"Théorie du fou" : comment Nixon a essayé de convaincre les Soviétiques qu'il utiliserait la bombe nucléaire

Les bombardiers B-52 du Pentagone étaient chargés d'armes nucléaires et 18 d'entre eux ont décollé de la côte ouest des États-Unis. Ils ont traversé l'Alaska et volé près du territoire soviétique avant de revenir.

Cette alerte nucléaire a été ordonnée par le président américain de l'époque, Richard Nixon (1969-1974), et exécutée secrètement, même s'il semblait inévitable que Moscou et ses alliés observent l'action américaine.

En pleine guerre froide et embourbé dans la guerre du Vietnam, Nixon entendait faire croire à ses ennemis qu'il était prêt à utiliser une force excessive, voire nucléaire. Son chef de cabinet, H.R. Haldeman, a révélé des années plus tard comment Nixon avait expliqué cette action : "je l'appelle la 'théorie du fou'".

Mais qu'est-ce que la théorie du fou et quels résultats ont été obtenus par les dirigeants qui l'ont mise en œuvre ?

"Le bouton nucléaire"

Dans l'ère moderne, la théorie a été avancée en 1959 par l'ancien analyste militaire américain Daniel Ellsberg, spécialiste des stratégies nucléaires. Il sera plus tard connu pour avoir divulgué les documents secrets américains sur la guerre du Vietnam, connus sous le nom de Pentagon Papers, en 1971.

Ellsberg affirmait que le dirigeant d'un pays pouvait menacer plus efficacement une autre nation s'il était considéré comme fou par les autres.

Mais c'est Nixon qui a inventé la "théorie du fou", selon le livre The Ends of Power ("Les limites du pouvoir"), écrit par son ancien chef de cabinet, Haldeman, après que tous deux se soient brouillés avec le scandale du Watergate.

Nixon a pris ses fonctions en 1969 dans le but de mettre fin à la guerre du Vietnam dans des conditions favorables pour les États-Unis

Selon Haldeman, le président a alors parlé de faire courir la rumeur selon laquelle il était obsédé par le communisme, que ses nerfs étaient incontrôlables et qu'il avait toujours "la main sur le bouton nucléaire".

"Il [Nixon] croyait probablement que s'ils pensaient qu'il était sur la voie de la folie, ils croiraient qu'il ferait tout pour mettre fin à la guerre, même utiliser des armes nucléaires", selon Roseanne McManus, professeur de sciences politiques et d'affaires internationales à l'université d'État de Pennsylvanie aux États-Unis, qui écrit actuellement un livre sur la théorie du fou.

Mais si tel était le pari, le résultat fut différent de ce que voulait Nixon : "il semble que les Soviétiques et leurs alliés nord-vietnamiens n'aient pas réalisé qu'il essayait de montrer des signes de folie ou qu'ils n'aient tout simplement pas cru qu'il était vraiment fou", selon McManus, dans une interview accordée à BBC News Mundo (le service espagnol de la BBC).

Une arme à double tranchant

Des documents révélés par les États-Unis soulignent qu'à l'époque, la Maison Blanche a envisagé l'option d'employer des armes nucléaires contre le Nord-Vietnam. Mais Nixon lui-même a affirmé des années plus tard qu'il avait écarté cette option pour éviter une escalade de la guerre de masse.

"Mais si les gens croient qu'il est totalement fou, déconnecté de la réalité ou qu'il veut prendre le contrôle du monde, il sera plus difficile de réussir, car les gens seront plus préoccupés par l'avenir", poursuit-elle. "Il est très difficile de promettre la paix à des gens qui ont cette réputation d'extrême folie".

L'ancien dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev et l'ancien président américain Richard Nixon sont cités comme deux cas historiques d'utilisation de la théorie du fou.

En fait, les recherches de McManus soulignent que la théorie du fou n'est généralement pas très efficace. Plusieurs autres anciens dirigeants considérés comme instables n'ont pas non plus réussi à obtenir des effets favorables, comme le Soviétique Nikita Khrouchtchev, le Libyen Mouamar Khadafi et l'Irakien Saddam Hussein.