Charnier de Gossi : quelles sont les accusations de la France concernant un charnier découvert au Mali ?

il y a 50 minutes

La France accuse les mercenaires russes travaillant au Mali d'avoir mené une campagne de dénigrement et d'avoir jeté des corps à cet endroit afin d'accuser les Français.

Mais ces accusations sont rejetées par le gouvernement russe, et les autorités maliennes ont exprimé leur mécontentement face aux allégations françaises.

La France et d'autres pays européens s'inquiètent de plus en plus de la présence de mercenaires de la société militaire privée russe, Wagner, dans certains pays africains. Le gouvernement russe nie tout lien avec Wagner.