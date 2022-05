Covid : le véritable bilan mondial de la pandémie avoisine les 15 millions de morts, selon l'OMS

il y a 38 minutes

L'OMS estime que de nombreux pays ont sous-estimé le nombre de personnes décédées à cause de Covid - seuls 5,4 millions ont été déclarés.

En Inde, 4,7 millions de décès dus au Covid ont été enregistrés, soit 10 fois les chiffres officiels, et près d'un tiers des décès dus au Covid dans le monde.

Ces calculs tiennent également compte des décès qui n'étaient pas directement dus au Covid mais plutôt à ses effets d'entraînement, comme l'impossibilité pour les gens d'accéder aux hôpitaux pour recevoir les soins dont ils avaient besoin. Ils tiennent également compte de la mauvaise tenue des registres dans certaines régions et de la rareté des tests au début de la crise.

"C'est un chiffre stupéfiant et il est important pour nous de rendre hommage aux vies perdues, et nous devons demander des comptes aux décideurs politiques", ajoute-t-elle.

Outre l'Inde, les pays où la surmortalité totale est la plus élevée sont la Russie, l'Indonésie, les États-Unis, le Brésil, le Mexique et le Pérou, selon les chiffres de l'OMS. En Russie, les chiffres sont trois fois et demie supérieurs au nombre de décès enregistrés dans le pays.