Au début de l'année 2020, après seulement trois mois dans un nouvel emploi, Jessie, une rédactrice de 28 ans à New York, s'est évanouie au travail. Elle savait que ses règles allaient probablement commencer ce jour-là, et qu'elle allait probablement endurer quelques douleurs, mais elle devait être au bureau pour filmer une vidéo - d'autant plus que son équipe était en sous-effectif.

Elle a décidé de ne pas se faire porter pâle. "Je ne pense pas que [les règles] comptent comme une maladie", disent-elles.

Ainsi, lorsque Jessie a commencé à ressentir des douleurs - des crampes intenses dans l'abdomen et le bas du dos - elle pris de l'ibuprofène et a essayé de se remettre au travail. Mais au bout de 15 minutes, son corps semblait lourd et tendu, et elle se sentait faible. "Je me suis évanouie", dit Jessie. "Tout était flou, et je ne pouvais pas vraiment répondre". On l'a aidée à s'installer sur un canapé, où elle est restée allongée en position fœtale, jusqu'à ce qu'un agent de santé et de sécurité passe par là et l'envoie à l'hôpital en ambulance.

Jessie ne voulait pas - ou n'avait pas besoin - d'une ambulance ; elle voulait simplement rentrer à la maison et s'allonger. Si Jessie avait bénéficié d'un droit offert par leur employeur, dit-elle, elle se sentirait plus à l'aise de prendre des congés ou de travailler à domicile lorsqu'elle a mal.

Cet avantage existe pour les employés de certaines entreprises - il s'agit du congé menstruel. Il permet aux employées qui éprouvent des symptômes douloureux liés aux menstruations ou à la ménopause de travailler à distance et de bénéficier d'un certain nombre de jours de congés payés par an, en plus des congés payés ou des congés maladie imposés par le gouvernement fédéral.

Le congé menstruel existe sous diverses formes dans le monde depuis au moins un siècle : l'Union soviétique a introduit une politique nationale en 1922, le Japon en 1947 et l'Indonésie en 1948. Mais il est encore rare dans de nombreuses grandes économies mondiales, y compris aux États-Unis, où vit Jessie. Aujourd'hui, cependant, un mouvement en sa faveur se développe, car de plus en plus d'entreprises dans le monde commencent à introduire cet avantage.

S'il était généralisé, les femmes, les transsexuels et les travailleurs non binaires qui ont leurs règles auraient tout à gagner : ils auraient un accès direct au repos au moment où ils en ont le plus besoin, seraient plus heureux et plus productifs au travail et pourraient plus facilement rester sur le marché du travail. Pourtant, depuis que le congé menstruel est entré dans l'air du temps, certains de ses détracteurs affirment que cet avantage est injuste ou qu'il pourrait stigmatiser davantage les personnes ayant leurs règles. Le congé menstruel aide-t-il ou gêne-t-il les travailleurs qui luttent sans le congé dont ils estiment avoir besoin ?

"On attend de nous que nous nous ressaisissions et que nous allions travailler"

Les symptômes liés aux menstruations varient d'une personne à l'autre. Alors que certaines femmes traversent leur cycle mensuel sans problème, d'autres - en particulier celles qui souffrent d'endométriose ou de trouble dysphorique prémenstruel (TDPM) - ressentent toute une série d'effets secondaires pénibles. Il s'agit souvent de crampes, de maux de dos et de migraines, que les chercheurs citent parmi les causes de douleur les plus courantes chez les femmes en âge de procréer.

La plupart des femmes essaient malgré tout de persévérer et d'aller travailler. C'est souvent parce qu'elles hésitent à révéler les symptômes liés aux menstruations à leurs supérieurs, de peur d'être perçues comme faibles ou incapables de faire leur travail, explique Gabrielle Golding, maître de conférences à la faculté de droit d'Adélaïde, en Australie-Méridionale.

Les résultats d'une enquête menée en 2021 par le Victorian Women's Trust et Circle In, un fournisseur de logiciels RH basé à Melbourne, en Australie, ont montré que 70 % des 700 participantes ne se sentaient pas à l'aise pour parler à leurs managers de la manière dont ils pourraient s'adapter à leurs symptômes de la ménopause (qui incluent souvent des règles abondantes) ; 83 % ont déclaré que leur travail en était affecté. Et cette situation tend à être "exacerbée en l'absence d'un système de congé menstruel", ajoute Mme Golding - avec des répercussions désastreuses, qui incitent souvent les femmes à négliger leur santé physique et mentale.

Travailler malgré la douleur est également une mauvaise nouvelle pour les employeurs, car ce présentéisme représente en moyenne neuf jours de perte de productivité par personne chaque année, selon une étude réalisée en 2019 par l'université Radboud auprès de 32 748 femmes vivant aux Pays-Bas. Selon les auteurs, cela fait de la menstruation un problème sur le lieu de travail.

Chloe Caldwell, auteur du mémoire sur les menstruations The Red Zone : A Love Story, raconte qu'elle s'est souvent débattue dans des emplois de barmaid et de serveuse pendant sa vingtaine, ce qui l'a amenée à normaliser la rage, l'anxiété et les crampes atroces qu'elle ressentait chaque mois. Ce n'est qu'après s'être "évanouie plusieurs fois" en 2017 qu'elle a finalement été diagnostiquée comme souffrant d'un trouble dysphorique prémenstruel - une forme particulièrement grave du syndrome prémenstruel - et qu'elle a pu accéder à un traitement médical approprié.

Caldwell, qui vit à New York et qui a maintenant 36 ans, pense qu'aux États-Unis en particulier, l'idée que les travailleurs doivent supprimer leurs besoins est un effet de la culture américaine de l'agitation. "On attend de nous que nous nous ressaisissions et que nous allions travailler, alors que nous sommes littéralement en train de perdre du sang", dit-elle.

Selon Mme Golding, une politique de congé menstruel donne aux employées comme Mme Caldwell, qui pourraient autrement nier ou intérioriser leur souffrance, un moyen direct, approuvé par l'employeur, de se reposer.

Se sentir "profondément respectée".

L'idée d'introduire ces politiques se répand dans certains pays qui, traditionnellement, n'offraient pas de soutien aux employés ayant leurs règles.

L'Australie fait partie des pays qui accordent la priorité à cet avantage. C'est en partie par nécessité : le marché du travail australien s'étant contracté en raison de la pandémie, les entreprises cherchent des moyens de retenir leurs talents, et le congé menstruel est un avantage recherché qui peut contribuer à fidéliser et à engager les travailleurs.

Mais l'intérêt croissant pour le congé menstruel est également lié à des changements culturels plus larges autour de la santé reproductive, qui sont en cours depuis avant la pandémie, explique Mary Crooks, directrice exécutive du Victorian Women's Trust, à Melbourne. Par exemple, les produits menstruels sont exonérés de la taxe sur les produits et services (TPS) du pays depuis janvier 2019 ; en outre, certaines écoles publiques fournissent gratuitement des serviettes et des tampons pour réduire l'absentéisme des étudiantes. Et le gouvernement fédéral vient d'annoncer un plan d'action national de 58 millions de dollars australiens (33 millions de livres ; 42,4 millions de dollars) pour étendre le traitement de l'endométriose.

Mme Crooks a introduit 12 jours de congé menstruel et de ménopause dans son agence pour l'égalité des sexes en 2016, après avoir mené une enquête auprès d'environ 3 500 personnes ayant des règles l'année précédente, qui a montré que la préoccupation numéro un des répondants (58 %) était de trouver du temps pour se reposer. L'organisation a depuis publié un modèle de congé menstruel, ainsi que d'autres ressources, pour aider d'autres personnes de tous les secteurs à faire de même (parmi les exemples récents, citons le programme d'accréditation des plongeurs australiens à but non lucratif et le fonds de pension Future Super). Selon Mme Crooks, le nombre de demandes de renseignements reçues par le Trust de la part d'entreprises souhaitant mettre en place un congé périodique est monté en flèche.

Lucy, 28 ans, responsable de la communication à Melbourne, a fait l'expérience directe des avantages de ces politiques après avoir rejoint une organisation offrant un congé menstruel en mai 2021. Même si elle n'a pas besoin de s'absenter tous les mois, Lucy a eu recours à cette politique à plusieurs reprises le premier jour de ses règles, lorsqu'elle ressent de "très fortes crampes" qui, associées à des vagues de fatigue et à des épisodes de dépression, peuvent rendre "la concentration difficile".

Le plan de son employeur, qui offre des modalités de travail flexibles et 12 jours supplémentaires de congé périodique payé chaque année, a instauré une culture de "confiance et de bonne foi", dit-elle. C'est cette notion - "que vous êtes l'experte de votre propre corps, de vos propres besoins, de votre propre vie" - qui la pousse à prendre du temps et à récupérer quand elle en a besoin.

L'accès au congé menstruel a également motivé Lucy à travailler plus dur lorsqu'elle est au travail - et l'a incitée à recommander son lieu de travail à d'autres personnes. Alors que dans ses emplois précédents, elle ressentait une pression pour continuer à travailler, Lucy se sent maintenant "profondément respectée", dit-elle, "pas seulement comme une paire de bras et de jambes au travail, mais comme une personne à part entière".

Les employeurs eux-mêmes signalent que l'introduction du congé menstruel présente des avantages. Kristy Chong, PDG de Modibodi, une entreprise de sous-vêtements menstruels basée à Balmain, en Australie, ne regrette pas d'avoir introduit en mai dernier un congé menstruel payé de dix jours pour son personnel. Elle affirme que la confiance entre les managers et les travailleurs a augmenté, que les employés semblent plus productifs qu'avant et que cet avantage a contribué à positionner Modibodi comme un lieu de travail attractif.

"En soutenant les femmes avec ces politiques, dit-elle, vous leur donnez les moyens de vouloir réellement être au travail et de donner le meilleur d'elles-mêmes."

Les politiques en matière de congé menstruel sont toutefois largement perçues comme coûteuses - notamment par les détracteurs de ces régimes, qui invoquent souvent les coûts supportés par les employeurs pour payer les personnes en congé, pour justifier leur rejet. Pourtant, Marian Baird, professeur de genre et de relations d'emploi à l'école de commerce de l'université de Sydney, affirme que les entreprises seront probablement très bien payées pour avoir introduit une politique. "Si vous fournissez les bons [services], la productivité des femmes augmente, leur engagement et leur loyauté s'accroissent, et il y a des avantages pour l'entreprise."

Selon Mme Crooks, tout fardeau financier a valu la peine pour le Victorian Women's Trust. Depuis plus de cinq ans qu'elle offre des congés menstruels, la demande a atteint en moyenne six jours par an par membre du personnel. La mission du Trust est d'autonomiser les femmes, mais il y a aussi une récompense à cela : les employeurs qui créent de meilleurs aménagements pour les femmes au travail se distingueront de ceux qui ne le font pas, estime-t-elle.

Les complications

Malgré l'élan croissant en faveur du congé menstruel, ces politiques restent compliquées et suscitent le scepticisme. En particulier, certains critiques craignent que les itérations modernes du congé menstruel, destinées à réduire les tabous liés aux règles et à améliorer l'expérience des employés, n'entravent l'égalité des sexes sur le lieu de travail, puisque les employés qui ont leurs règles seraient traités différemment de ceux qui ne les ont pas.

L'essentialisation du corps des femmes "pourrait alimenter des stéréotypes nuisibles selon lesquels [elles] sont des employées moins dignes ou moins fiables", explique Mme Golding, ou incapables de travailler pendant leurs règles - alors que c'est loin d'être universel. Melissa Dobman, psychologue organisationnelle et auteur de Yes, You Can Talk About Mental Health at Work (Oui, vous pouvez parler de la santé mentale au travail), craint également que les femmes soient considérées comme trop "émotives" si elles parlent de leurs symptômes menstruels au bureau, même si ce genre de "vulnérabilité est en fait une bonne chose pour un leader".

En outre, même si des politiques de congé menstruel sont mises en œuvre, les travailleurs doivent sentir qu'ils se trouvent dans un environnement culturellement suffisamment permissif pour en profiter, explique Mme Golding, citant des cas historiques dans le monde où l'adoption est faible, comme au Japon. Même ceux qui sont couverts peuvent éviter de prendre des congés en raison de la "honte et des stigmates" qui y sont associés, dit-elle, ou de l'idée que cela pourrait compromettre leur carrière - à moins qu'ils ne sentent que leur employeur les soutient vraiment. Pour cela, il faut que les chefs d'entreprise, en particulier dans les secteurs à prédominance masculine, "signalent par la parole et l'action" que les politiques sont là pour être utilisées, dit Mme Baird, et que les employés comme Lucy, qui ont pris des jours de congé, parlent ouvertement de leurs expériences.

L'expansion du travail à distance peut également jouer un rôle dans la volonté ou le refus d'un travailleur d'adopter cette politique - même dans un environnement où il se sent soutenu. Les femmes peuvent "choisir d'aller jusqu'au bout et de continuer à travailler à domicile", ajoute Mme Golding, "plutôt que de prendre un jour de congé" et risquer de devoir révéler leur situation à leurs supérieurs.

Et bien que ces politiques puissent bénéficier aux travailleurs qui décident de les utiliser, les avantages sociaux - comme le congé menstruel payé ou la possibilité de travailler à domicile - ne sont pas accordés universellement. Les travailleuses du secteur des services qui ont des règles intenses et qui passent des journées entières debout sont obligées de choisir entre un jour de congé et un chèque de salaire. Mme Golding estime que cette inégalité doit être corrigée de manière systémique : "Un droit à un congé menstruel rémunéré, prévu par une loi d'application générale, signifierait que les femmes issues d'un vaste éventail de milieux socio-économiques auraient la possibilité de prendre un congé."

"Cela aurait été un autre genre de vie".

Malgré les problèmes qui compliquent le congé menstruel, Mme Baird croit que si les employeurs ne s'adaptent pas aux personnes ayant des règles, les travailleuses présentant des symptômes particulièrement débilitants pourraient carrément abandonner le marché du travail.

Par exemple, selon une étude publiée en 2021 par la banque britannique Standard Chartered Bank, les employées souffrant de ménopause courent un risque important de quitter leur emploi. Le rapport montre que 25 % des 2 400 participants ont déclaré que leurs symptômes, ainsi qu'un manque de sensibilisation et de soutien de la part des employeurs et des collègues, les rendaient plus susceptibles de démissionner. Par ailleurs, 22 % ont déclaré que ces mêmes facteurs les incitaient à prendre leur retraite.

Et bien que Mme Golding estime que les préoccupations relatives à l'équité entre les sexes sont légitimes, elle pense également que la tendance, qui, selon elle, "prend de l'ampleur" en Australie et dans le monde, aura des résultats plus positifs - même si les politiques ne se manifestent pas au niveau fédéral. "Pour le dire de manière familière, dit-elle, "le bien l'emportera sur le mal".

L'augmentation du nombre d'entreprises proposant des politiques de congé menstruel volontaire est un bon signe, convient Mme Crooks. Et Mme Baird pense que des mesures comme celles prises en Australie peuvent avoir des répercussions positives à l'échelle mondiale. C'est d'autant plus vrai que les travailleurs de la génération du millénaire et de la génération Z qui ont des règles sont de plus en plus francs que leurs prédécesseurs, dit-elle, et que les entreprises confrontées à des pénuries de main-d'œuvre cherchent "à offrir des politiques qui peuvent attirer et retenir de jeunes travailleuses intelligentes".

De retour à New York, Caldwell, comme Jessie, ne peut s'empêcher d'imaginer un scénario où elle aurait eu accès à un congé menstruel payé sur ses lieux de travail. "Je pense que j'aurais appris beaucoup plus tôt à prendre soin de moi et que je n'avais pas à renier ma fonction corporelle", dit-elle. "Cela aurait vraiment pu transformer la façon dont je pensais à moi. J'aurais eu une vie différente."