

Pour utiliser des bitcoins, la première étape consiste à créer un portefeuille (qui peut être en ligne, une application mobile ou, pour plus de sécurité, un dispositif matériel). Celui-ci protège les secrets qui sont utilisés pour autoriser le mouvement des bitcoins sous votre contrôle.

Votre portefeuille contrôlera plusieurs "adresses" qui, comme les numéros de compte bancaire, peuvent être utilisées pour recevoir des bitcoins. Il contrôlera également le mot de passe secret qui est nécessaire pour autoriser l'envoi de bitcoins (techniquement connu sous le nom de clé privée). Si vous perdez votre clé privée ou si elle est volée, vous perdez effectivement le contrôle de vos bitcoins, un peu comme si quelqu'un découvrait votre code PIN.

4. Pourquoi quelqu'un voudrait-il des bitcoins au lieu de l'argent "normal" ?

L'argent "normal" que nous utilisons aujourd'hui est en fait assez inhabituel dans l'histoire de l'argent, dans le sens où il n'est plus lui-même précieux (comme les pièces d'or).

Si vous lisez la promesse sur un billet de 10 £, elle dit (en très petites lettres) :

"Je promets de payer au porteur, sur demande, la somme de dix livres."

(La prochaine fois que vous trouverez un billet de dix livres dans un vieux jean, jetez-y un coup d'œil).

Ce n'est pas une trop grande promesse si vous considérez que tout ce que l'autorité de garantie (comme la Banque d'Angleterre) doit faire est d'imprimer un autre morceau de papier pour satisfaire cette promesse.

Au fur et à mesure que de l'argent est créé, il érode la valeur de l'argent existant en circulation. Les gens ne remarquent pas nécessairement cette érosion parce que le montant nominal de leur argent reste le même ; cependant, ils remarquent que leurs courses hebdomadaires, leurs repas au restaurant et leurs films coûtent de plus en plus d'argent.

Le bitcoin est différent.

L'offre de bitcoins est soigneusement contrôlée et limitée, et personne ne peut créer ou émettre plus de bitcoins à volonté. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins, et chaque bitcoin est lui-même divisible en 100 millions d'unités appelées satoshis. Cela permet d'éviter le type d'érosion de la valeur qui affecte la monnaie "normale" (un phénomène que les habitants du Zimbabwe et du Venezuela ne connaissent que trop bien).

5. Le bitcoin peut-il faire de vous un millionnaire ?

Le bitcoin est un actif à haut risque, spéculatif et volatile. Comme de nombreux investissements à haut risque, il connaît des cycles d'expansion et de ralentissement et, selon le moment où vous l'achetez (ou l'acquérez), il peut vous rendre millionnaire ou vous ruiner.

À ses débuts, le bitcoin s'échangeait à 1 dollar par bitcoin ; il a atteint un pic à environ 20 000 dollars en 2017 avant de plonger à environ 3 000 dollars puis de se stabiliser autour de 8 000 dollars.

Comme une action ou une maison, les bitcoins ne valent ni plus ni moins que ce que d'autres personnes sont prêtes à payer pour les acquérir.

6. Qu'est-ce que le minage de bitcoins ?

Le minage de bitcoins est le processus consistant à ajouter de nouveaux groupes de transactions (appelés blocs) à l'enregistrement partagé des transactions (appelé blockchain).

Une grande compétition mondiale se déroule en permanence - appelée la course au minage - pour gagner le droit d'ajouter un nouveau bloc à la blockchain.

Pour participer à cette compétition, les utilisateurs doivent acheter du matériel de minage spécialisé qui consomme beaucoup d'électricité ; le matériel lui-même est susceptible de devenir rapidement obsolète en raison de l'invention constante de matériel plus efficace - ce n'est donc pas une activité rentable pour la plupart des gens.

Les personnes qui se livrent à cette activité sont appelées mineurs de bitcoins. Ils participent à cette compétition pour deux types de récompenses :

la récompense de bloc (actuellement 12,5 BTC) délivrée à l'éditeur de chaque bloc

les frais de transaction - des fractions de bitcoins qui incitent les mineurs à inclure des transactions dans les blocs publiés.

Pour aggraver la situation (du point de vue du mineur), la "difficulté" de la compétition augmente à mesure que le nombre de mineurs impliqués augmente, afin d'éviter l'émission trop rapide de nouveaux bitcoins. La récompense en blocs est également divisée par deux tous les quatre ans, ce qui rend leur production beaucoup plus coûteuse.

7. Peut-on faire confiance aux crypto-monnaies ?

Comme dans tout espace en développement rapide où les nouvelles technologies prolifèrent, il existe des crypto-monnaies de qualité supérieure et d'autres de qualité inférieure.

Face à des opérations de marketing souvent habiles, de nombreuses personnes ordinaires ont du mal à distinguer les crypto-monnaies qui ont un réel potentiel et présentent de véritables points de nouveauté technique, de celles qui sont de simples clones d'autres monnaies ou, pire encore, de véritables escroqueries.

Parfois, des systèmes comme One Coin ont prétendu être des crypto-monnaies, mais se sont ensuite avérés n'être rien d'autre que des fraudes pyramidales bien organisées, soutenues par une base de données centralisée.

8. Les crypto-monnaies pourraient-elles devenir plus populaires que la monnaie physique à l'avenir ?

C'est théoriquement possible, mais il faudra probablement de nombreuses années et de nombreux problèmes techniques, économiques, réglementaires et juridiques avant que cela ne devienne une réalité.

Par exemple, la blockchain Bitcoin peut actuellement supporter beaucoup moins de transactions que les réseaux de paiement centralisés traditionnels comme Visa ou Mastercard.