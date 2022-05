Environnement : comment être un amateur de mode durable - et cela est important pour la planète

Bel Jacobs

BBC Future

il y a 27 minutes

Crédit photo, Katrina Hassan, Spark Joy London Légende image, Vêtements

Dans son livre Loved Clothes Last, paru en 2021, Orsola de Castro, fondatrice de la campagne mondiale Fashion Revolution, lance un cri de cœur.

"Au cours de mes années passées à écumer les entrepôts de tri de vêtements d'occasion, j'ai vu des centaines de pièces parfaites abandonnées simplement à cause d'une fermeture éclair cassée. Après tout, quel est l'intérêt de passer du temps et de dépenser de l'argent pour réparer une fermeture éclair cassée alors qu'en fin de compte, il est plus rapide, moins cher et infiniment plus amusant d'acheter une nouvelle pièce, avec une fermeture éclair qui fonctionne parfaitement ? Mais pouvons-nous, s'il vous plaît, nous arrêter et considérer ce que nous faisons lorsque nous abandonnons tout espoir pour celui qui s'est cassé ? Et que se passe-t-il lorsque nous choisissons de la réparer à la place ?"

A surtout lire sur BBC Afrique :

Les questions de M. De Castro ne sont que deux des nombreuses questions auxquelles la mode est confrontée au XXIe siècle. Il est de plus en plus difficile de minimiser les dommages environnementaux et sociaux causés par l'industrie.

Les taux d'utilisation des ressources naturelles sont stratosphériques, tout comme les niveaux de pollution et de déchets, tandis que les chaînes d'approvisionnement mondiales sont déchirées par l'exploitation.

Enfin, le secteur est responsable de 2 à 8 % du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon l'étude que vous lisez. Ces faits sont époustouflants, étant donné que, à partir d'un certain point, il s'agit d'une industrie qui fait le commerce de produits non essentiels.

Très peu d'entre nous, dans les capitales mondiales de la mode, ont réellement besoin de plus de vêtements. Et pourtant, ils sont fabriqués à la chaîne, à raison de 80 à 100 milliards de pièces par an.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Faire preuve de créativité avec les vêtements que l'on possède, plutôt que de toujours en acheter de nouveaux, permet de préserver l'environnement.

Le secteur de la mode s'efforce de relever le défi en élaborant des feuilles de route et des rapports minutieusement étudiés, qui prévoient notamment d'accroître l'efficacité énergétique des chaînes d'approvisionnement, de passer aux énergies renouvelables, d'investir dans l'innovation matérielle en évitant les matières synthétiques, de renforcer les initiatives de justice sociale et de lutter contre la cruauté envers les animaux.

Mais si ces efforts sont bien intentionnés, ils se heurtent à une industrie dont l'impact est déjà mégalithique.

La plupart de ces 80 à 100 milliards de vêtements - une estimation prudente - finissent déjà incinérés ou mis en décharge après seulement quelques utilisations.

La pandémie a porté un coup ; aujourd'hui, les ventes mondiales de mode sont en passe de reprendre de la vigueur pour dépasser de peu les niveaux de 2019, selon McKinsey Fashion Scenarios.

De plus en plus, les militants affirment que l'un des moyens les plus simples de réduire l'impact de la mode consiste à acheter moins (beaucoup moins, seulement trois nouveaux vêtements par an, selon le groupe de campagne Take the Jump) et à faire durer plus longtemps les vêtements que nous possédons déjà.

En gros, l'industrie de la mode doit réduire sa taille de manière substantielle. Pour une génération d'acheteurs gonflés aux désirs construits et à la gratification instantanée, cela peut être difficile à envisager - mais les chiffres sont irréfutables.

Des recherches menées par l'organisation caritative environnementale Wrap montrent qu'en prolongeant la durée de vie d'un vêtement de neuf mois seulement, on peut réduire son impact environnemental de 10 % ; imaginez ce que l'on pourrait obtenir sur plusieurs décennies.

Les facteurs qui y contribuent sont l'achat de vêtements de bonne qualité, la volonté des propriétaires de porter le même article encore et encore, et leur capacité à en prendre soin.

Ces objectifs peuvent sembler faciles à atteindre, mais s'ils l'étaient, nous les aurions déjà réalisés. Aujourd'hui, cependant, les enjeux sont trop effrayants pour ne pas essayer.

Après tout, cela fait un peu plus d'une génération que nous avons perdu l'art délicat de l'entretien des vêtements. Alors que nos grands-parents menaient autrefois une vie d'économie et de réparation, la plupart des consommateurs d'aujourd'hui se sont acclimatés au modèle "porter, casser et jeter".

Les pièces parfaites de De Castro dont les fermetures éclair sont cassées sont les symptômes d'une déconnexion profonde de la façon dont les vêtements sont fabriqués.

Mais il est aujourd'hui plus important que jamais de se demander pourquoi une si grande partie de nos vêtements est fabriquée à partir de pétrole, si la rayonne de ce pull provient de forêts anciennes, quelle fourrure d'animal a servi à la fabrication de ce pompon, pourquoi seule une minorité d'ouvriers de l'habillement perçoit un salaire décent et si nous voulons toujours participer à cette destruction.

De Castro a sous-titré son livre "comment la joie de porter à nouveau et de réparer vos vêtements peut être un acte révolutionnaire". C'est vrai. Nous avons besoin d'une révolution.

Crédit photo, Penguin Légende image, Orsola de Castro, fondatrice de Fashion Revolution et auteur de Loved Clothes Last

La première étape consiste à renouer avec sa propre garde-robe ; la campagne 23 % de l'organisation caritative de réutilisation des textiles Traid a été lancée en 2019 pour mettre en lumière la proportion de vêtements que les Londoniens ne portent pas dans leur garde-robe.

Sam Weir est la fondatrice de Lotte.V1, un service de stylisme individuel, visant à raviver notre relation avec nos vêtements.

"Beaucoup d'entre nous n'utilisent pas ce qu'ils possèdent parce qu'on nous a appris à trouver des solutions de style par la consommation", explique la styliste, qui a fait ses preuves dans des campagnes très médiatisées.

"Le stylisme permet aux gens de s'exprimer et de s'amuser avec des vêtements, sans en acheter de nouveaux ; de pousser la créativité et de porter véritablement leurs vêtements. Il s'agit d'apprendre à interagir avec la mode, en dehors de la consommation, et de nouer des relations avec nos objets."

Par où commencer ? "Bloquez deux heures une semaine et ouvrez votre garde-robe", poursuit-elle.

"Cherchez des pièces que vous n'avez pas portées depuis des mois ou plus. Il peut s'agir d'une blouse de soirée. C'est là que le style peut vous aider. Associez-la à un jean décontracté, quelque chose que vous ne porteriez que le week-end. Ajoutez des talons aiguilles et un blazer. Grâce au stylisme, vous avez pris un article que vous n'avez porté que dans un seul contexte et l'avez adapté à d'innombrables autres. Grâce à un stylisme créatif, les robes peuvent devenir des jupes ou des hauts ; le vieux devient nouveau. C'est comme si vous étiez allé faire du shopping, mais que vous n'aviez jamais quitté votre garde-robe".

Cela aide si vous avez bien acheté au départ, affirme Mikha Mekler, maître de conférences en gestion de la production au London College of Fashion.

"La façon dont nous achetons est le problème. Si nous achetons de la qualité, cela dure plus longtemps." Commencez par esquiver les marques de fast-fashion et leurs campagnes publicitaires sur papier glacé, truffées de célébrités, et dirigez-vous directement vers les labels éthiques, fiers de leur savoir-faire.

Même dans ce cas, vérifiez par vous-même : le poids d'un article et la qualité de ses détails peuvent vous en dire long.

"Testez le vêtement", dit Victoria Jenkins, technologue du vêtement et fondatrice de la marque de vêtements adaptés Unhidden.

"Tirez dessus, regardez les coutures. Sont-elles nettes et bien rangées ou pleines de fils lâches ? Pouvez-vous voir le 'grinning', où le fil est visible aux points de tension de la couture ? Le vêtement est-il muni de boucles de suspension pour éviter qu'il ne se déforme ? Y a-t-il du ruban adhésif le long de l'épaule d'un T-shirt pour éviter qu'il ne se déforme s'il est suspendu ? L'ourlet est-il solide ou peut-il être facilement défait ? Y a-t-il des ombres sur le tissu, des défauts d'impression au-delà de ce à quoi on pourrait s'attendre ?"

L'étape suivante est le soin. Dans son essai de 1954 Poudres de savon et détergents, le sémioticien Roland Barthes écrivait à propos de l'utilisation de la mousse - non strictement nécessaire au processus de nettoyage - dans une publicité pour un détergent : "ce qui compte, c'est l'art d'avoir déguisé la fonction abrasive du détergent sous l'image délicieuse d'une substance à la fois profonde et aérienne qui peut régir l'ordre moléculaire de la matière sans l'endommager."

L'idée persiste que le lavage renouvelle et rafraîchit en quelque sorte mais, en fait, comme le souligne Barthes, il est plutôt destructeur.

La plupart des experts en vêtements durables sont d'accord : il faut laver les vêtements moins souvent - et les laver plus frais, correctement triés, avec des détergents doux et naturels, et à l'envers pour éviter la décoloration des couleurs et des imprimés.

En 2019, la créatrice Stella McCartney l'a bien exprimé en déclarant à The Observer : "la règle est que vous ne le nettoyez pas. Vous laissez la saleté sécher et vous la brossez. En gros, dans la vie, règle de base : si vous n'avez pas absolument besoin de nettoyer quelque chose, ne le nettoyez pas. Je ne changerais pas mon soutien-gorge tous les jours et je ne jette pas mes affaires dans la machine à laver parce qu'elles ont été portées. Je suis moi-même incroyablement hygiénique, mais je ne suis pas une fan du nettoyage à sec ou de n'importe quel nettoyage, vraiment."

"L'entretien des vêtements est encore une erreur que les gens commettent au quotidien", déclare Mekler.

"Je lave beaucoup de vêtements, surtout les plus fins, même les jeans, sur un lavage en laine, sauf s'ils sont vraiment sales."

Pensez à suspendre les pièces légèrement sales dans la salle de bain pendant que vous prenez une douche et laissez la vapeur faire le travail.

Évitez le séchage en tambour ; secouez vos vêtements et étendez-les pour les faire sécher. Et profitez ensuite des avantages environnementaux de votre nouvelle routine.

Selon le programme d'efficacité énergétique Energy Star de l'EPA, un lave-linge moyen utilise 6 500 gallons d'eau par an, soit environ la moitié de ce que vous buvez en une vie.

De plus, chaque fois que nous lavons, nous rejetons les produits chimiques et les microfibres des vêtements synthétiques dans des cours d'eau surchargés.

Enfin, la plupart des émissions produites au cours de la phase d'utilisation du cycle de vie d'un article proviennent du lavage et du séchage par culbutage. Réduisez ces émissions et vous deviendrez une fashionista durable.

Avoir et garder

Une fois que vous avez nettoyé vos vêtements, résistez à l'envie de les jeter par terre ou de les mettre en boule au fond du canapé.

Un rangement correct fait la moitié du travail d'entretien des vêtements ; les meilleurs conseils consistent à conserver les vêtements nettoyés à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur, dans des espaces frais et secs, avec suffisamment d'espace entre eux pour qu'ils puissent respirer.

Katrina Hassan, organisatrice professionnelle, utilise la méthode de rangement KonMari. "La prise de conscience et le changement positif des habitudes sont au cœur du processus", explique-t-elle.

"Et un principe clé consiste à ranger les choses de manière à pouvoir tout voir facilement. Lorsque vous savez exactement ce que vous possédez, vous êtes beaucoup plus susceptible d'en prendre soin."

Les évaluations périodiques vous permettent de vous connecter à vos objets et d'évaluer leur qualité encore et encore. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à mettre la main à la pâte.

Crédit photo, Tessa the Dresser Légende image, Le raccommodage visible, comme cette couture de Tessa Solomons, est un moyen de plus en plus populaire de réparer les vêtements que l'on aime tant

"Il nous est arrivé à tous de ranger des vêtements dans un placard lorsqu'un bouton s'est détaché, mais ce serait formidable si nous pouvions nous contenter de faire les gestes de base, comme enfiler une aiguille, coudre un bouton ou réparer une couture", affirme Tessa Solomons, consultante en développement durable.

"L'absence de ces compétences arrête beaucoup de gens au premier obstacle, mais ces seules compétences permettraient d'éviter que des vêtements soient envoyés à la décharge ou dans des boutiques de charité où quelqu'un d'autre doit s'en occuper. De plus, cela vous donne un grand sentiment d'accomplissement, de savoir que vous êtes capable de le faire. C'est une chose fantastique et joyeuse".

Les ressources en ligne ne manquent pas pour les nouveaux couturiers : Repair What You Wear et Fixing Fashion Academy proposent tous deux des tutoriels vidéo non intimidants pour acquérir des compétences de base ; d'autres sites, comme The Clothes Doctor, montent d'un cran en expliquant comment réparer son soutien-gorge et comment crocheter une pièce de jean.

"Regardez des vidéos portant spécifiquement sur ce que vous voulez réparer", conseille Tessa Solomons.

"Et profitez-en. Rassemblez au même endroit les objets dont vous avez besoin autour de vous. Mettez de la bonne musique et prenez votre temps. Ainsi, cela ne devient pas une corvée. C'est un choix."

Adoptez le raccommodage visible, qui encourage les gens à récupérer leurs vêtements de manière créative en utilisant des points de couleur contrastés, des motifs brodés et des rapiéçages. Cela permet non seulement d'éliminer la pression liée à la recherche de la perfection, mais aussi de s'amuser.

"J'ai un pantalon bleu foncé avec un bouton jaune, parce que je n'ai pas pu trouver de bouton bleu foncé pour remplacer le bouton perdu", raconte Tessa Solomons.

"Maintenant, j'adore ce bouton. Il change tout." Raeburn, un label basé à Londres qui se concentre sur un design responsable et innovant, organise une variété d'ateliers où les participants sont invités à concevoir et à personnaliser leurs propres articles, en utilisant les chutes de l'atelier.

Mais si cela vous semble encore délicat, "faites appel aux services de quelqu'un qui aime réparer", dit Tessa Solomons. "Il y a beaucoup de gens qui changent notre façon de voir le raccommodage, un point de couture à la fois".

Les spécialistes de la réparation de la marque éthique Toast sauvent n'importe quel vêtement Toast dans le cadre d'un service de "renouvellement" gratuit.

La société en ligne Reture Bespoke associe des pièces cassées à de jeunes recycleurs talentueux. Janelle Hanna, consultante en design au sein de la société de conseil en approvisionnement durable White Weft, a lancé un service de rapiéçage et de réparation de denim pendant la fermeture.

"J'ai été époustouflée par la popularité de ce service", dit-elle.

"Les gens ne viennent pas me voir avec une ou deux paires de jeans ; ils viennent me voir avec cinq ou six paires qu'ils n'ont pas portées depuis un an, deux ans, trois ans, mais qu'ils ne voulaient tout simplement pas jeter. Les gens veulent avoir le choix en matière de réparation. Et ils ne savaient tout simplement pas que cela existait".

Crédit photo, Katrina Hassan, Spark Joy London Légende image, Si les vêtements sont bien organisés, il est plus facile de savoir exactement ce que nous possédons, et nous serons plus enclins à les porter et à en prendre soin.

Prendre la décision de réparer change profondément notre relation avec un vêtement. "Lorsque les gens choisissent de réparer, ils investissent dans cet article", explique Mme Solomons, dont les propres filaments de broderie décorent désormais les vêtements de dizaines de clients.

"Les gens viennent me voir avec des articles qui ont été dans leur garde-robe ou dans leur famille pendant longtemps, qui ont eu une vie. Quand j'ajoute à cela, ils l'aiment encore plus. C'est tout ce qui compte pour moi."

Dans un monde de produits de masse, où des milliers d'articles ayant exactement la même apparence sortent des usines, à chaque minute de chaque jour, en promettant facilité et commodité, c'est spécial. "Lorsque vous réparez visiblement quelque chose, cela devient individuel", dit Solomon.

"Cela change notre relation avec nos vêtements, et crée un lien avec eux. Les personnes qui viennent me voir ont compris que leurs vêtements ont une valeur plutôt qu'un coût. Et cette valeur est quelque chose sur laquelle nous ne pouvons pas mettre de prix."

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, La styliste Zaineb El kadiri pimente les vêtements traditionnels marocains avec du pagne.

La synergie avec De Castro, l'idée de la révolution tranquille, est frappante. "Aujourd'hui, à l'aube de la Génération Climate Breakdown, le message #lovedclotheslast que nous partageons lorsque nous raccommodons et modifions nos vêtements est allé au-delà de la démonstration d'originalité sartoriale", écrit De Castro.

"C'est maintenant une déclaration selon laquelle l'acte de prendre soin de nos vêtements s'étend à l'acte de prendre soin de notre environnement, et marque notre gratitude en valorisant le travail des personnes qui fabriquent les choses que nous portons."