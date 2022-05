L'Alhambra de Grenade : là où l'eau défie la gravité

Esme Fox

BBC Future

il y a 35 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Alhambra possédait l'un des réseaux hydrauliques les plus sophistiqués au monde, capable de faire remonter l'eau du fleuve à près d'un kilomètre de profondeur

L'eau est omniprésente dans le somptueux Alhambra de Grenade, un complexe palatial du XIIIe siècle qui est l'un des exemples les plus emblématiques de l'architecture mauresque.

L'eau coule dans des canaux qui rafraîchissent les bâtiments, jaillit des fontaines dans les grandes salles et les charmantes cours, et est projetée de telle sorte que, sous certains angles, elle encadre parfaitement les majestueuses portes arquées.

Le même système complexe donne de la couleur aux célèbres jardins du Generalife, l'ancien palais d'été voisin.

À l'époque, il s'agissait de l'un des réseaux hydrauliques les plus sophistiqués au monde, capable de défier la gravité et de faire remonter l'eau de la rivière à près d'un kilomètre de profondeur.

Cet exploit vieux de 1000 ans impressionne toujours les ingénieurs aujourd'hui : dans un essai sur les moments clés de l'histoire de l'eau dans la civilisation, le Programme hydrologique international de l'Unesco a noté que "la technologie moderne de l'eau est redevable à l'héritage de [ces] jardins d'eau et maisons de bain", qui étaient autrefois réservés aux riches et aux puissants, mais qui ont aujourd'hui rendu les bains et les jardins privés abordables et pratiques.

Depuis des millénaires, les grandes villes se sont développées sur les berges des rivières, les rives des lacs et les côtes des mers.

C'était également le cas du grand royaume de Grenade, qui s'est développé le long des rivières Darro et Genil dans ce qui allait devenir la communauté autonome d'Andalousie.

Pour les souverains islamiques qui ont contrôlé cette région et d'autres parties de l'Espagne pendant près de 800 ans, l'eau jouait un rôle essentiel dans la société, non seulement pour la survie, mais aussi à des fins religieuses et esthétiques.

"Dans l'islam, l'eau est à l'origine de la vie, c'est un symbole de pureté et agit comme un purificateur du corps et de l'âme ; elle est considérée comme pieuse", explique Rocío Díaz Jiménez, directrice générale du conseil d'administration de l'Alhambra et du Generalife.

Les fontaines publiques, décorées de carreaux de céramique, étaient nombreuses dans les rues des villes andalouses. Elles étaient installées à côté des mosquées pour les ablutions, ou près des portes de la ville pour étancher la soif des voyageurs. Même à la maison, l'eau était au centre des préoccupations.

"Il était rare qu'un patio andalou ne dispose pas d'une pièce d'eau centrale, aussi humble soit-elle - qu'il s'agisse d'une piscine, d'une fontaine ou d'un bassin", explique M. Díaz. "L'eau fait également partie de l'essence de l'Alhambra - un élément fondamental pour son existence".

Mais cela n'a pas toujours été le cas. Selon les historiens, l'Alhambra a été érigée en forteresse au IXe siècle par un homme du nom de Sawwar ben Hamdun, pendant les guerres entre musulmans et chrétiens convertis à l'islam.

Toutefois, ce n'est qu'avec l'arrivée au XIIIe siècle de Muhammad Ier, premier roi de la dynastie nasride - qui régnera de 1230 à la conquête espagnole catholique de 1492 - que les ingénieurs ont surmonté le défi que représentait l'emplacement élevé de l'Alhambra sur la colline de la Sabika, haute de 840 mètres, et l'ont transformé en une ville palatine habitable de 26 acres avec accès à l'eau courante.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les visiteurs peuvent encore voir une partie de l'Acequia Real aujourd'hui dans le Patio de la Acequia, où elle est encadrée par des jets d'eau arqués

Alors que les Maures utilisaient depuis des siècles de simples acequias, ou petits canaux, dans les régions environnantes, en se basant sur les techniques d'irrigation qu'ils avaient apprises des Perses et des Romains au cours de leur expansion en Méditerranée et dans la péninsule ibérique, la grande innovation des Nasrides a été de concevoir un canal capable d'acheminer l'eau à 6 km de la rivière la plus proche, puis de la remonter jusqu'à leur complexe élaboré de cours, de jardins et de bains.

Comme l'explique Díaz, "Tout indique que les Nasrides ont été les premiers à apporter de l'eau à la colline rouge de Sabika et à la rendre habitable."

L'élément central de leur innovation était l'Acequia Real - un canal de 6 km qui puisait dans la rivière Darro. Un azud, ou barrage, a été construit pour détourner le débit de la rivière en amont, et la puissance de la rivière l'a transportée le long de la colline avant de distribuer l'eau dans des canaux plus petits.

Des roues à aubes, ou na'ura, ont été ajoutées pour élever l'eau à différents niveaux. Elle était ensuite acheminée à travers une structure hydraulique complexe composée de grands bassins, de citernes et d'une multitude de tuyaux dans un réseau parfaitement imbriqué, avant d'être transportée dans les jardins du Generalife et jusqu'au palais de l'Alhambra lui-même via un aqueduc.

Les visiteurs peuvent encore voir une partie de l'Acequia Real aujourd'hui dans le Patio de la Acequia du Generalife, où elle coule au centre de la cour encadrée par des jets d'eau arqués. "L'eau qui coule donne à l'Alhambra un aspect magique", explique la touriste Krista Timeus, venue de Barcelone en mars.

"Ce que j'ai préféré, c'est voir le palais et le ciel se refléter dans les longs bassins des cours intérieures. Notre guide touristique nous a dit que pour les Nasrides, le fait que l'eau soit un thème central du palais était un symbole important du statut et de la richesse de la région, il est donc logique qu'elle soit un élément central de l'architecture. Il est difficile d'imaginer l'endroit sans elle".

Au fil du temps, le système d'irrigation de la ville-palais a été étendu : de nouvelles roues hydrauliques et albercas (grands bassins) ont été construites, et des citernes ont été ajoutées pour recueillir l'eau de pluie. Plus tard, un autre canal a été bifurqué de l'Acequia Real principale, appelé Acequia Tercio, qui a amené l'eau encore plus haut et irrigué les vergers au-dessus du Generalife.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La fontaine des lions consiste en un grand plat soutenu par 12 lions mythiques blancs

Le Palacio de los Leones est l'un des exemples les plus ingénieux des travaux hydrauliques de l'Alhambra. Au centre d'une grande cour sereine, la fontaine des Lions se dresse, étincelante de marbre blanc, entourée de colonnes richement sculptées.

La fontaine se compose d'un grand plat soutenu par 12 lions mythiques blancs. Chaque bête fait jaillir de l'eau de sa gueule, alimentant quatre canaux dans le sol en marbre du patio, qui représentent les quatre rivières du paradis, et s'écoulant ensuite dans tout le palais pour rafraîchir les pièces.

Díaz a décrit la fontaine comme l'incarnation du système dans son ensemble. "La fontaine des Lions rassemble les connaissances d'une tradition technique, résultat d'études et d'expériences constructives de plusieurs siècles, qui ont permis la création de l'Alhambra", a-t-elle déclaré.

Alors que l'Acequia Real a été continuellement modernisée et complétée au fil des siècles, d'autres acequias de la région sont tombées dans un état de délabrement au XXe siècle et ont cessé de fonctionner.

C'était le cas du canal Aynadamar, datant du 11e siècle, la plus ancienne acequia de la ville. Signifiant "fontaine de larmes", il a permis le développement du quartier médiéval de l'Albaicín de Grenade, qui fait partie du patrimoine mondial de l'Unesco.

Cette année, José María Martín Civantos, professeur à l'université de Grenade spécialisé dans l'histoire médiévale et les anciennes techniques d'irrigation, et la Fundación Agua Granada (organisation à but non lucratif visant à préserver l'environnement et à promouvoir le développement durable) mènent un projet de restauration du canal d'Aynadamar, perpétuant ainsi l'héritage des Maures en matière d'irrigation.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ce système complexe donne de la couleur aux célèbres jardins du Generalife, l'ancien palais d'été voisin de l'Alhambra

Même aujourd'hui, avec toutes nos technologies modernes, nous avons encore beaucoup à apprendre de ces anciens systèmes hydrauliques.

C'est pourquoi, comme l'a expliqué M. Civantos, "les travaux seront réalisés selon les coutumes traditionnelles, en respectant le tracé original et son héritage, ainsi qu'en restaurant le canal et son environnement."

L'espoir est que le projet ait un impact au-delà de l'Alhambra également.

Sebastián Pérez Ortiz, directeur général de la Fundación Agua Granada, a déclaré que l'eau irriguera des zones aux écosystèmes semi-arides et que l'Aynadamar deviendra un corridor écologique pour le développement de la végétation indigène et un habitat pour de nombreux animaux.

Ce potentiel de connaissances - et de bénéfices environnementaux - est également la raison pour laquelle les scientifiques de l'Association internationale d'ingénierie et de recherche en hydro-environnement tiendront leur congrès mondial à Grenade cette année, afin d'examiner plus avant - et de renforcer - l'importante relation de la ville avec l'eau dans le passé, le présent et l'avenir.

Les scientifiques participant au congrès étudieront ces anciens systèmes d'irrigation et les écosystèmes associés, ainsi que le système hydraulique élaboré de l'Alhambra, pour voir ce qu'ils peuvent apprendre aujourd'hui.

"Les techniques ingénieuses des Maures nous montrent que l'innovation et la technologie ne sont pas forcément en contradiction avec la conservation, et encore moins avec la durabilité", explique M. Civantos.

"Les systèmes d'irrigation nous offrent un vaste écosystème dont dépendent nombre de nos paysages culturels."