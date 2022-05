Neuropsychologie : pourquoi faut-il entretenir la réserve cognitive pour prendre soin de son cerveau ?

il y a 50 minutes

Les scientifiques ont analysé le cerveau d'un groupe de personnes et ont trouvé des changements typiques de la maladie d'Alzheimer avancée.

La raison? "Ils avaient une réserve cognitive suffisamment importante pour compenser les dégâts et continuer à fonctionner comme d'habitude", note Harvard Health Publishing, la publication de la Harvard Medical School dans l'article Qu'est-ce que la réserve cognitive ?

D'autres recherches ont montré que les personnes ayant une réserve cognitive plus élevée peuvent mieux éviter les symptômes de changements cérébraux dégénératifs associés à la démence ou à d'autres maladies du cerveau, telles que la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques ou les accidents vasculaires cérébraux.

C'est une bonne nouvelle car il est possible, tout au long de la vie, d'essayer de se constituer une forte "réserve cognitive" pour renforcer les réseaux cérébraux.

Entre les réserves

Selon le Dr Manuel Vázquez Marrufo, professeur au Département de psychologie expérimentale de l'Université de Séville, la réserve cognitive est ce qu'on appelle une "construction" en psychologie et en neurosciences, c'est-à-dire un concept utilisé pour aborder une théorie, bien que "On ne sait pas encore avec certitude quels sont les corrélats physiologiques qui se cachent derrière".

L'expert le définit comme "une sorte de propriété" que nous avons - un produit de l'expérience - et qui "nous protège efficacement contre les blessures qui se produisent dans le cerveau".

Pour Harvard Health Publishing c'est "la capacité de notre cerveau à improviser et à trouver des manières alternatives de faire un travail ".

De son côté, la réserve cognitive est ce qui s'accumule à travers nos activités quotidiennes et a plus à voir avec l'activité cognitive qui s'est développée depuis la naissance.

De cette façon, une combinaison de ce que vous avez dans votre réserve cérébrale et de ce que vous avez dans votre réserve cognitive déterminera "comment le cerveau va gérer une blessure ou une maladie neurodégénérative", explique le médecin.

Ou comme le suggère une étude publiée dans le Journal of Neurology :

"Pour une même atteinte cérébrale chez deux patients ayant la même réserve cérébrale, le patient ayant la plus grande réserve cognitive pourra mieux tolérer l'atteinte et ralentir les manifestations cliniques.

En d'autres termes, la réserve cognitive désigne l'ensemble des ressources cognitives qu'une personne parvient à acquérir au cours de sa vie, et qui lui confèrent une protection contre le vieillissement et les lésions cérébrales."

Le neuroscientifique, qui étudie la réserve cognitive depuis des décennies, cherche à comprendre "pourquoi certains individus présentent plus de déficits cognitifs que d'autres avec le même degré de pathologie cérébrale ", explique-t-il sur le site de l'université.

"Mes propres recherches, et celles d'autres personnes dans le domaine, ont montré que des aspects de l'expérience de vie, tels que la réussite scolaire ou professionnelle , peuvent constituer une réserve contre les pathologies cérébrales, permettant à certaines personnes de rester fonctionnelles" plus longtemps que d'autres.

Dans le livre Cognitive Reserve: Theory and Applications, Stern soutient que "la variabilité individuelle de la réserve cognitive peut provenir de différences innées ou génétiques ou d'expériences de vie ".

L'étude des religieuses

En 1986, un jeune épidémiologiste du nom de David Snowdon a approché des religieuses d'un couvent du Minnesota pour mener une étude visant à examiner les mystères du vieillissement et de la maladie d'Alzheimer.

L'étude, qui a duré plusieurs années, est considérée comme l'un des efforts les plus innovants pour comprendre la maladie et est entrée dans l'histoire sous le nom de Nun Study.

Près de 700 religieuses y ont participé et ont passé chaque année des tests de mémoire et cognitifs.

Ce qui est le plus remarquable, c'est qu'il a maintenu ce niveau élevé malgré l'abondance d'enchevêtrements neurofibrillaires et de plaques séniles, les lésions classiques de la maladie d'Alzheimer », a écrit le Dr Snowdon.

L'étude a connu un moment charnière lorsque l'équipe de chercheurs a trouvé un classeur rempli de journaux écrits par les sœurs lors de leur entrée dans l'ordre, évoquant le documentaire de la BBC Aging with Grace .

"L'équipe a découvert que les sœurs qui utilisaient des phrases et des idées plus complexes étaient moins susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer."

À leur mort, le cerveau de chaque sœur a été analysé pour plus d'informations et ces échantillons sont maintenant stockés à l'Université du Minnesota.

Education et divertissement

En 2017, une étude internationale commandée par la prestigieuse revue scientifique The Lancet sur la prévention et la prise en charge de la démence a révélé que les individus qui continuent à apprendre ou à s'entraîner tout au long de leur vie sont plus susceptibles de développer les réserves cognitives supplémentaires souhaitées.