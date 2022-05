Prix du pétrole : pourquoi l'Opep ne le fait-elle pas baisser ?

Qu'est-ce que l'Opep+ ?

Au cœur de ce groupe se trouvent les 13 membres de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole), qui sont principalement des pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Cette organisation a été créée en 1960 sous la forme d'un cartel, dans le but de fixer l'offre mondiale de pétrole et son prix.