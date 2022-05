Rhinite : comment contrôler la congestion nasale et les éternuements

André Biernath - @andre_biernath

BBC News Brésil à Londres

il y a 13 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jusqu'à 84 millions de Brésiliens souffrent de rhinite. La maladie s'aggrave généralement pendant l'enfance et l'adolescence

"Combien cela coûte-t-il de réunir trois personnes dans un laboratoire et de découvrir un remède contre la rhinite ?"

Ce qui semblait être un trait d'humour de João Zastrow, un utilisateur de Twitter, s'est transformé en une question réelle et instigatrice sur une maladie qui touche jusqu'à 40 % de la population mondiale (dont environ 84 millions de Brésiliens) - le post sur les médias sociaux a déjà eu plus de 165 000 likes et 43 000 partages.

La rhinite allergique, une affection caractérisée par une congestion nasale, des éternuements répétés, des démangeaisons du visage et des difficultés à respirer, s'aggrave généralement en automne ou en hiver et est liée à certains déclencheurs environnementaux tels que la poussière, les squames d'animaux, les acariens et le pollen.

Bien que les traitements aient beaucoup progressé au cours des deux ou trois dernières décennies, la vérité est qu'il n'existe pas vraiment de remède à la rhinite - et de nombreux scientifiques pensent que nous ne verrons jamais de solution définitive à ce problème.

Vous comprendrez ci-dessous pourquoi il est si difficile de parler d'un remède à cette maladie et quels sont les principaux moyens de la contrôler aujourd'hui.

Narines bouchées

Le nez fonctionne comme un véritable filtre de notre système respiratoire. Il dispose de plusieurs structures et mécanismes pour empêcher l'entrée de particules dangereuses, qui peuvent nuire au fonctionnement des poumons.

Prenons un exemple concret : imaginez qu'un virus tente d'envahir vos narines. L'organisme fera tout pour l'expulser le plus rapidement possible afin d'éviter des problèmes plus importants.

Dans cette situation, le système de défense déclenche une série d'actions, appelées génériquement processus inflammatoire, pour annihiler l'envahisseur - c'est pourquoi le nez devient gonflé, plein de sécrétions et n'arrête pas d'éternuer.

"Le problème est que, dans la rhinite allergique, cette réaction se produit face à des substances qui ne sont pas nocives", différencie l'oto-rhino-laryngologue Márcio Salmito, de l'hôpital Alemão Oswaldo Cruz, à São Paulo.

En d'autres termes, l'individu atteint de cette affection inhale des particules d'un composé qui provoque chez lui une allergie. Dans la rhinite, les allergènes les plus courants sont les acariens (arthropodes microscopiques qui vivent dans les matelas et les oreillers), les poils d'animaux, le pollen de plantes ou la poussière.

Ces composés sont suffisants pour déclencher une réponse exagérée du système de défense, qui déclenche la série de réactions typiques décrites ci-dessus.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les acariens sont l'un des agents responsables des attaques de rhinite

"Et tout ce processus est généralement encore pire en automne et en hiver, lorsque nous restons à l'intérieur, en contact fréquent avec les allergènes", explique l'allergologue Jane da Silva, qui fait partie du département scientifique de la rhinite de l'Association brésilienne d'allergie et d'immunologie (Asbai).

"Pour compléter, le temps sec même de ces saisons rend la muqueuse du nez plus vulnérable, ce qui interfère avec la capacité de filtrage", souligne le médecin, qui est également professeur au département de médecine interne de l'université fédérale de Santa Catarina.

Mais si la science connaît déjà en détail ce qui se cache derrière la rhinite, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de remède ?

Un chemin ardu

Le docteur Antonio Condino, du département d'immunologie de l'institut des sciences biomédicales de l'université de São Paulo, explique que la réaction immunitaire à l'origine de la rhinite est très complexe et recrute différents types de cellules.

"L'un des globules blancs impliqués dans ce processus est le mastocyte, qui libère une substance appelée histamine", illustre-t-il. L'histamine est d'ailleurs l'un des responsables des symptômes tels que les démangeaisons et les rougeurs.

En d'autres termes, il n'existe pas de cible unique qui, lorsqu'elle est désactivée ou inhibée, permet d'éviter définitivement la crise d'éternuement et les difficultés respiratoires.

Condino enseigne également que la rhinite est une maladie polygénique, qui est liée à des mutations dans diverses parties du code génétique humain.

"Il existe des maladies immunologiques qui sont monogéniques, causées par des altérations d'un seul gène. Dans ces cas, il est plus facile de penser à des thérapies géniques capables de traiter le problème", dit-il.

Avec les avancées scientifiques et technologiques du moment, il n'est cependant pas possible de "corriger" en une seule fois autant de gènes à l'origine de la rhinite.

Outre les obstacles techniques, nous ne pouvons ignorer à quel point il est difficile de créer un nouveau médicament. Comme si tout cela ne suffisait pas, 90 % des molécules évaluées par les pharmaciens ne passent pas les essais cliniques et n'arrivent même pas dans les pharmacies.

Toujours dans ce domaine, il faut également garder à l'esprit que la rhinite n'est généralement pas une priorité dans les investissements de recherche, puisque nous parlons d'une maladie qui n'entraîne généralement pas d'affections graves ou mortelles.

Mais le fait qu'un traitement curatif de la rhinite allergique soit pratiquement utopique aujourd'hui ne signifie pas que les patients soient laissés seuls.

Les traitements disponibles, qui ont considérablement progressé au cours des dernières décennies, permettent de maîtriser les crises dans la plupart des cas, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Après le diagnostic, la première étape fondamentale pour contrôler les crises de rhinite est d'apporter quelques changements à la maison.

"Il faut bien aérer la pièce, faire un nettoyage régulier, changer les draps une fois par semaine et éviter les tapis, les carpettes, les animaux en peluche et les rideaux", recommande Silva.

Il est également utile de mettre l'oreiller et le matelas au soleil de temps en temps et de laver les vêtements, les couvertures et les couettes qui sont rangés dans l'armoire depuis longtemps avant de les utiliser.

Toutes ces attitudes ont un objectif commun : contrôler l'accumulation de substances qui provoquent des allergies, comme la poussière, les acariens et les poils d'animaux. Ce soin doit être doublé dans la chambre à coucher, puisque nous passons au moins un tiers de notre journée dans cet environnement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les animaux en peluche accumulent la poussière et les acariens, qui sont des déclencheurs importants des crises de rhinite.

Le nettoyage, bien sûr, ne se limite pas à la maison : il faut aussi laver le nez. "Nettoyer quotidiennement les narines avec du sérum physiologique permet d'éliminer les impuretés et d'hydrater la muqueuse, ce qui évite les irritations", ajoute l'allergologue.

Outre le contrôle de l'environnement, les médecins prescrivent généralement certains médicaments, en fonction du degré de la rhinite et de la fréquence des crises.

"Pour les patients qui n'ont une rhinite allergique qu'au printemps, par exemple, nous pouvons prescrire des médicaments pour soulager les symptômes uniquement à cette période de l'année", explique Mme Salmito.

Dans les situations où la rhinite est plus sévère ou apparaît n'importe quel mois, il ne sert à rien d'éteindre le feu. Dans ces cas, les médecins tentent d'agir de manière préventive.

"Dans ces cas, les anti-inflammatoires de la classe des corticoïdes peuvent aider", cite le médecin ORL.

"La bonne nouvelle, c'est que ces médicaments ont beaucoup évolué au cours des vingt dernières années et que nous disposons aujourd'hui d'options appliquées directement sur le nez, qui ne sont pas absorbées par le reste du corps et provoquent moins d'effets secondaires", ajoute-t-il.

Un "vaccin" contre la rhinite ?

Une troisième alternative pharmacologique au déblocage de la respiration fait appel à l'immunothérapie.

En résumé, ce traitement se déroule sur trois à cinq ans et propose au patient des doses croissantes de la substance qui provoque chez lui la réaction allergique.

Si la personne souffre d'une rhinite causée par les acariens, par exemple, les spécialistes produisent des injections ou des comprimés contenant une portion minimale de l'agent qui provoque le déclenchement des crises. Ce montant augmente petit à petit.

"L'objectif est de modifier progressivement la réponse immunitaire, de manière à ce que la personne perde la sensibilité qu'elle avait lorsqu'elle a été exposée à l'allergène", explique M. Silva. C'est comme si le corps s'habituait progressivement à la substance et ne réagissait plus aussi mal à celle-ci.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le lavage quotidien du nez avec une solution saline est l'une des principales attitudes pour protéger la muqueuse interne du nez

L'efficacité de cette option varie toutefois d'un individu à l'autre. "Environ 30 % des patients ont une résolution presque totale de l'affection qu'ils présentent. D'autres s'améliorent considérablement", calcule M. Salmito.

"La perspective est que cette technique évolue beaucoup dans les prochaines années et augmente progressivement ce taux de réussite", ajoute le spécialiste.

Un autre point négatif de l'immunothérapie est son accessibilité : au Brésil, elle n'est disponible que dans des cliniques privées et ne fait pas partie de la couverture des plans de santé.

Dans le système public, il n'est possible de trouver que quelques services qui proposent le "vaccin contre la rhinite", liés à des groupes de recherche et à des hôpitaux universitaires.