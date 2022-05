Le Kawésqar : la langue parlée par seulement 8 personnes dans le monde (et la course d'un linguiste pour la sauver de l'extinction) ?

Fernanda Paúl

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Oscar Aguilera

Les Kawésqar vivaient dans les archipels labyrinthiques du sud - où les vents, la pluie et le froid sont implacables.

Ce groupe nomade passait une grande partie de la journée dans ses canoës (ou hallef) à parcourir les canaux entre le golfe de Penas et le détroit de Magellan, entouré de forêts denses et à la recherche d'otaries, de loutres, d'oiseaux et de mollusques pour se nourrir.

Les hommes étaient chargés de la chasse sur terre (dont l'emblématique huemul) et en mer, tandis que les femmes ramassaient les coquillages en plongeant, couvrant leur peau de graisse d'otarie.

Comme le reste des peuples originels qui ont peuplé les Amériques il y a des milliers d'années, les Kawésqar avaient leur propre langue, profondément marquée par leur géographie. Cela explique, par exemple, pourquoi ils avaient 32 façons de dire "ici".

Mais avec le temps et l'arrivée des colons dans cette partie sud du Chili, connue sous le nom de Patagonie occidentale, l'ethnie a subi une transformation brutale : non seulement ils ont abandonné leur vie nomade - se fixant à Puerto Eden, un petit village au sud du golfe de Penas - mais ils ont également relégué leur langue au second plan.

Crédit photo, Internet Archive Book Images Légende image, Selon le Museo Chileno de Arte Precolombino, les Kawéskar (également appelés "Alacalufes" par certains chercheurs) ont été aperçus pour la première fois en 1526 par l'expédition du navigateur espagnol Francisco José García Jofré de Loaysa.

L'apprentissage de l'espagnol est devenu une nécessité pour eux et, petit à petit, un point critique a été atteint : aujourd'hui, seules huit personnes parlent leur langue maternelle.

Quatre d'entre eux sont des personnes âgées. Trois d'entre eux sont nés dans les années 1960 - la dernière génération à avoir acquis la langue dès l'enfance - et un seul, qui n'est pas membre du groupe ethnique, la parle : Oscar Aguilera.

L'ethnolinguiste chilien, âgé de 72 ans, tente de sauver la langue depuis près de 50 ans, en enregistrant le vocabulaire, en consignant des heures de fichiers sonores et en documentant le lexique.

Désormais, un autre membre non communautaire souhaite apprendre sa grammaire : la compagne du président Gabriel Boric et première dame, Irina Karamanos.

Le leader féministe a contacté Aguilera afin d'approfondir le sujet. Pour elle, les Chiliens ont une relation "déficiente" avec leurs communautés et les peuples indigènes, et apprendre leur lexique est une façon de se rapprocher d'eux.

Mais quelles sont les particularités de cette langue maternelle, ses origines et ses caractéristiques les plus importantes ?

Nous vous l'expliquons ici.

Quelle est l'origine du langage ?

Les linguistes et les chercheurs tentent toujours de répondre à la même question : d'où viennent les langues des peuples, quelle est leur véritable origine ?

Crédit photo, Oscar Aguilera Légende image, Femme Kawéskar à Puerto Eden.

Dans le cas du kawésqar - ainsi que de nombreuses autres langues autochtones - la réponse n'est pas encore claire.

Cela est dû en partie au fait qu'elle est considérée comme une langue "isolée" ou "non classée".

C'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie d'une famille linguistique et n'a pas de liens avec une autre langue vivante (comme c'est le cas, par exemple, de l'espagnol, qui est dérivé du latin et fait partie des langues romanes).

Le fait d'être "isolé" rend plus difficile la découverte de l'origine de ses mots, de sa structure ou de sa grammaire.

Bien que l'on pense que les Kawéskar aient habité la Patagonie occidentale il y a environ 10 000 ans, la première trace connue de leur langue n'apparaît qu'entre 1688 et 1689, sous la plume de l'aventurier français Jean de la Guilbaudière.

Selon le musée chilien d'art précolombien, au XIXe siècle, la population comptait environ 4 000 personnes, dont la plupart parlaient la langue ancestrale.

À la fin du 19e siècle, cependant, la population a chuté brusquement à 500 habitants, puis à 150 dans les années 1920.

Aujourd'hui, on compte environ 250 Kawéskar dans la région de Magallanes, mais ils sont monolingues - ils ne parlent que l'espagnol - et ne maîtrisent pas la langue de leurs ancêtres.

Quelles sont ses caractéristiques ?

En raison de ses caractéristiques morphologiques, le kawéskar est une langue agglutinante (comme le turc et d'autres) et polysynthétique, c'est-à-dire qu'elle possède des "mots, des phrases ou des expressions" qui ne peuvent être traduits par un seul mot en anglais.

"Il n'y a pas d'équivalence biunivoque, comme, par exemple, la table anglaise et la 'mesa' espagnole. En Kawésqar, nous avons des mots comme jerkiár-atǽl, un verbe qui signifie 'le mouvement du flux et du reflux de la mer'", explique Oscar Aguilera à BBC Mundo.

Crédit photo, Oscar Aguilera Légende image, Environ 200 Kawéskar vivent actuellement à Port Eden.

Malgré les nombreux contacts des Kawésqar avec les colons, ils sont réticents à accepter les emprunts à l'espagnol. Ainsi, ils ont créé leurs propres mots pour désigner, par exemple, les appareils qu'ils ont acquis (comme la télévision ou le téléphone).

Les quelques mots qui ont été adoptés de l'espagnol ont subi une "nativisation", c'est-à-dire une transformation vers la phonétique kawéskar.

C'est l'exemple de "barco", qui se dit jemmáse mais aussi wárko. Le "b" en espagnol est remplacé par "w", car il n'y a pas de son "b" en kawésqar.

En outre, il y a un côté culturel qui, selon Aguilera, "diffère notamment de la façon dont nous nous exprimons".

"Si les Kawésqar ne sont pas sûrs de ce qu'ils disent, ils ne le disent pas. Ils utilisent toujours le conditionnel. Culturellement, ils rejettent la non-vérité ; elle est sanctionnée par le groupe. La personne qui ment est pointée du doigt", explique-t-il.

Ainsi, par exemple, les Kawésqar ne diront jamais que telle ou telle personne les a appelés de Londres. Comme ils ne sont pas sûrs que la personne était à Londres (parce qu'ils ne la voient pas), ils diront "il m'aurait appelé" de Londres.

Pourquoi est-elle en danger ?

Parce qu'elle n'est parlée que par huit personnes, elle fait partie des langues considérées comme menacées par l'Unesco.

"Le problème est que, de manière générale, ce n'est pas une langue pratique. Il est préférable d'apprendre l'espagnol ou d'étudier l'anglais", dit Aguilera.

Selon l'expert, l'une des raisons de la forte pénétration des Espagnols chez les Kawésqar est la commercialisation de leurs produits auprès des nouveaux habitants de la région.

Crédit photo, Oscar Aguilera Légende image, L'ethnolinguiste Oscar Aguilera s'est installé à Punta Arenas en 2015. Il est aujourd'hui professeur à l'Universidad de Magallanes.

De plus, selon le spécialiste, ils se sentaient discriminés par les peuples voisins, comme les Chilotes (habitants de l'île de Chiloé).

"Les Chilotes les regardaient de haut et se moquaient même de la façon dont ils parlaient leur langue. Ils ont donc décidé de ne plus parler leur langue en public, mais seulement à la maison", explique le linguiste.

L'État chilien n'a pas non plus fait de leur sauvetage ou de leur survie une priorité. Aujourd'hui encore, les incitations à la revitalisation de la langue sont insuffisantes. La seule école de Puerto Eden, par exemple, enseigne en espagnol.

"Il y a des gens qui font des efforts pour apprendre la langue, mais le manque de continuité et de persistance, en plus du fait que la langue est grammaticalement si différente de l'espagnol, rend les choses difficiles pour eux", dit Aguilera.

L'histoire fascinante d'Oscar Aguilera

Au cours de l'hiver 1975, Oscar Aguilera s'est lancé dans une aventure qui allait changer sa vie à jamais.

Jeune homme inexpérimenté, récemment diplômé en philologie classique, en études allemandes et en linguistique de l'université du Chili, il décide de se rendre à Puerto Eden, l'endroit où vit aujourd'hui le peuple Kawésqar.

"J'ai été très impressionné parce qu'on m'avait brossé un tableau complètement différent. Je m'imaginais que j'allais trouver des gens habillés de fourrures, presque en haillons, et vivant dans des huttes iconiques. Mais non, ils vivaient dans des maisons ordinaires, et ils s'habillaient comme moi", dit-il.

Au cours de ce voyage - qui s'est étendu sur tout l'hiver - il a rencontré la famille Tonko, qui l'a aidé à commencer à enregistrer la langue, partageant avec lui de longues journées d'enregistrement.

L'année suivante, il publie un premier lexique qui subsiste encore aujourd'hui.

Crédit photo, Oscar Aguilera Légende image, Oscar Aguilera (manipulant l'enregistreur) avec l'équipe de recherche et un membre de Kawésqar (à l'extrême droite) à Puerto Eden, 1975.

La fascination d'Aguilera pour le Kawésqar était telle qu'il trouvait toujours des raisons d'y retourner.

C'est ainsi qu'il a décidé d'entreprendre une deuxième expédition, d'où il est revenu avec deux membres de la communauté dans sa maison de Santiago, où il vivait avec ses parents et sa grand-mère.

"Ils ont vécu avec nous pendant quatre mois. Ma famille les a bien reçus, ils les ont acceptés", dit-il.

Aguilera était à l'époque professeur au département de philosophie de l'université du Chili.

Chaque soir, à la fin des cours, il est resté avec les deux Kawésqar, enregistrant une partie de leur lexique et relevant des informations ethnographiques.

Ensuite, ils sont tous retournés ensemble à Puerto Eden.

"J'ai aimé y aller parce que la langue d'une communauté a une composante culturelle très importante. Je me suis donc consacré non seulement au sauvetage de la langue mais aussi au sauvetage culturel, qui implique bien plus, tout le mode de vie et leur propre témoignage", explique-t-il.

La plupart des Kawéskar qu'elle a rencontrés lors de ces voyages parlaient espagnol, mais à des degrés divers. Les plus âgés, par exemple, avaient tendance à avoir plus d'interférences avec leur langue maternelle, faisant des erreurs telles que ne pas différencier le singulier du pluriel.

Crédit photo, Oscar Aguilera Légende image, Oscar Aguilera enregistrant la langue Kawéskar avec l'un de ses locuteurs en 2009.

L'universitaire reconnaît qu'il est tombé amoureux de son peuple.

"J'ai fait le contraire de ce que les manuels recommandaient à un chercheur : 'Vous obtenez des informations, décrivez la langue et partez'. Je me suis impliqué dans la communauté", dit-il.

"Adoption mutuelle"

Dans les années 1980, la relation entre Oscar Aguilera et les Kawésqar s'est encore approfondie lorsqu'il a décidé d'adopter deux enfants de la communauté afin qu'ils puissent recevoir une bonne éducation à Santiago.

Les enfants appartenaient à la famille Tonko. Au total, il y avait huit frères et sœurs. L'un d'eux, Joseph, aimait lire.

"Avec la permission de ses parents, je lui ai acheté un billet pour Puerto Montt et je l'ai récupéré pour aller à Santiago. Il est allé à l'école, au Liceo Alessandri, où j'avais aussi étudié", dit-il.

Crédit photo, Oscar Aguilera Légende image, José Tonko.

Quatre ans plus tard, le frère de José, Juan Carlos, s'est également installé à Santiago avec Aguilera. Ils vivaient tous ensemble dans une maison que l'universitaire louait dans le quartier de Providencia.

"Je les ai adoptés. Sa famille avait été très bonne avec moi, ils m'ont toujours reçu comme si je faisais partie d'eux. C'était donc vraiment une adoption mutuelle".

Lorsqu'ils ont eu 18 ans, José et Juan Carlos sont entrés à l'université. Le premier a étudié le travail social et l'anthropologie, et le second le journalisme.

"Ils sont ma famille".

Actuellement, les frères - qui ont la soixantaine - vivent dans la ville de Punta Arenas, tout comme Aguilera, qui donne six cours à l'université de Magallanes.

"Jusqu'à ce jour, ils sont ma famille. C'est comme s'ils étaient mes enfants, ils s'occupent de moi et je m'occupe d'eux.

Tous deux ont travaillé avec lui dans la tâche ardue du sauvetage de la langue.

José a coécrit plusieurs publications, comme "Gente de los canales" (2019), et a collaboré à la création d'un dictionnaire kawésqar-espagnol, qu'ils n'ont pas encore terminé.

En outre, entre 2007 et 2010, ils ont rédigé un texte et des archives sonores qui se trouvent actuellement à l'université du Texas à Austin, aux États-Unis, et à l'université James Cook, en Australie.

Toutefois, le linguiste estime que le chemin à parcourir est encore long.

Crédit photo, Oscar Aguilera Légende image, José Tonko et Oscar Aguilera à Puerto Eden, 2009.

"Derrière les langues se cache une richesse de connaissances et c'est pourquoi elles doivent être préservées, car elles contiennent des informations uniques sur l'environnement dans lequel vivent les personnes qui les parlent", dit-il.

Quant à l'avenir de la langue, son espoir repose sur la future première dame, Irina Karamanos.