Géopolitique : pourquoi la Chine considère également l'OTAN comme une menace et craint qu'elle n'atteigne ses frontières

Atahualpa Amerise @atareports

BBC News Mundo

il y a 26 minutes

Crédit photo, Getty Images

"Si vous en touchez un, vous nous touchez tous".

Telle est la philosophie et la raison d'être de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), l'alliance par laquelle 30 pays d'Europe et d'Amérique du Nord s'engagent à réagir avec leurs forces militaires communes en cas d'attaque extérieure contre l'un d'entre eux.

En d'autres termes, l'OTAN définit sa nature comme étant défensive. Mais certains pays y voient une menace pour leur sécurité.

La Russie, qui a utilisé cet argument pour justifier une invasion militaire, en est l'exemple le plus évident, mais pas le seul.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Bien que ses frontières soient situées à des milliers de kilomètres de celles de l'OTAN, la Chine exprime ouvertement et de plus en plus ouvertement sa méfiance à l'égard de l'organisation.

Et avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les frictions entre le géant asiatique et l'alliance de défense dirigée par les États-Unis se sont intensifiées.

Comme Moscou, Pékin rend l'OTAN responsable du conflit.

Le ministère chinois des affaires étrangères accuse l'alliance atlantique d'avoir mis la Russie "dans les cordes" en acceptant 14 nouveaux membres depuis la fin de la guerre froide, dont des pays limitrophes de la nation slave.

De son côté, l'OTAN dénonce la première puissance asiatique pour avoir "sapé l'ordre de sécurité mondial".

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé en avril que sa stratégie de défense inclurait pour la première fois la Chine, et plus précisément "la manière dont son influence croissante et ses politiques coercitives affectent notre sécurité".

De l'indifférence à la tension

Aujourd'hui, méfiance, tension et accusations mutuelles marquent les relations entre Pékin et l'alliance.

Mais cela n'a pas toujours été le cas.

Le docteur britannique en histoire moderne Jamie Shea, qui a occupé divers postes de haut niveau au sein de l'OTAN entre 1988 et 2018, affirme que les relations entre l'alliance et Pékin ont été marquées par une indifférence mutuelle au cours des dernières décennies, avec des échanges périodiques qui ont porté peu de fruits.

"Les Chinois se sont montrés intéressés par l'OTAN lorsqu'elle est entrée en Afghanistan en 2003, mais lorsqu'ils ont compris qu'elle n'était pas là en tant que force d'occupation permanente mais à des fins de stabilisation et de lutte contre le terrorisme, ils se sont détendus et leur intérêt pour l'OTAN s'est estompé", dit-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bien que rares et isolés, des épisodes de tension entre la Chine et l'OTAN se sont produits dans le passé. Le 7 mai 1999, lors d'une opération de l'alliance, cinq bombes américaines ont frappé l'ambassade de Chine à Belgrade, tuant trois journalistes. Bill Clinton s'est excusé et a affirmé qu'il s'agissait d'un accident. L'événement a suscité de vives protestations en Chine

Il note que "jusqu'à présent, il n'existe pas de conseil OTAN-Chine qui permettrait aux deux parties de se rencontrer régulièrement et de discuter des défis communs ou des perceptions mutuelles".

Wang Huiyao, président du think tank Centre for China and Globalization (CGC) et conseiller du gouvernement chinois, explique qu'en raison de son éloignement géographique, Pékin "ne devrait en principe pas avoir beaucoup de problèmes en commun avec l'OTAN".

"Mais si l'OTAN publie une déclaration disant que la Chine est une menace potentielle, cela inquiète Pékin", dit-il.

"L'OTAN, c'est les États-Unis"

Wang affirme que la stratégie de l'organisation, malgré son éloignement et sa nature défensive, est confrontée à celle de la Chine.

"La vision de la Chine pour l'avenir est que la mondialisation doit aller dans le sens d'une intégration économique, et non militaire. En ce sens, la Chine n'apprécie pas l'expansion militaire de l'OTAN dirigée par les États-Unis".

L'expert estime également que les confrontations entre Pékin et l'alliance atlantique "sont le reflet des relations entre les États-Unis et la Chine, qui se sont détériorées au cours des cinq ou six dernières années."

"Et les États-Unis dirigent l'OTAN, et il est certain que l'OTAN reflète largement les décisions des États-Unis".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les dirigeants des États-Unis et de l'OTAN, Joe Biden et Jens Stoltenberg

Shea, quant à lui, estime que la Chine se positionne contre l'élargissement de l'OTAN pour des raisons purement stratégiques.

"Alors que la Chine s'aligne sur le discours russe et la prétendue suprématie des valeurs autoritaires sur les démocraties, la déformation de la réalité de l'OTAN devient un outil pratique et facile pour sa politique étrangère et intérieure".

La principale préoccupation de la Chine n'est toutefois pas l'expansion de l'alliance militaire atlantique en Europe de l'Est.

Ce que la Chine craint le plus

La Chine pense que les États-Unis veulent installer de facto l'OTAN, ou une ramification de l'alliance, à sa porte.

"L'OTAN a gâché l'Europe ; essaie-t-elle maintenant de gâcher l'Asie-Pacifique et même le monde ?", proteste le ministère chinois des affaires étrangères fin avril.

Un mois plus tôt, le ministre des affaires étrangères Wang Yi avait déclaré que "le véritable objectif de la stratégie américaine dans l'Indo-Pacifique est de créer une branche de l'OTAN dans la région".

Les responsables de Pékin ont fréquemment répété cette accusation au cours des derniers mois.

Pour le comprendre, il faut être familier avec deux acronymes : Aukus et Quad.

Aukus, un pacte de défense en vertu duquel les États-Unis et le Royaume-Uni aideront l'Australie à acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire, était annoncé à la fin de 2021.

Cela met la Chine mal à l'aise, car ses relations avec l'Australie, cordiales jusqu'en 2018, se sont de plus en plus détériorées au point de créer des tensions dans plusieurs domaines, des différends territoriaux en mer de Chine méridionale à la pandémie et plus récemment à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Mais ce qui inquiète le plus la Chine, c'est le dialogue quadrilatéral sur la sécurité, plus connu sous le nom de Quad.

Créé en 2007 et suspendu pendant près d'une décennie, le Quad a été relancé en 2017 et a pris de plus en plus d'importance jusqu'à aujourd'hui.

Il s'agit d'un forum stratégique qui comprend une coopération militaire et des exercices de défense entre les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde.

Le Japon et l'Inde sont les deux puissances asiatiques qui rivalisent avec la Chine, laquelle a également des différends territoriaux tendus avec ces deux pays et avec d'autres États de la région tels que les Philippines, le Viêt Nam et la Malaisie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De haut en bas, des navires du Japon, des États-Unis et de l'Inde participent à un exercice militaire conjoint dans le Pacifique, au large des côtes japonaises, en 2007, année de la création du Quad

Pékin considère donc la Quad non seulement comme un défi à son hégémonie croissante dans la région, mais aussi comme une menace pour sa sécurité et, avec les Aukus, comme une tentative déguisée des États-Unis de constituer une OTAN autour d'elle.

Le professeur Wang, qui représente la position du gouvernement chinois, trouve "inquiétant que l'OTAN s'étende dans la région indo-pacifique" et suppose qu'une tentative est faite pour établir au moins "une mini-OTAN dans la région", ce que le régime de Xi Jinping n'est pas prêt à accepter.

Pour sa part, Jamie Shea nie que les alliances américaines dans le Pacifique aient quelque chose à voir avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord : "L'OTAN limite son expansion au continent européen et ne peut pas s'étendre à un pays de la région indo-pacifique".

"Bien qu'elle ait des partenaires dans la région, comme le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les pactes ne donnent à l'OTAN aucun rôle dans la défense de ces pays s'ils devaient être impliqués dans une guerre contre la Chine", note-t-il.

Y aura-t-il une OTAN mondiale ?

Mais l'idée d'une extension de l'OTAN au-delà des limites de l'Europe et de l'Amérique du Nord est-elle vraiment irréaliste ?

L'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie suscite une inquiétude latente à l'Ouest et chez ses alliés : la Chine pourrait faire de même avec Taïwan.

Fin avril, la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, s'est prononcée en faveur d'une "OTAN mondiale".

Crédit photo, Dan Kitwood Légende image, Liz Truss a été la première chancelière d'un pays allié à évoquer ouvertement la possibilité d'une OTAN mondiale

Et il l'a fait en gardant un œil sur la Chine.

"Nous devons anticiper les menaces dans la région indo-pacifique, en travaillant avec des alliés comme le Japon et l'Australie pour garantir la protection du Pacifique. Nous devons nous assurer que les démocraties comme Taïwan peuvent se défendre", fait-il valoir.

Entre-temps, les dirigeants des 30 États membres travaillent sur le prochain "concept stratégique" de l'OTAN, qui définira sa mission pour la prochaine décennie.

Son contenu sera annoncé lors du prochain sommet de l'alliance atlantique, qui aura lieu les 29 et 30 juin à Madrid.