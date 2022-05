Guerre Ukraine - Russie : que se passe-t-il si Poutine fait une déclaration officielle de guerre à l'Ukraine ?

il y a 45 minutes

Le président russe Poutine pourrait déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine le 9 mai, selon les médias et les responsables occidentaux. Mais que signifierait réellement une déclaration de guerre officielle ? Et à quoi ressemblerait la mobilisation générale ?

"Déclaration probablement le 9 mai"

États-Unis : "grande ironie"

Kremlin : "absurdité"

"État de guerre" et loi martiale

Droit international

Pouvoirs supplémentaires

Les partis politiques peuvent être interdits, les réunions et les piquets de grève interdits et la censure introduite.

Mobilisation

Les réservistes

La déclaration de guerre et la mobilisation pourraient résoudre au moins deux problèmes auxquels, selon de nombreux experts, l'armée russe est confrontée. Un manque de personnel dans la guerre et des soldats qui refusent d'aller combattre dans la zone de guerre de l'Ukraine.

Des progrès "lents et inégaux"

Pour l'instant, les observateurs affirment que l'attaque russe contre l'Ukraine se développe à un rythme plutôt lent. Un responsable américain de la défense, sous couvert d'anonymat, a déclaré que les soldats russes ont réalisé des gains mineurs à l'est des villes ukrainiennes d'Izum et de Popasna, mais que les progrès ont été "lents et inégaux".

Recrutement d'emploi

Un signe indirect que l'armée russe a besoin de plus de personnel peut être observé dans les tentatives du ministère russe de la défense de recruter des soldats sous contrat depuis début mars, en utilisant les sites Web civils de recherche d'emploi Headhunter et SuperJob.

Igor Strelkov

De nombreuses discussions ont lieu sur les médias sociaux pour savoir si la loi martiale et la mobilisation générale seront introduites ou non. De nombreux experts militaires et blogueurs y sont favorables. L'un des plus ardents partisans est Igor Strelkov (de son vrai nom Ghirkin), célèbre pour son rôle actif dans les combats dans le Donbas en 2014.