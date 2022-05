TikTok : pourquoi un demi-million de personnes me regardent étudier sur la plateforme

Par Hazel Shearing

Correspondante en éducation

il y a 44 minutes

Crédit photo, Capture d'écran/BBC Légende image, Yehya utilise des signes de motivation, des minuteurs et un faux feu pour attirer les spectateurs de YouTube et TikTok

Les examens approchent et les post-it sont de sortie. Les anciens devoirs sont affichés à l'écran et les calendriers de révision sont épinglés aux murs.

Pour Yehya Mougharbel, 22 ans, étudiant en commerce et marketing à l'université du Surrey, il y a une pression supplémentaire. Il travaille à ses propres échéances, bien sûr, mais il doit aussi motiver les 469 000 adeptes de TikTok à respecter les leurs.

Plusieurs fois par semaine, dans sa résidence universitaire, il pose son téléphone sur le bureau de sa chambre, allume la caméra et se diffuse en direct pendant qu'il étudie.

Les streamings n'ont rien d'extraordinaire. Il n'y a aucune des danses pour lesquelles l'application est si célèbre, aucun mème, ni même aucun bavardage pendant qu'il travaille. Au lieu de cela, il regarde son écran et appuie sur la lecture d'une playlist apaisante, qui est parfois accompagnée par le claquement de son clavier lorsqu'il baisse les yeux.

"Les gens aiment me regarder étudier", dit-il. "Ils étudient à mes côtés, et ils se sentent moins seuls".

Yehya, qui a grandi à Londres, sait ce que l'on ressent. Il a commencé à filmer des TikToks de sa routine quotidienne il y a un peu plus d'un an, après qu'une relation amoureuse lui ait dit qu'il "n'avait pas sa vie en main".

"Cela m'a motivé à créer ce genre de contenu pour lui montrer, à elle et aux autres, que vivre seul demande beaucoup de travail en coulisses que les gens ne voient généralement pas", dit-il, ajoutant qu'en tant que perfectionniste qui passe "trop de temps" sur des tâches, il espérait que les filmer le rendrait plus productif.

Ce sont les vidéos d'étude qui ont fait mouche, et il a rapidement gagné entre 2 000 et 3 000 adeptes à chaque nouveau streaming.

Légende image, Yehya Mougharbel affirme que sa capacité à se concentrer s'est améliorée depuis qu'il a commencé à diffuser en direct ses sessions d'étude

"Au début, la raison principale pour laquelle je faisais ces streamings était pour moi-même - pour me responsabiliser et me garder sur la bonne voie pour faire mon travail. Une fois que j'ai vu que les gens l'utilisaient et le trouvaient utile, c'est devenu une situation gagnant-gagnant", dit-il.

Yehya envoie des notifications à ses abonnés avant ses streamings, qui, selon lui, ont lieu le plus souvent le soir et sont programmés en fonction de sa propre charge de travail : "une fois, j'ai même fait un streaming de 18 heures à 6 heures du matin, je crois. C'était un streaming de 12 heures parce que j'avais une échéance le lendemain."

À plus de 4 000 miles (6437,376 km) de Surrey, à St Louis, dans le Missouri, Casey Keith, 24 ans, se branche deux fois par semaine pour l'aider à préparer son diplôme de médecine.

Elle est tombée sur les vidéos en faisant défiler TikTok alors qu'elle essayait - selon ses propres termes - "de ne pas travailler". Les salles d'étude où elle se rendait habituellement avec ses amis étaient fermées à cause du Covid, et elle a pris l'habitude de remettre à plus tard ses études depuis chez elle.

Les vidéos de Yehya se démarquent dans son flux. Le tableau blanc installé sur son bureau l'a incitée à cesser de perdre du temps à faire défiler les vidéos et à se mettre au travail pour étudier avec lui.

J'ai dit "OK, essayons ça", raconte-t-elle. "Je me suis mise à étudier, car le livre était ouvert devant moi."

Très vite, Yehya est devenu son compagnon d'étude virtuel régulier.

Légende image, Casey Keith se met à l'écoute pour s'empêcher de défiler sur TikTok

"C'est tellement agréable d'avoir quelqu'un à côté de vous pour vous motiver", dit-elle.

"Je pense que l'une des meilleures choses pour moi est que je ne peux pas lui parler physiquement. Je ne peux pas me tourner vers lui et lui dire : "Je ne veux plus faire ça, j'en ai assez, je veux juste manger et me coucher".

"Parfois, c'est difficile et parfois je suis prête à en finir, mais le simple fait de le regarder m'incite à continuer."

Le Dr Leigh-Anne Perryman, maître de conférences à l'Institut de technologie éducative de l'Open University, affirme qu'étudier totalement seul "peut conduire à la procrastination et à un manque de motivation", alors qu'avoir un copain d'étude peut fournir un "faible niveau de distraction" utile.

"Avant la pandémie, il était courant d'étudier dans une bibliothèque, en silence, à côté d'autres personnes ou dans un café, ce qui permettait de bénéficier d'un faible niveau de distraction. La pandémie a rendu cela impossible pour de nombreuses personnes", explique-t-elle.

"Ce type de flux et de vidéos en direct offre une alternative facilement accessible et sûre, et les habitudes qui ont commencé pendant la pandémie semblent s'être maintenues, maintenant que l'interaction en face à face devient plus possible."

Yehya et ses followers ne sont pas les seuls à utiliser TikTok pour faciliter l'apprentissage.

Une porte-parole de l'application a déclaré qu'il y avait eu plus de 3,9 milliards de vues de vidéos avec le hashtag #studytok et 5,2 millions de posts avec le hashtag #studyinspiration.

Yehya étudie en utilisant la technique Pomodoro, qui consiste à travailler pendant un certain temps (il utilise un minuteur pour décompter des tranches de 50 minutes), puis à faire une pause (dans son cas, 10 minutes).

Pendant la pause, il se ressert en café et fait des pauses loo. Mais il s'adresse aussi à ses fans, répondant aux questions qui surgissent dans les commentaires, qu'il s'agisse des en-cas qu'il mange ou de l'endroit où il achète son matériel d'étude. Et il y a aussi des questions sur l'ours Herbert, qu'on peut parfois voir sur son lit.

Pour Claire Cashman, une étudiante en droit de 25 ans vivant au Royaume-Uni, ces pauses font toute la différence. Comme Casey, elle avait défilé "sans but" sur TikTok quand elle a été attirée dans le flux de Yehya par la musique qu'il jouait.

"J'ai un faible pour la musique classique et les musiques de films. Je crois que c'était deux violoncelles qui jouaient à ce moment-là et cela m'a attirée", dit-elle. "L'installation minimaliste, l'éclairage et l'ambiance d'étude m'ont donné envie de rester jusqu'à la pause où il discute avec les spectateurs. Je les ai rarement manqués depuis."

Les streams de Yehya ont commencé comme un moyen d'impressionner une partenaire potentielle et d'améliorer la productivité. Si le premier objectif n'a pas été atteint, le second l'a été. Yehya se trouve maintenant entouré d'une communauté en ligne, et il est plus à même de se concentrer.

Il arrive à la fin de son propre cours, mais espère faire un master, ce qui implique davantage de sessions d'étude en ligne : "c'est assez énergisant de voir quelqu'un d'autre vous rejoindre et travailler à vos côtés".

