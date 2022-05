La famille royale britannique : pourquoi fait-elle face à un ressentiment latent dans les Caraïbes ?

Par Gemma Handy

St John's, Antigua

il y a 22 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Prince Edward a été accueilli par une garde d'honneur à son arrivée à St John's, Antigua.

Les drapeaux nationaux ornent encore les rues de la capitale d'Antigua quelques jours après le départ du comte et de la comtesse de Wessex pour leur tournée caribéenne du jubilé de platine.

Les habitants d'Antigua sont fiers de l'accueil qu'ils réservent aux visiteurs - après tout, le tourisme est le pilier du pays. Mais derrière le tapis rouge et la garde d'honneur à l'arrivée, le voyage du couple royal a été accueilli avec une apathie généralisée mêlée à un ressentiment latent.

Il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a plusieurs décennies, les membres de la famille royale étaient accueillis comme des "divinités", explique Ivor Ford, historien local.

"Nous sortions tous pour les voir et brandissions des drapeaux. Je suppose que nous ne savions pas mieux à l'époque", se souvient-il.

L'année dernière, Antigua-et-Barbuda a célébré les 40 ans de son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, la nation - comme ses homologues régionaux - entretient une relation compliquée avec son ancien maître colonial.

La sensibilisation croissante à l'histoire des Caraïbes et les appels de plus en plus nombreux à réclamer des réparations financières pour l'esclavage, associés à une montée du panafricanisme, sont parmi les raisons citées pour expliquer ce changement de sentiment.

Le retrait de la reine Elizabeth II de la tête de l'État par la Barbade en novembre dernier a suscité des appels dans toute la région pour que d'autres îles suivent cet exemple.

Crédit photo, John Shelley Collection/Avalon Légende image, Les sentiments ont changé depuis la visite de la reine à Antigua en 1985.

"Je pense que la plupart des Antiguais voudraient remplacer la Reine maintenant", poursuit M. Ford. "Les jeunes ne peuvent pas s'identifier à la famille royale, ils ne comprennent pas son utilité. Même les personnes plus âgées comme moi, j'adorerais nous voir devenir une république. Le chef d'État devrait être quelqu'un d'élu comme en Amérique."

Le premier ministre du pays, Gaston Browne, a fait allusion à des plans à long terme pour une telle évolution lors d'une réunion avec le prince Edward et Sophie lundi - peu avant de demander au couple d'utiliser son influence pour faciliter des "discussions constructives" sur la justice réparatrice pour l'esclavage.

Quelques jours plus tôt, la présidente de la Commission de soutien aux réparations du pays, Dorbrene O'Marde, avait adressé une lettre ouverte aux Wessex, dans laquelle elle demandait une compensation pour avoir subi "des blessures, des injustices et du racisme", ajoutant que les membres de la famille royale continuaient à vivre dans "la splendeur, le faste et la richesse obtenus grâce aux produits des crimes".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Prince Charles a assisté à la cérémonie au cours de laquelle la Barbade est devenue une république

"Je ne pouvais pas m'en moquer"

La femme d'affaires Makeda Mikael n'a assisté à aucune des festivités de lundi, contrairement à son enfance où, selon elle, les jeunes n'avaient "pas le choix" de le faire.

"Nous n'en savions pas autant sur notre histoire à l'époque que maintenant", explique-t-elle à la BBC. "À l'école, on ne m'enseignait pas l'histoire africaine ou caribéenne. Je savais tout de l'histoire britannique et européenne et rien de la nôtre."

Mme Mikael est une fervente partisane des réparations.

"L'Angleterre a bénéficié de notre travail d'esclave jusqu'à aujourd'hui et ils doivent être honnêtes, l'admettre et trouver un moyen de se réconcilier", dit-elle.

Quant à la Reine, "la majorité des gens se fichent éperdument qu'elle soit chef d'État ou non", ajoute-t-elle. "La reine n'est pas une partie importante de l'agenda de quiconque".

Crédit photo, Jody Sallons-Day Légende image, Les racines africaines d'Antigua-et-Barbuda ont été mises en valeur lors de la visite royale du 25 avril.

Le sentiment anti-royal était plus modéré à Antigua qu'à Saint-Vincent, où l'on n'a pas manqué de remarquer la juxtaposition de l'accueil sur tapis rouge et des manifestants portant des pancartes qui ont accueilli les Wessex lors de leur atterrissage samedi dernier.

"En général, les gens disent qu'ils sont fatigués d'avoir la reine comme chef d'État. Nous sommes un pays indépendant et il n'y a plus de réel avantage", explique Douglas Defreitas, propriétaire d'une station de radio.

"Ce n'est pas comme avant, quand nous pouvions aller en Angleterre sans visa ; maintenant il y a des restrictions. L'appel aux réparations est dans l'air et c'est le catalyseur utilisé pour propulser le retrait de la reine."

En octobre, Saint-Vincent fêtera ses 43 ans d'indépendance.

"Il y a des années, les arrivées royales étaient très robotiques dans le sens où on nous disait de nous aligner dans les rues et d'agiter les drapeaux ; on nous apprenait à être d'une certaine manière", dit M. Defreitas, ajoutant : "Je crois qu'il est temps pour nous de devenir une république ; nous devrions avoir notre propre autonomie."

Crédit photo, PA Media Légende image, Une compagnie de danse de Saint-Vincent a réservé un accueil chaleureux à la comtesse de Wessex, mais ce sentiment n'était pas universel.

L'époque du colonialisme est peut-être largement révolue dans les Caraïbes - à l'exception de quelques minuscules territoires - mais les anciennes puissances continuent de faire sentir leur présence par le biais de décisions politiques impopulaires qui touchent le cœur des économies de nombreuses îles.

La pression exercée pour mettre fin au voile de secret qui entoure les opérations bancaires dans les paradis fiscaux a décimé les industries financières offshore de certains pays, tandis que les menaces de l'UE de supprimer l'accès à l'espace Schengen aux nations vendant des "passeports dorés" pourraient bientôt mettre un terme aux programmes lucratifs de citoyenneté par investissement de la région.

"Cela provoque la colère", dit M. Defreitas. "S'ils peuvent encore avoir une influence sur nous maintenant, vous pouvez imaginer pourquoi beaucoup de gens pensent que nous devrions aller jusqu'au bout et devenir une république".

L'épineuse question de l'esclavage

Comme M. O'Marde, M. Defreitas concède que la réparation de l'esclavage ne sera pas imminente.

"Nous savons que ce sera un travail de longue haleine. J'aimerais qu'elles ne prennent pas la forme d'argent à dépenser par les politiciens. Ce dont nous avons besoin, c'est que toutes nos infrastructures soient rénovées et étendues afin de répondre à nos besoins en termes de capacité pour les 30 prochaines années", déclare-t-il.

L'héritage de l'esclavage continue de laisser des blessures profondes, poursuit-il. De nos jours, la reconnaissance généralisée du colorisme - la pratique consistant à privilégier les peaux claires par rapport aux peaux foncées - n'a guère contribué à mettre fin à la discrimination, affirme M. Defreitas.

"Des centaines d'années d'esclavage ont laissé une marque indélébile sur notre peuple. Les Noirs plus foncés sont toujours désavantagés - c'est profondément ancré", ajoute-t-il.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les manifestants en Jamaïque ont également demandé des réparations pour l'esclavage.

Ernesto Cooke, rédacteur en chef du St Vincent Times, affirme que de nombreux habitants estiment que les visites royales dans le pays sont aussi anachroniques que la monarchie elle-même.

"La Grande-Bretagne doit faire la moitié du chemin sur la question des réparations, offrir un compromis ; les gens auraient alors un sentiment de justice", dit-il.

Les Wessex ne sont pas les seuls membres de la famille royale à avoir été confrontés à des manifestations dans le cadre des célébrations du jubilé de platine.

La visite du prince William et de Kate en mars en Jamaïque, au Belize et aux Bahamas a également suscité une série de protestations exigeant des excuses et des réparations pour l'esclavage.

Si le duc de Cambridge a exprimé sa "profonde tristesse" face à ce commerce "odieux", beaucoup ont estimé que le discours prononcé lors d'un dîner en Jamaïque n'allait pas assez loin.

"Nous ne voulons pas d'excuses de la part de William, Kate ou Charles, nous voulons les entendre de la part de la Reine elle-même", ajoute M. Cooke.

Le Prince Edward et Sophie se sont également rendus à Sainte-Lucie, où les manifestants ont été largement absents, mais où une certaine rhétorique anti-royale était évidente.

Crédit photo, PA Media Légende image, La manifestation anti-monarchie de Sainte-Lucie n'a rassemblé qu'une poignée de personnes.

"Il existe deux camps distincts", explique le photographe local Kirk Elliott. "Il y a ceux qui sont éclairés et conscients de notre histoire, et ceux qui ont grandi à une époque où la monarchie avait une plus grande importance".

"L'histoire est écrite par le conquérant ; nous sommes maintenant plus conscients de notre histoire et de la façon dont elle a été présentée", ajoute-t-il.

Ces dernières années, le mouvement Black Lives Matter, né aux États-Unis, a mis en lumière l'injustice raciale. Dans les Caraïbes, le panafricanisme - l'idée que les personnes d'ascendance africaine ont des intérêts communs et devraient être unifiées - a également connu un essor.

Quant à la voie à suivre, M. O'Marde pense que la région continuera à se débarrasser des vestiges de son passé colonial.