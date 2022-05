Coliques chez les bébés : comment l'accouchement, l'allaitement et le stress influencent la douleur

Pendant longtemps, les crampes des bébés allaités ont été consacrées par le nom de "règle des 3".

"Il a été défini comme commençant à l'âge de 3 semaines, survenant au moins 3 heures par jour, 3 jours par semaine, avec une durée minimale de 3 semaines et maximale de 3 mois, le tout chez un enfant en parfaite santé", explique Tadeu Fernando Fernandes, pédiatre au service scientifique ambulatoire de la Société brésilienne de pédiatrie (SBP).

La maxime est toujours considérée comme valable, bien que la science ait maintenant montré qu'une période subtilement plus longue ou plus courte se produit également.

Pourquoi les bébés ont-ils des coliques ?

Les coliques surviennent en raison de l'immaturité du système digestif du bébé, qui dans les premiers mois de la vie est encore incapable de traiter complètement les aliments, même s'il ne s'agit que de lait maternel, comme cela est recommandé jusqu'à l'âge de six mois.

"Par conséquent, si la naissance est prématurée, il est courant que la survenue de coliques soit encore plus importante", explique Fernandes.

Mais il existe également certains facteurs qui peuvent augmenter les risques de coliques, selon les experts. Certains d'entre eux sont liés au microbiote intestinal, également connu sous le nom de flore intestinale, qui joue un rôle important dans les processus digestifs, l'absorption des nutriments et le développement du système immunitaire.

Il n'y a pas de remède magique pour guérir les coliques, disent des experts interrogés par BBC News Brasil

Type de naissance

"Lorsque l'enfant naît lors d'un accouchement normal, lors de son passage dans le vagin, il entre en contact avec la flore vaginale de la mère. Cependant, si l'accouchement se fait par césarienne, il a déjà été scientifiquement prouvé que le bébé est plus susceptible de souffrir de coliques. En effet, l'environnement dans lequel il naît est stérile et, sans contact avec des bactéries bénéfiques, l'intestin naît pauvre en termes de microbiote", explique M. Fernandes.

Dans une étude publiée dans la revue scientifique Nature en 2019, les scientifiques ont analysé des échantillons de couches de près de 600 bébés au cours de leur premier mois de vie, ainsi que certains échantillons fécaux de bébés au cours de leur première année de vie. Les résultats soulignent que les personnes nées par voie normale reçoivent le plus de bactéries de leur mère.

Allaitement maternel

Le lait maternel, parmi tous les laits de mammifères, a la plus forte teneur en lactose, un type de sucre qui peut provoquer des crampes pendant le processus de fermentation, notamment parce que le système digestif est encore immature.

"Le lait maternel a trois phases : une plus aqueuse, puis la blanche, et enfin le lait devient plus jaunâtre, avec une teneur plus élevée en protéines et en matières grasses. le bébé, c'est pourquoi nous recommandons que tout le lait d'un sein soit vidé avant la mère offre l'autre côté, contrairement à ce qui était suggéré par le passé », explique le pédiatre.

Un autre facteur qui augmente le risque est l'alimentation au lait maternisé. "Alors que le lait maternel contient des prébiotiques (substances qui stimulent l'activité des bactéries dans le côlon) et des probiotiques (micro-organismes vivants qui aident à maintenir le microbiote intestinal en bonne santé), la plupart des formules ne contiennent que des prébiotiques, ce qui n'aide pas autant à la digestion.".

Pour les mères qui ne peuvent pas allaiter, la recommandation est de parler au pédiatre pour rechercher des formules spécifiques qui contiennent les deux ou de discuter de la possibilité de "compléter" avec des probiotiques, selon l'expert.

Habitudes pendant la grossesse

Parmi les autres facteurs qui peuvent influencer figurent les habitudes de la femme enceinte pendant la grossesse. Si elle prend beaucoup d'antibiotiques pour une raison quelconque, par exemple pour soigner une infection des voies urinaires, les médicaments aident à tuer les "bonnes bactéries" qui peuplent la flore intestinale. Par conséquent, il est recommandé aux femmes enceintes d'utiliser ces médicaments uniquement sous surveillance médicale.

"Il en va de même si la femme subit beaucoup de stress. Le cerveau et l'intestin étant interconnectés, les effets néfastes apparaissent, et le bébé n'hérite pas d'un microbiote riche", précise le pédiatre.

En effet, l'intestin est "gouverné" par le soi-disant système nerveux entérique, qui fait partie du système nerveux autonome de l'organisme, responsable du contrôle direct du système digestif. Ce système nerveux s'étend à travers les tissus qui tapissent l'estomac et le système digestif, et possède ses propres circuits neuronaux. Bien qu'il fonctionne de manière indépendante, il communique avec le système nerveux central via les systèmes sympathique et parasympathique (divisions du système nerveux). Donc, si l'un ou l'autre des côtés ne va pas bien - que ce soit à cause du stress ou d'autres émotions négatives ou, dans le cas de l'intestin, d'un manque de bactéries ou d'un régime pauvre en nutriments, par exemple - l'autre côté a tendance à être affecté.

Ambiance familiale

En raison également de l'axe cerveau-intestin, si l'enfant grandit dans un environnement familial stressant, son taux de cortisol (connu sous le nom d'hormone du stress) augmente, ce qui peut provoquer des coliques. "C'est aussi pourquoi l'affection et la chaleur des proches ont le pouvoir de réduire l'incidence des coliques chez les femmes allaitantes", commente Fernandes.

De plus, l'angoisse et l'anxiété maternelles peuvent générer de l'agitation chez le bébé, interférant avec le temps de l'allaitement. "Cela provoque une plus grande consommation d'air pendant l'allaitement et par conséquent plus de gaz, ce qui peut également provoquer des douleurs", souligne la pédiatre Caroline Peev, médecin à l'hôpital pour enfants de Sabará.

Il est important que les parents et les soignants sachent que la douleur ressentie par les bébés fait partie d'un processus naturel et physiologique, explique le médecin.

"La colique du nourrisson [un bébé qui est nourri au sein] a la particularité d'être l'après-midi ou la nuit. Le matin, l'idéal est de rechercher d'autres causes", explique Fernandes.

Bien que la caractéristique la plus frappante pour reconnaître les coliques soit le moment des pleurs, le docteur Caroline Peev indique que les bébés peuvent émettre d'autres signes, tels que rétrécir et étirer leurs jambes, cambrer le dos et fermer les mains et avoir le ventre gonflé et libérer des gaz.

Existe-t-il des remèdes pour traiter les coliques chez les bébés ?

Il n'y a pas de remède magique pour soigner les coliques. Il est important, selon les experts, que les parents et les soignants sachent que la douleur ressentie par les bébés fait partie d'un processus naturel et physiologique du système digestif et n'offre pas de risques, seulement de l'inconfort.

Il existe cependant certaines mesures qui peuvent aider - les crampes ne disparaîtront pas, mais elles peuvent durer moins d'heures. "En cas de mauvaise flore intestinale, il existe des probiotiques spécifiques à l'âge qui devraient être recommandés par un médecin qui aident à diversifier la colonisation intestinale", explique le pédiatre SBP.

Selon le spécialiste, les médicaments contre les gaz comme la siméthicone - s'ils sont recommandés par un spécialiste - peuvent aider, mais ils traitent la conséquence, pas la cause des coliques.

Pour la sécurité du bébé, les mélanges avec des herbes et des plantes médicinales ne doivent pas être utilisés, selon les pédiatres. En revanche, l'utilisation de sacs et de chiffons avec de l'eau chaude présente un risque de brûlures s'ils ne sont pas administrés avec beaucoup de précautions.