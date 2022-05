Informatique : à quoi servent les touches F1 à F12 d'un ordinateur ?

"De nombreux utilisateurs trouvent que l'utilisation d'un clavier externe avec des raccourcis clavier pour Word les aide à travailler plus efficacement", explique Microsoft.

"Pour les utilisateurs souffrant de déficiences visuelles ou de mobilité, les raccourcis clavier peuvent être plus faciles que l'utilisation de l'écran tactile et constituent une alternative essentielle à l'utilisation de la souris", ajoute l'entreprise dans son blog.

Mais que sont ces "fonctions rapides" et quelles actions permettent-elles ?

F1

Dans Windows, ouvre le menu d'aide. Elle permet également de masquer ou d'afficher le menu des options d'Excel et de Word, ainsi que la barre d'outils de Windows, si vous appuyez sur cette touche en même temps que la touche Contrôle [ Ctrl + F1 ].

Dans Apple, la touche F1 , avec la petite icône en forme d'ampoule, réduit la luminosité de l'écran, et dans Word - et en appuyant sur Fn, comme expliqué ci-dessus - annule l'action précédente.

F2

Appuyez sur Alt + Ctrl + F2 et cela ouvrira immédiatement la bibliothèque de documents dans Microsoft Office.

Si vous êtes dans Word et que vous utilisez le raccourci Ctrl + F2 , vous obtiendrez un aperçu avant impression du fichier sur lequel vous travaillez.

Et si vous utilisez Excel et que vous appuyez sur cette touche, vous pouvez modifier la cellule active.

Avec F1 et F2, vous pouvez ouvrir des menus, modifier des cellules dans Excel et renommer des fichiers, selon la commande utilisée

F3

La touche F3 est utilisée pour ouvrir la fonction de recherche dans l'Explorateur Windows, Firefox et Chrome.

Et si vous utilisez Word sur un Mac, la touche F3 permet de copier le contenu sélectionné dans le Presse-papiers.

F4

Et pour fermer une fenêtre, utilisez ce raccourci : Alt + F4 .

Si vous utilisez Apple, la touche F4 vous permet d'activer ou de désactiver le clavier de lancement, un moyen simple de trouver et d'ouvrir des applications sur le Mac.

Et lorsque vous utilisez la fonction rapide dans Word, vous collez le contenu du Presse-papiers.

F5

Si, en plus de rafraîchir le navigateur, vous souhaitez vider le cache (données stockées temporairement), appuyez sur Ctrl + F5 .

Si vous utilisez Powerpoint et que vous souhaitez démarrer la présentation, c'est également votre clé.

Dans Microsoft Office, il est utilisé pour ouvrir "Rechercher et remplacer".

Dans Apple, il réduit l'intensité lumineuse des touches. Et le raccourci dans Word vous permet d'afficher la boîte de dialogue "Aller à".

F6

Avec Control et Shift [ Ctrl + Shift + F6 ], il vous permet de passer facilement d'un document Word à un autre.

Et sa fonction rapide dans Word, lorsqu'on y accède à partir d'un ordinateur Apple, consiste à basculer entre le document, le volet des tâches, la barre d'état et la barre de menu - et sert également à inclure les différents volets dans un écran partagé.